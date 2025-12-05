شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر نوفمبر 2025

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 5 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الشركة المدفوعة بالتكنولوجيا والرائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية المُنظَّمة عبر فئات متعددة من الأصول، اليوم عن نتائج التداول لشهر نوفمبر 2025 لبورصاتها التابعة في الولايات المتحدة — ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، و®MIAX Sapphire (المشار إليهم مجتمعين باسم مجموعة (MIAX Exchange، بالإضافة إلى ™MIAX Futures.

أبرز نتائج نوفمبر 2025 ومن بداية السنة حتى تاريخه

حققت مجموعة MIAX Exchange رقمًا قياسيًا في حصة السوق من بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) بلغ 17.1% حتى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 14.0% عن نفس الفترة في 2024.

حققت مجموعة MIAX Exchange رقمًا قياسيًا في متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) من بداية العام حتى تاريخه بلغ 9.6 مليون عقد حتى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 45.0% عن نفس الفترة في 2024.

وحققت MIAX Futures رقمًا قياسيًا في متوسط حجم التداول اليومي من بداية العام حتى تاريخه بلغ 13,772 عقدًا حتى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 6.4% عن نفس الفترة في 2024.

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول مجموعة MIAX Exchange وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط (capture rates) متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه 25 نوفمبر 24 نوفمبر % الصرف 25 أكتوبر % الصرف 25 نوفمبر 24 نوفمبر % الصرف خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 19 20

23

228 231

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 62,132 50,547 22.9 % 67,193 -7.5 % 56,000 44,012 27.2 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات مجموعة MIAX Exchange (بالآلاف) 10,915 8,152 33.9 % 13,057 -16.4 % 9,570 6,600 45.0 % الحصة السوقية لعقود خيارات مجموعة MIAX Exchange 17.6 % 16.1 % 8.9 % 19.4 % -9.6 % 17.1 % 15.0 % 14.0 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 18,794 14,601 28.7 % 20,996 -10.5 % 17,712 11,927 48.5 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 181 188 -3.9 % 218 -16.9 % 189 199 -5.0 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.0 % 1.3 % -25.3 % 1.0 % -7.2 % 1.1 % 1.7 % -36.0 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 19 20

23

229 231

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 13,153 17,117 -23.2 % 7,286 80.5 % 13,772 12,949 6.4 %



1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن MIAX

شركة Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. وتدير ®MIAX تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، إلي جانب ™MIAXdx، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل:

للمستثمرين

[email protected]

لوسائل الإعلام

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2635716/MIAX_new_Logo.jpg