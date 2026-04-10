شركة Miami International Holdings تُعلن عن وفاة عضو مجلس إدارتها Murray Stahl

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 10 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن وفاة Murray Stahl، وهو عضو قيّم في مجلس إدارتها.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "ببالغ الحزن والأسى تلقّيت خبر وفاة صديقنا وزميلنا العزيز Murray Stahl". "نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة Stahl وزملاء Murray في شركة Horizon Kinetics. لقد كان قائدًا استثنائيًا وعضوًا عزيزًا في مجلس إدارتنا، وقد تركت روحه ودعمه أثرًا دائمًا في MIAX".

وأضاف السيد Gallagher: "أشعر بالامتنان لأنني عرفت Murray وعملت معه لأكثر من 15 عامًا. سنذكره ليس فقط لإنجازاته المهنية المذهلة، بل أيضًا لأخلاقه وكرمه واحترامه للجميع. كان Murray من أوائل المؤمنين بما كنا نسعى لتحقيقه في MIAX، وسنظل دائمًا ممتنين لدعمه الراسخ".

شغل السيد Stahl منصب عضو مجلس إدارة MIAX منذ يوليو 2025. كما كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة ™MIAX Futures منذ عام 2013، وعضوًا في مجلس إدارة بورصة برمودا للأوراق المالية (BSX) منذ عام 2014، وهما شركتان تابعتان مملوكتان بالكامل لـ MIAX. وكان السيد Stahl الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Horizon Kinetics Holding Corporation، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة FRMO Corp. كما خدم في مجالس إدارة شركة Texas Pacific Land Corporation وعددٍ من الشركات الخاصة الأخرى.

Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة.

