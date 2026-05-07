شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج تداول شهر أبريل 2026

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 23.9% في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود الخيارات متعددة الإدراج منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD)

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Miami International Holdings, Inc (MIAX) (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX)، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر أبريل 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وMIAX Sapphire® (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى ™MIAX Futures.

أبرز أحداث أبريل 2026

حققت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) من بداية العام حتى تاريخه (YTD) بلغ 10.8 مليون عقد حتى نهاية أبريل 2026، بزيادة قدرها 23.9% عن نفس الفترة في 2025.

سجّلت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في الحصة السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه (YTD) بلغ 17.2% حتى نهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 16.1% في الفترة ذاتها من العام السابق.

حققت MIAX Exchange Group حصة سوقية بلغت 16.9% في أبريل 2026، بزيادة قدرها 3.1% مقارنةً بشهر أبريل 2025.

حققت MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) بلغ 10.6 مليون عقد في أبريل 2026، بزيادة قدرها 16.4% من أبريل 2025

أعلنت قاعة تداول الخيارات MIAX Sapphire عن تسجيل أول يوم لها يتجاوز فيه حجم التداول مليون عقد في 14 أبريل 2026.

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports.

MIAX متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه أبريل 2026 أبريل 2025 % التغير مارس 2026 % التغير أبريل 2026 أبريل 2025 % التغير خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 21 21

22

82 81

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 62,496 55,340 12.9 % 61,770 1.2 % 62,608 54,054 15.8 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 10,593 9,099 16.4 % 10,696 -1.0 % 10,795 8,716 23.9 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 16.9 % 16.4 % 3.1 % 17.3 % -2.1 % 17.2 % 16.1 % 6.9 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 17,815 19,318 -7.8 % 20,471 -13.0 % 19,429 16,634 16.8 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 177 206 -13.9 % 194 -8.4 % 177 184 -3.7 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.0 % 1.1 % -6.6 % 0.9 % 5.2 % 0.9 % 1.1 % -17.5 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 21 21

22

82 82

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 12,421 17,861 -30.5 % 10,394 19.5 % 11,227 17,966 -37.5 % 1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.























نبذة عن شركة MIAX

شركة .Miami International Holdings, Inc (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

