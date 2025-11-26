شركة Miami International Holdings تُعلن عن بيع MIAXdx إلى Robinhood Markets بالشراكة مع Susquehanna International Group

شركة Miami International Holdings ستحتفظ بحصة 10% في البورصة وغرفة المقاصة

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةMiami International Holdings, Inc. ‏(MIAX®) ‏ (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة رائدة قائمة على التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم أنها دخلت في اتفاقية لبيع 90% من الأسهم المصدرة والمتداولة في MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ MIAX، إلى Robinhood Markets, Inc. ‏(Robinhood) ‏(مؤشر بورصة ناسداك: HOOD)، وذلك بالشراكة مع Susquehanna International Group. وستحتفظ MIAX بنسبة 10% المتبقية من الأسهم المصدرة والمتداولة في MIAXdx.

MIAXdx هي سوق عقود معتمدة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) حاصلة على الموافقة التنظيمية من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لإدراج وتسوية العقود الآجلة المضمونة بالكامل، وخيارات العقود الآجلة، والمقايضات.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "من خلال حصتنا المتبقية في الأسهم، ستوفر الصفقة المُعلنة اليوم لـ MIAX إمكانية الوصول إلى أسواق التوقعات المتنامية بوتيرة أسرع". "إن هذه الصفقة مع Robinhood تتماشى بشكلٍ وثيق مع إستراتيجيتنا المتمثلة في الشراكة مع رواد الصناعة لتقديم منتجات تداول مبتكرة إلى السوق. ونحن متحمسون للحصول على فرصة للتعرض لأسواق التوقعات من خلال هذه المبادرة. وتمثل الصفقة خطوة منطقية إلى الأمام بالنسبة لـ MIAX بينما نواصل تركيزنا على فرص النمو الإستراتيجي ضمن بورصاتنا الأساسية".

وقال JB Mackenzie، نائب الرئيس والمدير العام للعقود الآجلة والقطاع الدولي في Robinhood: "نحن متحمسون لمواصلة العمل مع MIAX كمستثمرين في هذه البورصة". "MIAX مشغّل بورصات رائد في السوق، ونتطلع إلى استكشاف فرص شراكة مستقبلية لتقديم منتجات تلبي احتياجات عملاء Robinhood".

وأضاف السيد Gallagher: "لقد قمنا بتقييم بدائل مختلفة لتسهيل دخولنا إلى أسواق التوقعات، ونعتقد أن المواءمة الإستراتيجية التي أعلنا عنها اليوم هي الخيار المناسب لتقديم فرصة التعرض لأسواق التوقعات المتنامية لكل من المتداولين المؤسسيين ومتداولي التجزئة في العقود الآجلة، مع توفير قيمة محتملة طويلة الأجل لـ MIAX".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2026، وذلك رهنًا باستيفاء شروط الإتمام المعتادة وتقديم بعض الملفات المطلوبة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

