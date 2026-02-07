شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر يناير لعام 2026

أفادت MIAX Exchange Group بزيادة سنوية بنسبة 25.1٪ في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) للخيارات متعددة الإدراج

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 7 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر يناير 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وMIAX Sapphire® (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى ™MIAX Futures.

أبرز الملامح في شهر يناير 2026

وصل متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) لـ MIAX Exchange Group إلى 11.1 مليون عقد، مسجلاً زيادة بنسبة 25.1٪ على أساس سنوي ( YoY ) وزيادة بنسبة 20.6٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2025

وصلت حصة السوق لـ MIAX Exchange Group إلى 17.6٪، مسجلة زيادة بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي وارتفاع بنسبة 2.8٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2025

وصل متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) لعقود MIAX Futures إلى 7359 عقدًا، مسجلاً زيادة بنسبة 51.9٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2025

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه يناير 2026 يناير 2025 % الصرف ديسمبر 2025 % الصرف يناير 2026 يناير 2025 % الصرف خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 20 20

22

20 20

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 63025 53135 18.6 % 53703 17.4 % 63025 53135 18.6 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 11100 8870 25.1 % 9201 20.6 % 11100 8870 25.1 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 17.6 % 16.7 % 5.5 % 17.1 % 2.8 % 17.6 % 16.7 % 5.5 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 19436 15438 25.9 % 15879 22.4 % 19436 15438 25.9 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 161 195 -17.3 % 120 34.6 % 161 195 -17.3 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 0.8 % 1.3 % -34.3 % 0.8 % 9.9 % 0.8 % 1.3 % -34.3 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 20 21

22

20 21

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 7359 15٬577 -52.8 % 4843 51.9 % 7359 15٬577 -52.8 %

1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن MIAX

Miami International Holdings, Inc. (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.



إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلُّعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.



تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.



