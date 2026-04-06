شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج تداول شهر مارس 2026

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 26.6% في متوسط حجم التداول اليومي (YTD) لعقود الخيارات متعددة الإدراج منذ بداية العام وحتى تاريخه

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 6 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NYSE: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر مارس 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، وهي ®MIAX و®MIAX Pearl و®MIAX Emerald و®MIAX Sapphire، المشار إليها مجتمعة باسم MIAX Exchange Group، بالإضافة إلى MIAX ™Futures.

أبرز أحداث شهر مارس 2026

سجلت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً في الحصة السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 17.3% حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ16.0% في الفترة ذاتها من العام السابق.

حققت مجموعة MIAX Exchange رقمًا قياسيًا في متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) من بداية العام حتى تاريخه بلغ 10.9 مليون عقد حتى نهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 26.6% عن نفس الفترة في 2025.

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: .https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه مارس/آذار 2026 مارس/آذار 2025 % التغير فبراير 2026 % التغير مارس/آذار 2026 مارس/آذار 2025 % التغير خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 22 21

19

61 60

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 61,770 53,182 16.1 % 63,264 -2.4 % 62,647 53,604 16.9 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 10,696 8,268 29.4 % 10,812 -1.1 % 10,865 8,582 26.6 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 17.3 % 15.5 % 11.4 % 17.1 % 1.3 % 17.3 % 16.0 % 8.3 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 20,471 16,008 27.9 % 18,963 8.0 % 19,662 15,695 25.3 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 194 163 18.7 % 174 11.5 % 177 176 0.5 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 0.9 % 1.0 % -7.2 % 0.9 % 3.3 % 0.9 % 1.1 % -19.8 % MIAX Futures Exchange أيام التداول 22 21

19

61 61

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 10,394 14٬715 -29.4 % 14,944 -30.4 % 10,816 18,002 -39.9 %



(1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: .www.miaxglobal.com

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

