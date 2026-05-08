شركة Miami International Holdings تُعلن نتائج الربع الأول لعام 2026

صافي الإيرادات في الربع الأول بلغ 128.6 مليون دولار أمريكي (+40% على أساس سنوي)

بلغت ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) في الربع الأول 1.56 دولار أمريكي؛ بينما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.42 دولار أمريكي

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) المعدّلة في الربع الأول 66.1 مليون دولار أمريكي (+66% على أساس سنوي)، مع هامش EBITDA معدّلة بنسبة 51% (+800 نقطة أساس على أساس سنوي)

تؤكد الشركة مجددًا توجيهاتها الخاصة بالمصروفات التشغيلية المعدلة لعام 2026 بالكامل

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الرائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم المدعومة بالتكنولوجيا عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026.

حققت شركة MIAX إيرادات فصلية قياسية وأداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026. وارتفع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي ليصل إلى 128.6 مليون دولار أمريكي، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّلة بنسبة 66% لتصل إلى 66.1 مليون دولار أمريكي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّلة بمقدار 800 نقطة أساس ليبلغ 51%. كما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.42 دولار أمريكي. واستفادت الشركة أيضًا من ارتفاع تقلبات السوق خلال الربع الأول، حيث زادت حصتها السوقية في عقود الخيارات متعددة الإدراج إلى 17.3% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 16.0% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل متوسط حجم تداول يومي بلغ 10.9 مليون عقد، بزيادة على أساس سنوي قدرها 27%.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "بدأنا الربع الأول بقوة، محققين إيرادات فصلية قياسية واستمرارًا في توسع الهوامش، مع تنفيذ ناجح عبر جميع قطاعات أعمالنا". "وتعكس نتائجنا القوية قابلية التوسع في منصتنا التقنية، ومرونة نموذج أعمالنا، والزخم الذي نحمله معنا نحو ما نتوقع أن يكون عامًا آخر مليئًا بالنمو وابتكار المنتجات".

وأضاف السيد Gallagher: "تواصل MIAX الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، مع التعاون الوثيق مع الشركات الأعضاء والعملاء لدفع النمو عبر منصات التداول التابعة لنا. ومع توسعنا في فئات أصول جديدة، وإطلاق منتجات جديدة، وتعميق علاقاتنا، نظل ملتزمين بالاستفادة من هذه المزايا لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين".

أبرز نتائج الربع الأول من عام 2026

جميع الأرقام مقارنة بالربع الأول من عام 2025 ما لم يُذكر خلاف ذلك.

نمت الإيرادات الصافية، المُعرّفة بأنها الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، بنسبة 40% أو 36.7 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 128.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 91.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى الأداء القوي لأعمال تداول الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول في القطاع والحصة السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالمعاملات.

بلغت النفقات التشغيلية الإجمالية 82.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 69.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى الأداء القوي لأعمال تداول الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول في القطاع والحصة السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالمعاملات.

تضاعف الدخل التشغيلي بأكثر من الضعف ليصل إلى 46.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وشمل الدخل غير التشغيلي البالغ 54.1 مليون دولار أمريكي مكاسب قدرها 50.5 مليون دولار أمريكي ناتجة عن بيع MIAXdx .

كما حققنا منفعة ضريبية على الدخل بقيمة 70.2 مليون دولار أمريكي ، نتجت بشكلٍ رئيسي عن إلغاء مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة.

وبلغ صافي الدخل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) نحو 170.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية بلغت 21.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 51% لتصل إلى 45.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت EBITDA المعدّلة بنسبة 66% لتصل إلى 66.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بشكلٍ رئيسي بالنمو القوي في صافي الإيرادات.

ارتفع هامش EBITDA المعدلة إلى 51% مقارنة بـ 43% في الفترة نفسها من العام السابق.

تحديثات الأعمال للربع الأول من عام 2026

وصل متوسط حجم التداول اليومي في بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX إلى 10.9 مليون عقد خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة على أساس سنوي بلغت 26.6%.

كما حققت بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX حصة سوقية بلغت 17.3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 16.0% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في يناير 2026، أدرجت الشركة آجال استحقاق قصيرة الأجل جديدة ليومي الاثنين والأربعاء لتسعة أسماء نشطة التداول، مما وسّع برنامج الخيارات قصيرة الأجل وخلق فرصًا إضافية لزيادة أحجام التداول عبر بورصات الخيارات الأربع التابعة لها.

استكمال بيع 90% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx في يناير 2026 إلى مشروع مشترك أنشأته . Robinhood Markets, Inc بالشراكة مع Susquehanna International Group . واحتفظت MIAX بنسبة 10% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx ، التي تُعرف الآن باسم Rothera Exchange and Clearing LLC .

ملخص مختار للنتائج المالية المُوجزة المُوحّدة غير المُدققة (بآلاف الدولارات، باستثناء مبالغ السهم الواحد والنِّسَب المئوية)

النتائج الموحدة للربع الأول الربع الأول 2026 31 مارس 2026 الربع الأول 2025 31 مارس 2025 التغيير إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات ("صافي الإيرادات") 128,593 دولار أمريكي 91,884 دولار أمريكي 40 % الدخل التشغيلي 45,968 دولار أمريكي 22,293 دولار أمريكي 106 % صافي الدخل (أو الخسارة) العائد لمساهمي MIH 170,224 دولار أمريكي (21,420) دولار أمريكي ** ربحية السهم المُخفَّفة 1.56 دولار أمريكي (0.34)$ ** الأرباح المُعدَّلة* 45,342 دولار أمريكي 30,026 دولار أمريكي 51 % ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة* 0.42 دولار أمريكي 0.38 دولار أمريكي 11 % الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 103,794 دولار أمريكي (11,905) دولار أمريكي ** EBITDA المُعدَّلة* 66,062 دولار أمريكي 39,859 دولار أمريكي 66 % نسبة هامش EBITDA المُعدَّلة* 51 % 43 % 18 %

تسوية النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مُدرجة في الجداول أدناه. انظر "المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)" أدناه. ** غير مُعبِّر دلاليًا

نتائج القطاعات (بآلاف الدولارات)

الإيرادات الصافية حسب قطاع الأعمال الربع الأول 2026 31 مارس 2026 الربع الأول 2025 31 مارس 2025 التغيير عقود الخيارات 111,267 دولار أمريكي 81,224 دولار أمريكي 37 % الأسهم 6,664 3,659 82 % العقود الآجلة 4,630 5,889 (21) % العقود الدولية 5,644 826 583 % القطاع المؤسسي/أخرى 388 286 36 % الإجمالي 128,593 دولار أمريكي 91,884 دولار أمريكي 40 %

عقود الخيارات

نمت الإيرادات الصافية بنسبة 37% لتصل إلى 111.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء النمو بشكلٍ أساسي نتيجة ارتفاع صافي رسوم المعاملات المرتبطة بزيادة حجم التداول على مستوى القطاعات، وارتفاع الحصة السوقية، وزيادة الإيراد لكل عقد ( RPC ). وجاء ارتفاع الرسوم غير المرتبطة بالمعاملات بشكلٍ رئيسي نتيجة زيادة اتصالات الأعضاء، ورفع الرسوم لعام 2026، وانتهاء بعض الإعفاءات المرتبطة بـ MIAX Sapphire ، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة لبيانات السوق.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 44% ليصل إلى 72.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 50.6 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود النمو بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات.

نمت EBITDA المعدّلة بنسبة 43% لتصل إلى 83.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.

الأسهم

نمت الإيرادات الصافية بنسبة 82% لتصل إلى 6.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. كما جاء الارتفاع بشكلٍ رئيسي نتيجة زيادة صافي رسوم المعاملات الناجمة عن تحسن التسعير، حيث كان صافي الاستحواذ في قطاع الأسهم إيجابيًا خلال الربع مقارنةً بالوضع التاريخي المعاكس.

وبلغت الخسارة التشغيلية 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 4.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود النمو بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات.

بلغت EBITDA المعدلة 0.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (1.7) مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.

العقود الآجلة

بلغت الإيرادات الصافية 4.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض رسوم المعاملات وتراجع أحجام التداول الناتج عن توقيت انتقال المشاركين إلى منصة MIAX Futures Onyx ، وانخفاض تقلبات أسواق السلع، وتراجع متوسط الإيراد لكل عقد RPC) )، مع تعويض جزئي لذلك من خلال إلغاء المصروفات المرتبطة بمنصة CME Globex . كما ساهم في هذا الانخفاض تراجع رسوم الإدراج وإيرادات الفوائد.

وبلغت الخسارة التشغيلية 12.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 11.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض الإيرادات.

كما بلغت EBITDA المعدّلة (8.6) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (7.2) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

العقود الدولية

وبلغ صافي الإيرادات 5.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى الاستحواذ على مجموعة البورصة الدولية للأوراق المالية المحدودة ( TISE ) في يونيو 2025.

فيما بلغ الدخل التشغيلي 1.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى تأثير الاستحواذ على TISE .

كما بلغت EBITDA المعدّلة نحو 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (1.0) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

رأس المال والسيولة

وحتى 31 مارس 2026، بلغت السيولة النقدية وما يعادلها لدى MIAX نحو 550.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الديون 1.5 مليون دولار أمريكي.

توجيهات عام 2026 بالكامل

أكدت الشركة مجددًا توقعاتها الخاصة بالمصروفات لعام 2026 بالكامل، وتتوقع:

نفقات التشغيل المعدلة، التي تستثني التعويضات القائمة على الأسهم، والإهلاك والإطفاء، ومصاريف التقاضي، كانت ضمن نطاق يتراوح ما بين 265 مليون دولار أمريكي و275 مليون دولار أمريكي؛

مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم كانت في نطاق يتراوح ما بين 27 مليون دولار أمريكي و30 مليون دولار أمريكي؛

إنفاق رأسمالي، بما في ذلك رسملة البرمجيات المطورة داخليًا، في نطاق يتراوح بين 40 مليون دولار أمريكي و45 مليون دولار أمريكي؛

مصروفات الإهلاك والإطفاء في نطاق يتراوح بين 33 مليون دولار أمريكي و38 مليون دولار أمريكي؛

معدل الضريبة الفعّال المعدل بعد الإفراج عن مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة ( VA ) في نطاق يتراوح بين 27% و29%.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

ويُعرَّف مقياس الأرباح المعدلة، وهو مقياس مالي غير متوافق مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، بأنه صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH بعد تعديله لاستبعاد التعويضات القائمة على الأسهم، وأرباح أو خسائر الاستثمارات، وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، وأرباح بيع الأعمال، والأرباح أو الخسائر غير المحققة من الأصول المشتقة، والتعديلات الضريبية غير المتوافقة مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).

يُعرَّف مقياس EBITDA المعدّلة، وهو مقياس مالي غير متوافق مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، بأنه صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH بعد تعديله لاستبعاد مصروفات الفوائد وإطفاء خصومات الديون، وإيرادات الفوائد، ومخصصات ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم، وأرباح أو خسائر الاستثمارات، وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، وأرباح بيع الأعمال، والأرباح أو الخسائر غير المحققة من الأصول المشتقة.

هامش EBITDA المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يُعرف بأنه EBITDA المعدَّلة مقسومة على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

ربحية السهم المُعدَّلة (EPS)، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تُعرف بأنها الأرباح المُعدَّلة مقسومةً على المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة (ويشمل أثر الأوراق المالية المُخفِّضة للأرباح على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا "GAAP").

يتم تقديم بعض مكونات التوجيهات الواردة في هذا العرض بشأن أدائنا المالي للعام 2026 بالكامل على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) فقط، من دون تقديم التوجيه الأكثر قابلية للمقارنة على أساس مبادئ GAAP أو تسوية كمية للتوجيه المقدم على أساس مبادئ GAAP. وتُعرض المعلومات بهذه الطريقة لأن إعداد هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP وإعداد هذه التسوية يتعذر إنجازهما دون بذل جهود غير معقولة. ولا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات اللازمة لتقديم هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP أو لإعداد هذه التسوية، بما في ذلك البنود غير المتكررة التي لا تعكس العمليات المستمرة للشركة. ولا تعتقد الشركة أن هذه المعلومات يُرجح أن تكون جوهرية لتقييم عمليات الشركة المستمرة.

للاطلاع على تسوية نتائجنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مع نتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP)، يُرجى مراجعة الجداول أدناه.

.Miami International Holdings, Inc والشركات التابعة لها البيانات الموجزة الموحدة لنتائج العمليات (غير مدققة) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 (بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)



للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس



2026

2025

الإيرادات:







رسوم المعاملات والمقاصة 315,410 دولار أمريكي

289,304 دولار أمريكي

رسوم الوصول 33,357

24,083

رسوم بيانات السوق 12,955

9,642

الإيرادات الأخرى 7,968

4,048

إجمالي الإيرادات 369,690

327,077

تكلفة الإيرادات:







مدفوعات السيولة 223,526

194,046

رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 16,277

16,454

رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية —

23,410

التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات 1,294

1,283

إجمالي تكلفة الإيرادات 241,097

235,193

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 128,593

91,884

النفقات التشغيلية:







تعويضات ومزايا الموظفين 44,390

37,771

تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9,483

7,548

الإهلاك والإطفاء 8,088

6,170

تكاليف الإشغال 3,243

2,448

الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 11,407

9,257

التسويق وتطوير الأعمال 984

763

التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ —

654

التكاليف العامة والإدارية وغيرها 5,030

4,980

إجمالي النفقات التشغيلية 82,625

69,591

الدخل التشغيلي 45,968

22,293

الدخل غير التشغيلي (النفقات):







التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع —

(203)

التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون —

569

دخل الفائدة 4,386

1,295

مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون (45)

(4,430)

الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة (2,541)

(42,413)

ربح مبيعات الأعمال التجارية 50,547

—

بنود أخرى، الصافي 1,732

1,679

الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 100,047

(21,210)

إيراد (مصروف) ضريبة الدخل 70,177

(210)

صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc 170,224 دولار أمريكي

(21,420) دولار أمريكي











المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة والمُستحقة







الأسهم الأساسية 91,793,374

63,549,403

الأسهم المُخففة 109,154,227

63,549,403

صافي الدخل (أو الخسارة) لكل سهم منسوب للأسهم العادية







الأسهم الأساسية 1.85 دولار أمريكي

(0.34) دولار أمريكي

الأسهم المُخففة 1.56 دولار أمريكي

(0.34) دولار أمريكي







.Miami International Holdings, Inc والشركات التابعة لها البيانات الموجزة الموحدة لنتائج العمليات (غير مدققة) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 (بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)



31 مارس 2026

31 ديسمبر 2025 الأصول





الأصول الجارية:





النقد وما يعادله 550,786 دولار أمريكي

433,648 دولار أمريكي النقد والأوراق المالية المعزولة بموجب الأنظمة الفدرالية وغيرها من اللوائح 26,794

27,618 الذمم المدينة، الصافي 106,850

98,107 النقد المُقيّد 14,419

6,005 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 78,699

70,078 الذمم المدينة من وسطاء الأوراق المالية، وتجار عمولات العقود الآجلة، ومنظمات المقاصة 149,303

133,533 الجزء المتداول من الأصول المشتقة 4,709

6,017 الأصول الجارية الأخرى 39,811

39,232 الأصول المحتفظ بها للبيع —

40,976 إجمالي الأصول الجارية 971,371

855,214 الاستثمارات 29,180

19,180 الأصول الثابتة، الصافي 53,464

46,854 البرمجيات المُطورة داخليًا، الصافي 36,518

36,333 الشهرة 61,912

62,211 الأصول غير الملموسة الأخرى، الصافي 169,210

170,774 صافي الأصول الضريبية المؤجلة 59,673

— الأصول المشتقة، صافي الجزء غير المتداول 3,881

5,114 أصول أخرى، الصافي 58,971

63,745 إجمالي الأصول 1,444,180 دولار أمريكي

1,259,425 دولار أمريكي الالتزامات وأسهم المساهمين





الالتزامات الجارية:





الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى 84,029 دولار أمريكي

69,780 دولار أمريكي التعويضات المتراكمة المستحقة 19,638

39,412 الجزء المُتداول من الديون طويلة الأجل 1,511

1,508 إيرادات المعاملات المؤجلة 10,397

9,572 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 78,199

69,578 ذمم دائنة للعملاء 153,056

144,641 الذمم الدائنة لمنظمات المقاصة 4,068

11 الالتزامات المحتفظ بها للبيع —

2,758 مجموع الالتزامات الجارية 350,898

337,260 ضرائب الدخل المؤجلة 10,866

22,386 الالتزامات غير الجارية الأخرى 16,860

18,762 إجمالي الالتزامات 378,624

378,408 الالتزامات والارتباطات المحتملة —

— حقوق المساهمين:





أسهم عادية – ذات حق تصويت وبدون حق تصويت، قيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي (600,000,000 سهم مصرح به (400,000,000 سهم بحق تصويت، و200,000,000 سهم بدون حق تصويت)؛ بلغ عدد الأسهم العادية المُصدرة 94,722,622 سهمًا، وعدد الأسهم القائمة 94,211,531 سهمًا بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 85,890,086 سهمًا مُصدرًا و85,536,287 سهمًا قائمًا الأسهم العادية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 95

86 أسهم الخزينة من الأسهم العادية، بالتكلفة، بعدد 511,091 سهمًا في 31 مارس 2026 و353,799 سهمًا في 31 ديسمبر 2025 (14,545)

(8,232) رأس المال الإضافي المدفوع 1,544,484

1,522,143 العجز المتراكم (462,115)

(632,339) الخسائر التراكمية الأخرى الشاملة، الصافي (2,363)

(641) إجمالي حقوق المساهمين 1,065,556

881,017 إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين 1,444,180 دولار أمريكي

1,259,425 دولار أمريكي

التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) والأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)

يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية إلى EBITDA وEBITDA المعدَّلة حسب كل قطاع (بآلاف الدولارات):



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 72,910 دولار أمريكي

(1,054) دولار أمريكي

(11,003) دولار أمريكي

(1,186) دولار أمريكي

110,557 دولار أمريكي

170,224 دولار أمريكي مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون —

—

—

—

45

45 دخل الفائدة (110)

—

(114)

(159)

(4,003)

(4,386) مصروف (إيراد) ضريبة الدخل —

—

—

67

(70,244)

(70,177) الإهلاك والإطفاء 4,326

1,056

1,563

435

708

8,088 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 77,126

2

(9,554)

(843)

37,063

103,794 التعويضات القائمة على الأسهم(1) 4,079

897

1,910

306

1,684

8,876 ربح الاستثمار(2) —

—

(980)

—

(390)

(1,370) تكاليف الدعاوى القضائية(3) 2,076

—

—

—

692

2,768 الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(4) —

—

—

2,541

—

2,541 ربح مبيعات الأعمال التجارية(5) —

—

—

—

(50,547)

(50,547) الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 83,281 دولار أمريكي

899 دولار أمريكي

(8,624) دولار أمريكي

2,004 دولار أمريكي

(11,498) دولار أمريكي

66,062 دولار أمريكي

(1) وتمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصروفات مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي، ومنح الأسهم المقيدة بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي، وضمانات بقيمة تقل عن 0.1 مليون دولار أمريكي، والتي مُنحت للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2026 البالغ 8.9 مليون دولار أمريكي من 8.2 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.4 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.2 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى. (2) يمثل ربح الاستثمار البالغ 1.4 مليون دولار أمريكي ربحًا غير محقق في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) كما يعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لـ 250 مليون رمز Pyth ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth حتى 31 مارس 2026. (5) ويمثل ذلك أيضًا الأرباح الناتجة عن بيع MIAXdx في يناير 2026.



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 51,012 دولار أمريكي

(4,003) دولار أمريكي

(9,485) دولار أمريكي

(43,868) دولار أمريكي

(15,076) دولار أمريكي

(21,420) دولار أمريكي مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون —

—

35

—

4,395

4,430 دخل الفائدة (430)

—

(196)

—

(669)

(1,295) مصروفات ضريبة الدخل —

—

—

—

210

210 الإهلاك والإطفاء 3,062

1,487

979

157

485

6,170 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 53,644

(2,516)

(8,667)

(43,711)

(10,655)

(11,905) التعويضات القائمة على الأسهم(1) 3,803

791

2,882

316

1,693

9,485 ربح الاستثمار(2) —

—

(1,455)

—

—

(1,455) التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(3) —

—

—

—

654

654 تكاليف الدعاوى القضائية(4) 775

—

—

—

258

1,033 التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5) —

—

—

—

(569)

(569) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6) —

—

—

—

203

203 الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(7) —

—

—

42,413

—

42,413 الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 58,222 دولار أمريكي

(1,725) دولار أمريكي

(7,240) دولار أمريكي

(982) دولار أمريكي

(8,416) دولار أمريكي

39,859 دولار أمريكي

(1) تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي، والضمانات بقيمة 0.4 مليون دولار أمريكي التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2025 البالغ 9.5 مليون دولار أمريكي من 8.6 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.6 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.2 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى. (2) ربح الاستثمار البالغ 1.5 مليون دولار أمريكي هو ربح غير مُحقّق على الأوراق المالية القابلة للبيع والقابلة للتداول في السوق. (3) تتعلق بالاستحواذ على TISE. (4) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (5) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (6) يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (7) يعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لـ 375 مليون رمز Pyth التي ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth حتى 31 مارس 2025.

النتائج التشغيلية حسب القطاعات

يوضح ما يلي نتائج عملياتنا حسب القطاع (بآلاف الدولارات):



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026

عقود الخيارات الأسهم العقود الآجلة العقود الدولية للشركات/ أخرى الإجمالي الإيرادات:











رسوم المعاملات والمقاصة 266,818 دولار أمريكي 27,888 دولار أمريكي 20,643 دولار أمريكي 61 دولار أمريكي — دولار أمريكي 315,410 دولار أمريكي رسوم الوصول 29,118 3,867 390 39 (57) 33,357 رسوم بيانات السوق 9,482 2,157 1,244 80 (8) 12,955 الإيرادات الأخرى 34 53 2,061 5,464 356 7,968 إجمالي الإيرادات 305,452 33,965 24,338 5,644 291 369,690 تكلفة الإيرادات:











مدفوعات السيولة 192,986 27,101 3,439 — — 223,526 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 1,199 200 14,878 — — 16,277 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1) — — 1,391 — (97) 1,294 إجمالي تكلفة الإيرادات 194,185 27,301 19,708 — (97) 241,097 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 111,267 6,664 4,630 5,644 388 128,593 النفقات التشغيلية:











تعويضات ومزايا الموظفين 21,050 4,165 10,441 2,231 6,503 44,390 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4,303 1,545 2,914 453 268 9,483 الإهلاك والإطفاء 4,326 1,056 1,563 435 708 8,088 تكاليف الإشغال 1,601 214 495 254 679 3,243 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 4,858 272 305 462 5,510 11,407 التسويق وتطوير الأعمال 171 57 341 222 193 984 التكاليف العامة والإدارية وغيرها 2,158 409 1,018 324 1,121 5,030 إجمالي النفقات التشغيلية 38,467 7,718 17,077 4,381 14,982 82,625 الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية) 72,800 (1,054) (12,447) 1,263 (14,594) 45,968 الدخل غير التشغيلي (النفقات):











دخل الفائدة 110 — 114 159 4,003 4,386 مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون — — — — (45) (45) الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة — — — (2,541) — (2,541) ربح مبيعات الأعمال التجارية — — — — 50,547 50,547 بنود أخرى، الصافي — — 1,330 — 402 1,732 الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 72,910 (1,054) (11,003) (1,119) 40,313 100,047 إيراد (مصروف) ضريبة الدخل — — — (67) 70,244 70,177 صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc 72,910 دولار أمريكي (1,054) دولار أمريكي (11,003) دولار أمريكي (1,186) دولار أمريكي 110,557 دولار أمريكي 170,224 دولار أمريكي

(1) تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.4 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم الوصول، و0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بإيرادات أخرى. يتضمن قطاع الشركات / القطاعات الأخرى مبلغ (0.1) مليون دولار أمريكي متعلقًا بإيرادات أخرى.



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025

عقود الخيارات الأسهم العقود الآجلة العقود الدولية للشركات/ أخرى الإجمالي الإيرادات:











رسوم المعاملات والمقاصة 234,512 دولار أمريكي 34,307 دولار أمريكي 20,449 دولار أمريكي 36 دولار أمريكي — دولار أمريكي 289,304 دولار أمريكي رسوم الوصول 20,384 3,480 237 39 (57) 24,083 رسوم بيانات السوق 6,198 2,287 1,085 80 (8) 9,642 الإيرادات الأخرى — — 3,026 671 351 4,048 إجمالي الإيرادات 261,094 40,074 24,797 826 286 327,077 تكلفة الإيرادات:











مدفوعات السيولة 163,528 27,990 2,528 — — 194,046 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 1,119 238 15,097 — — 16,454 رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية 15,223 8,187 — — — 23,410 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1) — — 1,283 — — 1,283 إجمالي تكلفة الإيرادات 179,870 36,415 18,908 — — 235,193 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 81,224 3,659 5,889 826 286 91,884 النفقات التشغيلية:











تعويضات ومزايا الموظفين 16,665 3,426 11,475 1,117 5,088 37,771 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3,346 1,563 1,977 458 204 7,548 الإهلاك والإطفاء 3,062 1,487 979 157 485 6,170 تكاليف الإشغال 1,119 141 443 156 589 2,448 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 4,064 530 745 186 3,732 9,257 التسويق وتطوير الأعمال 214 90 261 32 166 763 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ — — — — 654 654 التكاليف العامة والإدارية وغيرها 2,171 425 1,270 175 939 4,980 إجمالي النفقات التشغيلية 30,641 7,662 17,150 2,281 11,857 69,591 الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية) 50,583 (4,003) (11,261) (1,455) (11,571) 22,293 الدخل غير التشغيلي (النفقات):











التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون — — — — 569 569 التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع — — — — (203) (203) دخل الفائدة 430 — 196 — 669 1,295 مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون — — (35) — (4,395) (4,430) الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة — — — (42,413) — (42,413) بنود أخرى، الصافي (1) — 1,615 — 65 1,679 الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 51,012 (4,003) (9,485) (43,868) (14,866) (21,210) مصروفات ضريبة الدخل — — — — (210) (210) صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc 51,012 دولار أمريكي (4,003) دولار أمريكي (9,485) دولار أمريكي (43,868) دولار أمريكي (15,076) دولار أمريكي (21,420) دولار أمريكي

(1) تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم الوصول، و0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بإيرادات أخرى.

يلخص ما يلي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات، والنفقات التشغيلية، والدخل التشغيلي (أو الخسارة)، وEBITDA المعدلة، وهامش EBITDA المعدلة لقطاعات أعمالنا (بآلاف الدولارات، باستثناء النسب المئوية):





عقود الخيارات

الأسهم



الثلاثة أشهر المنتهية في





الثلاثة أشهر المنتهية في







31 مارس،

نسبة

31 مارس،

نسبة



2026

2025

التغيير

2026

2025

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 111,267 دولار أمريكي

81,224 دولار أمريكي

37.0 %

6,664 دولار أمريكي

3,659 دولار أمريكي

82.1 %

النفقات التشغيلية 38,467

30,641

25.5 %

7,718

7,662

0.7 %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) 72,800 دولار أمريكي

50,583 دولار أمريكي

43.9 %

(1,054) دولار أمريكي

(4,003) دولار أمريكي

*

EBITDA المعدّلة(1) 83,281 دولار أمريكي

58,222 دولار أمريكي

43.0 %

899 دولار أمريكي

(1,725) دولار أمريكي

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) 74.8 %

71.7 %





13.5 %

*





















































































العقود الآجلة

العقود الدولية



الثلاثة أشهر المنتهية في





الثلاثة أشهر المنتهية في







31 مارس،

نسبة

31 مارس،

نسبة



2026

2025

التغيير

2026

2025

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 4,630 دولار أمريكي

5,889 دولار أمريكي

(21.4) %

5,644 دولار أمريكي

826 دولار أمريكي

583.3 %

النفقات التشغيلية 17,077

17,150

(0.4) %

4,381

2,281

92.1 %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) (12,447) دولار أمريكي

(11,261) دولار أمريكي

*

1,263 دولار أمريكي

(1,455) دولار أمريكي

*

EBITDA المعدّلة(1) (8,624) دولار أمريكي

(7,240) دولار أمريكي

*

2,004 دولار أمريكي

(982) دولار أمريكي

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) *

*





35.5 %

*





* غير مُعبِّر دلاليًا (1) راجع قسم "التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) وEBITDA وEBITDA المعدَّلة" أعلاه. (2) هامش EBITDA المعدَّلة هي قيمة EBITDA المعدَّلة مقسومةً على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

تسويات صافي الدخل (أو الخسارة) وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى الأرباح المعدلة

يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (أو الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين إلى الأرباح المعدلة (بآلاف الدولارات):





الثلاثة أشهر المنتهية في





31 مارس،





2026

2025



صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 170,224 دولار أمريكي

(21,420) دولار أمريكي



التعويضات القائمة على الأسهم(1) 8,876

9,485



ربح الاستثمار(2) (1,370)

(1,455)



تكاليف الدعاوى القضائية(3) 2,768

1,033



التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(4) —

654



التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5) —

(569)



التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6) —

203



الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(7) 2,541

42,413



ربح مبيعات الأعمال التجارية(8) (50,547)

—



إجمالي التعديلات قبل الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP (37,732)

51,764



منافع (مصروفات) ضريبة الدخل المتعلقة بالبُنود المذكورة أعلاه(9)



12,538

(318)



تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة(10):









إلغاء بدل التقييم اعتبارًا من 1 يناير 2026 (109,161)

—



إعادة قياس الضرائب المؤجلة 16,133

—



غير ذلك(11) (6,660)

—



إجمالي التعديلات الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP )87,150)

)318)



الأرباح المُعدَّلة 45,342 دولار أمريكي

30,026 دولار أمريكي



(1) التعويضات القائمة على الأسهم تمثل المصاريف المرتبطة بخيارات الأسهم، ومِنح الأسهم المقيّدة، والضمانات التي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات. (2) يمثل ذلك أرباحًا غير محققة في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) تتعلق بالاستحواذ على TISE. (5) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (6) يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (7) ويعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لرموز Pyth التي ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth في كل تاريخ من تواريخ الميزانية العمومية. (8) ويمثل ذلك أيضًا الأرباح الناتجة عن بيع MIAXdx في يناير 2026. (9) ويتم احتساب الأثر الضريبي استنادًا إلى التعديلات قبل الضريبة على صافي الدخل، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم التي يتم تعديلها كمصروف غير نقدي يترتب عليه خصم ضريبي، وذلك وفقًا للقوانين الضريبية في الولايات القضائية التي نعمل فيها. (10) ويستبعد مقياس الأرباح المعدلة أي تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة لا ترتبط بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة. (11) ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بإزالة المنفعة الضريبية الدائمة الناتجة عن الزيادة في الخصم الضريبي للتعويضات القائمة على الأسهم مقارنة بالمصروف المحاسبي المسجل.

ربحية السهم

يوضح الجدول التالي احتساب الدخل (أو الخسارة) المخفف والأرباح المعدلة للسهم (بآلاف الدولارات، باستثناء بيانات الأسهم وربحية السهم):



الثلاثة أشهر المنتهية في

31 مارس،

2026

2025 صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH 170,224 دولار أمريكي

(21,420) دولار أمريكي المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُستحقة 109,154,227

63,549,403 صافي الدخل (أو الخسارة) المخفف للسهم 1.56 دولار أمريكي

(0.34) دولار أمريكي







الأرباح المُعدَّلة 45,342 دولار أمريكي

30,026 دولار أمريكي المتوسط المرجح المخفف لعدد الأسهم القائمة المستخدم في احتساب ربحية السهم المخففة المعدلة 109,154,227

78,075,760 ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة 0.42 دولار أمريكي

0.38 دولار أمريكي

مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025







الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس،

الزيادة/ (النقصان)

نسبة التغيير



2026

2025





عقود الخيارات:















عدد أيام التداول 61

60

1

1.7 %

إجمالي العقود:















عقود السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف) 3,821,454

3,216,233

605,221

18.8 %

عقود MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف) 662,739

514,903

147,836

28.7 %

متوسط الحجم اليومي للتداول ("ADV")(كما هو معرَّف أدناه)(1)















متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1) 62,647

53,604

9,043

16.9 %

متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1) 10,865

8,582

2,283

26.6 %

حصة MIH السوقية 17.3 %

16.0 %

1.3 نقطة

8.1 %

إجمالي إيرادات عقود الخيارات لكل عقد ("RPC")(2) 0.110 دولار أمريكي

0.106 دولار أمريكي

0.004 دولار أمريكي

3.8 %

الأسهم الأمريكية:















عدد أيام التداول 61

60

1

1.7 %

إجمالي الأسهم:















الحصص السوقية (بالملايين) 1,219,057

941,688

277,369

29.5 %

حصص MIH (بالملايين) 10,787

10,557

230

2.2 %

متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV)(1):















متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق (بالملايين)(1) 19,985

15,695

4,290

27.3 %

متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH (بالملايين)(1) 177

176

1

0.6 %

حصة MIH السوقية 0.9 %

1.1 %

(0.2) نقطة

(18.2) %

عائد تداول الأسهم (لكل 100 سهم) (كما هو معرَّف أدناه)(3) 0.005 دولار أمريكي

(0.020) دولار أمريكي

0.025 دولار أمريكي

*

العقود الآجلة:















عدد أيام التداول 61

61

—

— %

إجمالي عقود المنتجات الزراعية 659,786

1,098,116

(438,330)

(39.9) %

متوسط الحجم اليومي لتداولات (ADV) المنتجات الزراعية(1) 10,816

18,002

(7,186)

(39.9) %

إيرادات كل عقد (RPC) للمنتجات الزراعية(2) 1.982 دولار أمريكي

2.426 دولار أمريكي

(0.444) دولار أمريكي

(18.3) %

للتواصل الدولي:















إجمالي الأوراق المالية المُدرجة (في نهاية الفترة)(4) 6,083

1,206

*

*



* حساب النسبة المئوية غير مُعبِّر دلاليًا.

(1) يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) عن طريق قسمة إجمالي العقود أو الأسهم خلال الفترة على إجمالي أيام التداول خلال تلك الفترة. (2) يمثّل الإيراد لكل عقد (RPC) رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على إجمالي العقود المتداولة خلال الفترة. (3) يشير عائد تداول الأسهم لكل مئة سهم إلى رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على واحد من مئة من إجمالي الأسهم المتداولة. (4) لا يتضمن الربع الأول من عام 2025 شركة TISE التي تم الاستحواذ عليها في يونيو 2025.

