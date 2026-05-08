شركة Miami International Holdings تُعلن نتائج الربع الأول لعام 2026

صدر عنMIAX
08 مايو, 2026, 14:14 AST
- صافي الإيرادات في الربع الأول بلغ 128.6 مليون دولار أمريكي (+40% على أساس سنوي)
- بلغت ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الربع الأول 1.56 دولار أمريكي؛ بينما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.42 دولار أمريكي
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّلة في الربع الأول 66.1 مليون دولار أمريكي (+66% على أساس سنوي)، مع هامش EBITDA معدّلة بنسبة 51% (+800 نقطة أساس على أساس سنوي)
- تؤكد الشركة مجددًا توجيهاتها الخاصة بالمصروفات التشغيلية المعدلة لعام 2026 بالكامل
برينستون، نيوجيرسي وميامي، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، الرائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم المدعومة بالتكنولوجيا عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026.
حققت شركة MIAX إيرادات فصلية قياسية وأداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026. وارتفع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي ليصل إلى 128.6 مليون دولار أمريكي، بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّلة بنسبة 66% لتصل إلى 66.1 مليون دولار أمريكي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدّلة بمقدار 800 نقطة أساس ليبلغ 51%. كما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.42 دولار أمريكي. واستفادت الشركة أيضًا من ارتفاع تقلبات السوق خلال الربع الأول، حيث زادت حصتها السوقية في عقود الخيارات متعددة الإدراج إلى 17.3% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 16.0% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل متوسط حجم تداول يومي بلغ 10.9 مليون عقد، بزيادة على أساس سنوي قدرها 27%.
قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "بدأنا الربع الأول بقوة، محققين إيرادات فصلية قياسية واستمرارًا في توسع الهوامش، مع تنفيذ ناجح عبر جميع قطاعات أعمالنا". "وتعكس نتائجنا القوية قابلية التوسع في منصتنا التقنية، ومرونة نموذج أعمالنا، والزخم الذي نحمله معنا نحو ما نتوقع أن يكون عامًا آخر مليئًا بالنمو وابتكار المنتجات".
وأضاف السيد Gallagher: "تواصل MIAX الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، مع التعاون الوثيق مع الشركات الأعضاء والعملاء لدفع النمو عبر منصات التداول التابعة لنا. ومع توسعنا في فئات أصول جديدة، وإطلاق منتجات جديدة، وتعميق علاقاتنا، نظل ملتزمين بالاستفادة من هذه المزايا لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين".
أبرز نتائج الربع الأول من عام 2026
جميع الأرقام مقارنة بالربع الأول من عام 2025 ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- نمت الإيرادات الصافية، المُعرّفة بأنها الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، بنسبة 40% أو 36.7 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 128.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 91.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى الأداء القوي لأعمال تداول الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول في القطاع والحصة السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالمعاملات.
- بلغت النفقات التشغيلية الإجمالية 82.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 69.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى الأداء القوي لأعمال تداول الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول في القطاع والحصة السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالمعاملات.
- تضاعف الدخل التشغيلي بأكثر من الضعف ليصل إلى 46.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- وشمل الدخل غير التشغيلي البالغ 54.1 مليون دولار أمريكي مكاسب قدرها 50.5 مليون دولار أمريكي ناتجة عن بيع MIAXdx.
- كما حققنا منفعة ضريبية على الدخل بقيمة 70.2 مليون دولار أمريكي ، نتجت بشكلٍ رئيسي عن إلغاء مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة.
- وبلغ صافي الدخل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) نحو 170.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية بلغت 21.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- وارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 51% لتصل إلى 45.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- كما ارتفعت EBITDA المعدّلة بنسبة 66% لتصل إلى 66.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بشكلٍ رئيسي بالنمو القوي في صافي الإيرادات.
- ارتفع هامش EBITDA المعدلة إلى 51% مقارنة بـ 43% في الفترة نفسها من العام السابق.
تحديثات الأعمال للربع الأول من عام 2026
- وصل متوسط حجم التداول اليومي في بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX إلى 10.9 مليون عقد خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة على أساس سنوي بلغت 26.6%.
- كما حققت بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX حصة سوقية بلغت 17.3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 16.0% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- في يناير 2026، أدرجت الشركة آجال استحقاق قصيرة الأجل جديدة ليومي الاثنين والأربعاء لتسعة أسماء نشطة التداول، مما وسّع برنامج الخيارات قصيرة الأجل وخلق فرصًا إضافية لزيادة أحجام التداول عبر بورصات الخيارات الأربع التابعة لها.
- استكمال بيع 90% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx في يناير 2026 إلى مشروع مشترك أنشأته .Robinhood Markets, Inc بالشراكة مع Susquehanna International Group. واحتفظت MIAX بنسبة 10% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx، التي تُعرف الآن باسم Rothera Exchange and Clearing LLC.
|
ملخص مختار للنتائج المالية المُوجزة المُوحّدة غير المُدققة
|
(بآلاف الدولارات، باستثناء مبالغ السهم الواحد والنِّسَب المئوية)
|
النتائج الموحدة للربع الأول
|
الربع الأول 2026
31 مارس 2026
|
الربع الأول 2025
31 مارس 2025
|
التغيير
|
إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات ("صافي الإيرادات")
|
128,593 دولار أمريكي
|
91,884 دولار أمريكي
|
40 %
|
الدخل التشغيلي
|
45,968 دولار أمريكي
|
22,293 دولار أمريكي
|
106 %
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد لمساهمي MIH
|
170,224 دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
**
|
ربحية السهم المُخفَّفة
|
1.56 دولار أمريكي
|
(0.34)$
|
**
|
الأرباح المُعدَّلة*
|
45,342 دولار أمريكي
|
30,026 دولار أمريكي
|
51 %
|
ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة*
|
0.42 دولار أمريكي
|
0.38 دولار أمريكي
|
11 %
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
103,794 دولار أمريكي
|
(11,905) دولار أمريكي
|
**
|
EBITDA المُعدَّلة*
|
66,062 دولار أمريكي
|
39,859 دولار أمريكي
|
66 %
|
نسبة هامش EBITDA المُعدَّلة*
|
51 %
|
43 %
|
18 %
|
تسوية النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مُدرجة في الجداول أدناه. انظر "المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)" أدناه.
|
** غير مُعبِّر دلاليًا
|
نتائج القطاعات
(بآلاف الدولارات)
|
الإيرادات الصافية حسب قطاع الأعمال
|
الربع الأول 2026
31 مارس 2026
|
الربع الأول 2025
31 مارس 2025
|
التغيير
|
عقود الخيارات
|
111,267 دولار أمريكي
|
81,224 دولار أمريكي
|
37 %
|
الأسهم
|
6,664
|
3,659
|
82 %
|
العقود الآجلة
|
4,630
|
5,889
|
(21) %
|
العقود الدولية
|
5,644
|
826
|
583 %
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
388
|
286
|
36 %
|
الإجمالي
|
128,593 دولار أمريكي
|
91,884 دولار أمريكي
|
40 %
عقود الخيارات
- نمت الإيرادات الصافية بنسبة 37% لتصل إلى 111.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء النمو بشكلٍ أساسي نتيجة ارتفاع صافي رسوم المعاملات المرتبطة بزيادة حجم التداول على مستوى القطاعات، وارتفاع الحصة السوقية، وزيادة الإيراد لكل عقد (RPC). وجاء ارتفاع الرسوم غير المرتبطة بالمعاملات بشكلٍ رئيسي نتيجة زيادة اتصالات الأعضاء، ورفع الرسوم لعام 2026، وانتهاء بعض الإعفاءات المرتبطة بـ MIAX Sapphire، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة لبيانات السوق.
- ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 44% ليصل إلى 72.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 50.6 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود النمو بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات.
- نمت EBITDA المعدّلة بنسبة 43% لتصل إلى 83.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
الأسهم
- نمت الإيرادات الصافية بنسبة 82% لتصل إلى 6.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. كما جاء الارتفاع بشكلٍ رئيسي نتيجة زيادة صافي رسوم المعاملات الناجمة عن تحسن التسعير، حيث كان صافي الاستحواذ في قطاع الأسهم إيجابيًا خلال الربع مقارنةً بالوضع التاريخي المعاكس.
- وبلغت الخسارة التشغيلية 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 4.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود النمو بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات.
- بلغت EBITDA المعدلة 0.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (1.7) مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
العقود الآجلة
- بلغت الإيرادات الصافية 4.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض رسوم المعاملات وتراجع أحجام التداول الناتج عن توقيت انتقال المشاركين إلى منصة MIAX Futures Onyx، وانخفاض تقلبات أسواق السلع، وتراجع متوسط الإيراد لكل عقد RPC))، مع تعويض جزئي لذلك من خلال إلغاء المصروفات المرتبطة بمنصة CME Globex. كما ساهم في هذا الانخفاض تراجع رسوم الإدراج وإيرادات الفوائد.
- وبلغت الخسارة التشغيلية 12.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 11.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض الإيرادات.
- كما بلغت EBITDA المعدّلة (8.6) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (7.2) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
العقود الدولية
- وبلغ صافي الإيرادات 5.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى الاستحواذ على مجموعة البورصة الدولية للأوراق المالية المحدودة (TISE) في يونيو 2025.
- فيما بلغ الدخل التشغيلي 1.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسي إلى تأثير الاستحواذ على TISE.
- كما بلغت EBITDA المعدّلة نحو 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (1.0) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
رأس المال والسيولة
- وحتى 31 مارس 2026، بلغت السيولة النقدية وما يعادلها لدى MIAX نحو 550.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الديون 1.5 مليون دولار أمريكي.
توجيهات عام 2026 بالكامل
أكدت الشركة مجددًا توقعاتها الخاصة بالمصروفات لعام 2026 بالكامل، وتتوقع:
- نفقات التشغيل المعدلة، التي تستثني التعويضات القائمة على الأسهم، والإهلاك والإطفاء، ومصاريف التقاضي، كانت ضمن نطاق يتراوح ما بين 265 مليون دولار أمريكي و275 مليون دولار أمريكي؛
- مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم كانت في نطاق يتراوح ما بين 27 مليون دولار أمريكي و30 مليون دولار أمريكي؛
- إنفاق رأسمالي، بما في ذلك رسملة البرمجيات المطورة داخليًا، في نطاق يتراوح بين 40 مليون دولار أمريكي و45 مليون دولار أمريكي؛
- مصروفات الإهلاك والإطفاء في نطاق يتراوح بين 33 مليون دولار أمريكي و38 مليون دولار أمريكي؛
- معدل الضريبة الفعّال المعدل بعد الإفراج عن مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة (VA) في نطاق يتراوح بين 27% و29%.
البث عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي
كما ستستضيف MIAX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت ومكالمة جماعية لاستعراض نتائجها المالية للربع الأول اليوم، 6 مايو 2026، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمكن للمشاركين الوصول إلى المكالمة عبر الرقم (الرقم الدولي ) أو الوصول إلى البث عبر الإنترنت في قسم علاقات المستثمرين على موقع MIAX الإلكتروني ir.miaxglobal.com. وسيتم أرشفة تسجيل البث والعرض التقديمي المقابل ضمن قسم الأحداث والعروض التقديمية على الرابط أعلاه بعد انتهاء الحدث.866-652-5200412-317-6060
المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
ويُعرَّف مقياس الأرباح المعدلة، وهو مقياس مالي غير متوافق مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، بأنه صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH بعد تعديله لاستبعاد التعويضات القائمة على الأسهم، وأرباح أو خسائر الاستثمارات، وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، وأرباح بيع الأعمال، والأرباح أو الخسائر غير المحققة من الأصول المشتقة، والتعديلات الضريبية غير المتوافقة مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).
يُعرَّف مقياس EBITDA المعدّلة، وهو مقياس مالي غير متوافق مع وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، بأنه صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH بعد تعديله لاستبعاد مصروفات الفوائد وإطفاء خصومات الديون، وإيرادات الفوائد، ومخصصات ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم، وأرباح أو خسائر الاستثمارات، وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، وأرباح بيع الأعمال، والأرباح أو الخسائر غير المحققة من الأصول المشتقة.
هامش EBITDA المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يُعرف بأنه EBITDA المعدَّلة مقسومة على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.
ربحية السهم المُعدَّلة (EPS)، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تُعرف بأنها الأرباح المُعدَّلة مقسومةً على المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة (ويشمل أثر الأوراق المالية المُخفِّضة للأرباح على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا "GAAP").
يتم تقديم بعض مكونات التوجيهات الواردة في هذا العرض بشأن أدائنا المالي للعام 2026 بالكامل على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) فقط، من دون تقديم التوجيه الأكثر قابلية للمقارنة على أساس مبادئ GAAP أو تسوية كمية للتوجيه المقدم على أساس مبادئ GAAP. وتُعرض المعلومات بهذه الطريقة لأن إعداد هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP وإعداد هذه التسوية يتعذر إنجازهما دون بذل جهود غير معقولة. ولا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات اللازمة لتقديم هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP أو لإعداد هذه التسوية، بما في ذلك البنود غير المتكررة التي لا تعكس العمليات المستمرة للشركة. ولا تعتقد الشركة أن هذه المعلومات يُرجح أن تكون جوهرية لتقييم عمليات الشركة المستمرة.
للاطلاع على تسوية نتائجنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مع نتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP)، يُرجى مراجعة الجداول أدناه.
نبذة عن شركة MIAX
شركة Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.
إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مخطط"، و"سوف" أو "ينبغي"، و"يتوقع" أو "تتوقع"، و"في نهاية المطاف" أو "مُقدَّر/متوقع". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.
للتواصل:
المستثمرون
John T. Williams
[email protected]
الإعلام
Andy Nybo
[email protected]
|
.Miami International Holdings, Inc والشركات التابعة لها
البيانات الموجزة الموحدة لنتائج العمليات (غير مدققة)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
(بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)
|
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
|
2026
|
2025
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
315,410 دولار أمريكي
|
289,304 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
33,357
|
24,083
|
رسوم بيانات السوق
|
12,955
|
9,642
|
الإيرادات الأخرى
|
7,968
|
4,048
|
إجمالي الإيرادات
|
369,690
|
327,077
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
223,526
|
194,046
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
16,277
|
16,454
|
رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية
|
—
|
23,410
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات
|
1,294
|
1,283
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
241,097
|
235,193
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
128,593
|
91,884
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
44,390
|
37,771
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
9,483
|
7,548
|
الإهلاك والإطفاء
|
8,088
|
6,170
|
تكاليف الإشغال
|
3,243
|
2,448
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
11,407
|
9,257
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
984
|
763
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ
|
—
|
654
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
5,030
|
4,980
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
82,625
|
69,591
|
الدخل التشغيلي
|
45,968
|
22,293
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع
|
—
|
(203)
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون
|
—
|
569
|
دخل الفائدة
|
4,386
|
1,295
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
(45)
|
(4,430)
|
الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة
|
(2,541)
|
(42,413)
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية
|
50,547
|
—
|
بنود أخرى، الصافي
|
1,732
|
1,679
|
الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
100,047
|
(21,210)
|
إيراد (مصروف) ضريبة الدخل
|
70,177
|
(210)
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
170,224 دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة والمُستحقة
|
الأسهم الأساسية
|
91,793,374
|
63,549,403
|
الأسهم المُخففة
|
109,154,227
|
63,549,403
|
صافي الدخل (أو الخسارة) لكل سهم منسوب للأسهم العادية
|
الأسهم الأساسية
|
1.85 دولار أمريكي
|
(0.34) دولار أمريكي
|
الأسهم المُخففة
|
1.56 دولار أمريكي
|
(0.34) دولار أمريكي
|
.Miami International Holdings, Inc والشركات التابعة لها
البيانات الموجزة الموحدة لنتائج العمليات (غير مدققة)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
(بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)
|
31 مارس 2026
|
31 ديسمبر 2025
|
الأصول
|
الأصول الجارية:
|
النقد وما يعادله
|
550,786 دولار أمريكي
|
433,648 دولار أمريكي
|
النقد والأوراق المالية المعزولة بموجب الأنظمة الفدرالية وغيرها من اللوائح
|
26,794
|
27,618
|
الذمم المدينة، الصافي
|
106,850
|
98,107
|
النقد المُقيّد
|
14,419
|
6,005
|
سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة
|
78,699
|
70,078
|
الذمم المدينة من وسطاء الأوراق المالية، وتجار عمولات العقود الآجلة، ومنظمات
المقاصة
|
149,303
|
133,533
|
الجزء المتداول من الأصول المشتقة
|
4,709
|
6,017
|
الأصول الجارية الأخرى
|
39,811
|
39,232
|
الأصول المحتفظ بها للبيع
|
—
|
40,976
|
إجمالي الأصول الجارية
|
971,371
|
855,214
|
الاستثمارات
|
29,180
|
19,180
|
الأصول الثابتة، الصافي
|
53,464
|
46,854
|
البرمجيات المُطورة داخليًا، الصافي
|
36,518
|
36,333
|
الشهرة
|
61,912
|
62,211
|
الأصول غير الملموسة الأخرى، الصافي
|
169,210
|
170,774
|
صافي الأصول الضريبية المؤجلة
|
59,673
|
—
|
الأصول المشتقة، صافي الجزء غير المتداول
|
3,881
|
5,114
|
أصول أخرى، الصافي
|
58,971
|
63,745
|
إجمالي الأصول
|
1,444,180 دولار أمريكي
|
1,259,425 دولار أمريكي
|
الالتزامات وأسهم المساهمين
|
الالتزامات الجارية:
|
الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى
|
84,029 دولار أمريكي
|
69,780 دولار أمريكي
|
التعويضات المتراكمة المستحقة
|
19,638
|
39,412
|
الجزء المُتداول من الديون طويلة الأجل
|
1,511
|
1,508
|
إيرادات المعاملات المؤجلة
|
10,397
|
9,572
|
سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة
|
78,199
|
69,578
|
ذمم دائنة للعملاء
|
153,056
|
144,641
|
الذمم الدائنة لمنظمات المقاصة
|
4,068
|
11
|
الالتزامات المحتفظ بها للبيع
|
—
|
2,758
|
مجموع الالتزامات الجارية
|
350,898
|
337,260
|
ضرائب الدخل المؤجلة
|
10,866
|
22,386
|
الالتزامات غير الجارية الأخرى
|
16,860
|
18,762
|
إجمالي الالتزامات
|
378,624
|
378,408
|
الالتزامات والارتباطات المحتملة
|
—
|
—
|
حقوق المساهمين:
|
أسهم عادية – ذات حق تصويت وبدون حق تصويت، قيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي (600,000,000 سهم مصرح به
(400,000,000 سهم بحق تصويت، و200,000,000 سهم بدون حق تصويت)؛ بلغ عدد الأسهم العادية المُصدرة 94,722,622 سهمًا، وعدد الأسهم القائمة 94,211,531
سهمًا بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 85,890,086 سهمًا مُصدرًا و85,536,287 سهمًا قائمًا
الأسهم العادية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
|
95
|
86
|
أسهم الخزينة من الأسهم العادية، بالتكلفة، بعدد 511,091 سهمًا في 31 مارس 2026 و353,799
سهمًا في 31 ديسمبر 2025
|
(14,545)
|
(8,232)
|
رأس المال الإضافي المدفوع
|
1,544,484
|
1,522,143
|
العجز المتراكم
|
(462,115)
|
(632,339)
|
الخسائر التراكمية الأخرى الشاملة، الصافي
|
(2,363)
|
(641)
|
إجمالي حقوق المساهمين
|
1,065,556
|
881,017
|
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين
|
1,444,180 دولار أمريكي
|
1,259,425 دولار أمريكي
التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) والأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية إلى EBITDA وEBITDA المعدَّلة حسب كل قطاع (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
للشركات/
أخرى
|
الإجمالي
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية
|
72,910 دولار أمريكي
|
(1,054) دولار أمريكي
|
(11,003) دولار أمريكي
|
(1,186) دولار أمريكي
|
110,557 دولار أمريكي
|
170,224 دولار أمريكي
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
45
|
45
|
دخل الفائدة
|
(110)
|
—
|
(114)
|
(159)
|
(4,003)
|
(4,386)
|
مصروف (إيراد) ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
67
|
(70,244)
|
(70,177)
|
الإهلاك والإطفاء
|
4,326
|
1,056
|
1,563
|
435
|
708
|
8,088
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
77,126
|
2
|
(9,554)
|
(843)
|
37,063
|
103,794
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
4,079
|
897
|
1,910
|
306
|
1,684
|
8,876
|
ربح الاستثمار(2)
|
—
|
—
|
(980)
|
—
|
(390)
|
(1,370)
|
تكاليف الدعاوى القضائية(3)
|
2,076
|
—
|
—
|
—
|
692
|
2,768
|
الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(4)
|
—
|
—
|
—
|
2,541
|
—
|
2,541
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية(5)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(50,547)
|
(50,547)
|
الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
83,281 دولار أمريكي
|
899 دولار أمريكي
|
(8,624) دولار أمريكي
|
2,004 دولار أمريكي
|
(11,498) دولار أمريكي
|
66,062 دولار أمريكي
|
(1)
|
وتمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصروفات مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي، ومنح الأسهم المقيدة بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي، وضمانات بقيمة تقل عن 0.1 مليون دولار أمريكي، والتي مُنحت للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2026 البالغ 8.9 مليون دولار أمريكي من 8.2 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.4 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.2 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى.
|
(2)
|
يمثل ربح الاستثمار البالغ 1.4 مليون دولار أمريكي ربحًا غير محقق في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول.
|
(3)
|
ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك.
|
(4)
|
كما يعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لـ 250 مليون رمز Pyth ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth حتى 31 مارس 2026.
|
(5)
|
ويمثل ذلك أيضًا الأرباح الناتجة عن بيع MIAXdx في يناير 2026.
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
للشركات/
أخرى
|
الإجمالي
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية
|
51,012 دولار أمريكي
|
(4,003) دولار أمريكي
|
(9,485) دولار أمريكي
|
(43,868) دولار أمريكي
|
(15,076) دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
35
|
—
|
4,395
|
4,430
|
دخل الفائدة
|
(430)
|
—
|
(196)
|
—
|
(669)
|
(1,295)
|
مصروفات ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
—
|
210
|
210
|
الإهلاك والإطفاء
|
3,062
|
1,487
|
979
|
157
|
485
|
6,170
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
53,644
|
(2,516)
|
(8,667)
|
(43,711)
|
(10,655)
|
(11,905)
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
3,803
|
791
|
2,882
|
316
|
1,693
|
9,485
|
ربح الاستثمار(2)
|
—
|
—
|
(1,455)
|
—
|
—
|
(1,455)
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(3)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
654
|
654
|
تكاليف الدعاوى القضائية(4)
|
775
|
—
|
—
|
—
|
258
|
1,033
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(569)
|
(569)
|
التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
203
|
203
|
الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(7)
|
—
|
—
|
—
|
42,413
|
—
|
42,413
|
الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
58,222 دولار أمريكي
|
(1,725) دولار أمريكي
|
(7,240) دولار أمريكي
|
(982) دولار أمريكي
|
(8,416) دولار أمريكي
|
39,859 دولار أمريكي
|
(1)
|
تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي، والضمانات بقيمة 0.4 مليون دولار أمريكي التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2025 البالغ 9.5 مليون دولار أمريكي من 8.6 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.6 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.2 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى.
|
(2)
|
ربح الاستثمار البالغ 1.5 مليون دولار أمريكي هو ربح غير مُحقّق على الأوراق المالية القابلة للبيع والقابلة للتداول في السوق.
|
(3)
|
تتعلق بالاستحواذ على TISE.
|
(4)
|
ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك.
|
(5)
|
يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(6)
|
يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(7)
|
يعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لـ 375 مليون رمز Pyth التي ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth حتى 31 مارس 2025.
النتائج التشغيلية حسب القطاعات
يوضح ما يلي نتائج عملياتنا حسب القطاع (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
للشركات/
أخرى
|
الإجمالي
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
266,818 دولار أمريكي
|
27,888 دولار أمريكي
|
20,643 دولار أمريكي
|
61 دولار أمريكي
|
— دولار أمريكي
|
315,410 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
29,118
|
3,867
|
390
|
39
|
(57)
|
33,357
|
رسوم بيانات السوق
|
9,482
|
2,157
|
1,244
|
80
|
(8)
|
12,955
|
الإيرادات الأخرى
|
34
|
53
|
2,061
|
5,464
|
356
|
7,968
|
إجمالي الإيرادات
|
305,452
|
33,965
|
24,338
|
5,644
|
291
|
369,690
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
192,986
|
27,101
|
3,439
|
—
|
—
|
223,526
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
1,199
|
200
|
14,878
|
—
|
—
|
16,277
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1)
|
—
|
—
|
1,391
|
—
|
(97)
|
1,294
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
194,185
|
27,301
|
19,708
|
—
|
(97)
|
241,097
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
111,267
|
6,664
|
4,630
|
5,644
|
388
|
128,593
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
21,050
|
4,165
|
10,441
|
2,231
|
6,503
|
44,390
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
4,303
|
1,545
|
2,914
|
453
|
268
|
9,483
|
الإهلاك والإطفاء
|
4,326
|
1,056
|
1,563
|
435
|
708
|
8,088
|
تكاليف الإشغال
|
1,601
|
214
|
495
|
254
|
679
|
3,243
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
4,858
|
272
|
305
|
462
|
5,510
|
11,407
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
171
|
57
|
341
|
222
|
193
|
984
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
2,158
|
409
|
1,018
|
324
|
1,121
|
5,030
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
38,467
|
7,718
|
17,077
|
4,381
|
14,982
|
82,625
|
الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية)
|
72,800
|
(1,054)
|
(12,447)
|
1,263
|
(14,594)
|
45,968
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
دخل الفائدة
|
110
|
—
|
114
|
159
|
4,003
|
4,386
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(45)
|
(45)
|
الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة
|
—
|
—
|
—
|
(2,541)
|
—
|
(2,541)
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية
|
—
|
—
|
—
|
—
|
50,547
|
50,547
|
بنود أخرى، الصافي
|
—
|
—
|
1,330
|
—
|
402
|
1,732
|
الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
72,910
|
(1,054)
|
(11,003)
|
(1,119)
|
40,313
|
100,047
|
إيراد (مصروف) ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
(67)
|
70,244
|
70,177
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
72,910 دولار أمريكي
|
(1,054) دولار أمريكي
|
(11,003) دولار أمريكي
|
(1,186) دولار أمريكي
|
110,557 دولار أمريكي
|
170,224 دولار أمريكي
|
(1)
|
تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.4 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم الوصول، و0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بإيرادات أخرى. يتضمن قطاع الشركات / القطاعات الأخرى مبلغ (0.1) مليون دولار أمريكي متعلقًا بإيرادات أخرى.
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
للشركات/
أخرى
|
الإجمالي
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
234,512 دولار أمريكي
|
34,307 دولار أمريكي
|
20,449 دولار أمريكي
|
36 دولار أمريكي
|
— دولار أمريكي
|
289,304 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
20,384
|
3,480
|
237
|
39
|
(57)
|
24,083
|
رسوم بيانات السوق
|
6,198
|
2,287
|
1,085
|
80
|
(8)
|
9,642
|
الإيرادات الأخرى
|
—
|
—
|
3,026
|
671
|
351
|
4,048
|
إجمالي الإيرادات
|
261,094
|
40,074
|
24,797
|
826
|
286
|
327,077
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
163,528
|
27,990
|
2,528
|
—
|
—
|
194,046
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
1,119
|
238
|
15,097
|
—
|
—
|
16,454
|
رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية
|
15,223
|
8,187
|
—
|
—
|
—
|
23,410
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1)
|
—
|
—
|
1,283
|
—
|
—
|
1,283
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
179,870
|
36,415
|
18,908
|
—
|
—
|
235,193
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
81,224
|
3,659
|
5,889
|
826
|
286
|
91,884
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
16,665
|
3,426
|
11,475
|
1,117
|
5,088
|
37,771
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
3,346
|
1,563
|
1,977
|
458
|
204
|
7,548
|
الإهلاك والإطفاء
|
3,062
|
1,487
|
979
|
157
|
485
|
6,170
|
تكاليف الإشغال
|
1,119
|
141
|
443
|
156
|
589
|
2,448
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
4,064
|
530
|
745
|
186
|
3,732
|
9,257
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
214
|
90
|
261
|
32
|
166
|
763
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
654
|
654
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
2,171
|
425
|
1,270
|
175
|
939
|
4,980
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
30,641
|
7,662
|
17,150
|
2,281
|
11,857
|
69,591
|
الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية)
|
50,583
|
(4,003)
|
(11,261)
|
(1,455)
|
(11,571)
|
22,293
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
569
|
569
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(203)
|
(203)
|
دخل الفائدة
|
430
|
—
|
196
|
—
|
669
|
1,295
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
(35)
|
—
|
(4,395)
|
(4,430)
|
الربح (أو الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة
|
—
|
—
|
—
|
(42,413)
|
—
|
(42,413)
|
بنود أخرى، الصافي
|
(1)
|
—
|
1,615
|
—
|
65
|
1,679
|
الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
51,012
|
(4,003)
|
(9,485)
|
(43,868)
|
(14,866)
|
(21,210)
|
مصروفات ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(210)
|
(210)
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
51,012 دولار أمريكي
|
(4,003) دولار أمريكي
|
(9,485) دولار أمريكي
|
(43,868) دولار أمريكي
|
(15,076) دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
(1)
|
تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم الوصول، و0.3 مليون دولار أمريكي تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بإيرادات أخرى.
يلخص ما يلي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات، والنفقات التشغيلية، والدخل التشغيلي (أو الخسارة)، وEBITDA المعدلة، وهامش EBITDA المعدلة لقطاعات أعمالنا (بآلاف الدولارات، باستثناء النسب المئوية):
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
31 مارس،
|
نسبة
|
31 مارس،
|
نسبة
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
111,267 دولار أمريكي
|
81,224 دولار أمريكي
|
37.0 %
|
6,664 دولار أمريكي
|
3,659 دولار أمريكي
|
82.1 %
|
النفقات التشغيلية
|
38,467
|
30,641
|
25.5 %
|
7,718
|
7,662
|
0.7 %
|
الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية)
|
72,800 دولار أمريكي
|
50,583 دولار أمريكي
|
43.9 %
|
(1,054) دولار أمريكي
|
(4,003) دولار أمريكي
|
*
|
EBITDA المعدّلة(1)
|
83,281 دولار أمريكي
|
58,222 دولار أمريكي
|
43.0 %
|
899 دولار أمريكي
|
(1,725) دولار أمريكي
|
*
|
هامش EBITDA المعدّلة(2)
|
74.8 %
|
71.7 %
|
13.5 %
|
*
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
31 مارس،
|
نسبة
|
31 مارس،
|
نسبة
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
4,630 دولار أمريكي
|
5,889 دولار أمريكي
|
(21.4) %
|
5,644 دولار أمريكي
|
826 دولار أمريكي
|
583.3 %
|
النفقات التشغيلية
|
17,077
|
17,150
|
(0.4) %
|
4,381
|
2,281
|
92.1 %
|
الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية)
|
(12,447) دولار أمريكي
|
(11,261) دولار أمريكي
|
*
|
1,263 دولار أمريكي
|
(1,455) دولار أمريكي
|
*
|
EBITDA المعدّلة(1)
|
(8,624) دولار أمريكي
|
(7,240) دولار أمريكي
|
*
|
2,004 دولار أمريكي
|
(982) دولار أمريكي
|
*
|
هامش EBITDA المعدّلة(2)
|
*
|
*
|
35.5 %
|
*
|
* غير مُعبِّر دلاليًا
|
(1)
|
راجع قسم "التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) وEBITDA وEBITDA المعدَّلة" أعلاه.
|
(2)
|
هامش EBITDA المعدَّلة هي قيمة EBITDA المعدَّلة مقسومةً على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.
تسويات صافي الدخل (أو الخسارة) وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى الأرباح المعدلة
يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (أو الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين إلى الأرباح المعدلة (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
31 مارس،
|
2026
|
2025
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية
|
170,224 دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
8,876
|
9,485
|
ربح الاستثمار(2)
|
(1,370)
|
(1,455)
|
تكاليف الدعاوى القضائية(3)
|
2,768
|
1,033
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(4)
|
—
|
654
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5)
|
—
|
(569)
|
التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6)
|
—
|
203
|
الخسارة غير المُحقّقة على الأصول المشتقة(7)
|
2,541
|
42,413
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية(8)
|
(50,547)
|
—
|
إجمالي التعديلات قبل الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP
|
(37,732)
|
51,764
|
منافع (مصروفات) ضريبة الدخل المتعلقة بالبُنود المذكورة أعلاه(9)
|
12,538
|
(318)
|
تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة(10):
|
إلغاء بدل التقييم اعتبارًا من 1 يناير 2026
|
(109,161)
|
—
|
إعادة قياس الضرائب المؤجلة
|
16,133
|
—
|
غير ذلك(11)
|
(6,660)
|
—
|
إجمالي التعديلات الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP
|
)87,150)
|
)318)
|
الأرباح المُعدَّلة
|
45,342 دولار أمريكي
|
30,026 دولار أمريكي
|
(1)
|
التعويضات القائمة على الأسهم تمثل المصاريف المرتبطة بخيارات الأسهم، ومِنح الأسهم المقيّدة، والضمانات التي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات.
|
(2)
|
يمثل ذلك أرباحًا غير محققة في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول.
|
(3)
|
ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك.
|
(4)
|
تتعلق بالاستحواذ على TISE.
|
(5)
|
يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(6)
|
يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(7)
|
ويعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لرموز Pyth التي ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth في كل تاريخ من تواريخ الميزانية العمومية.
|
(8)
|
ويمثل ذلك أيضًا الأرباح الناتجة عن بيع MIAXdx في يناير 2026.
|
(9)
|
ويتم احتساب الأثر الضريبي استنادًا إلى التعديلات قبل الضريبة على صافي الدخل، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم التي يتم تعديلها كمصروف غير نقدي يترتب عليه خصم ضريبي، وذلك وفقًا للقوانين الضريبية في الولايات القضائية التي نعمل فيها.
|
(10)
|
ويستبعد مقياس الأرباح المعدلة أي تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة لا ترتبط بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
|
(11)
|
ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بإزالة المنفعة الضريبية الدائمة الناتجة عن الزيادة في الخصم الضريبي للتعويضات القائمة على الأسهم مقارنة بالمصروف المحاسبي المسجل.
ربحية السهم
يوضح الجدول التالي احتساب الدخل (أو الخسارة) المخفف والأرباح المعدلة للسهم (بآلاف الدولارات، باستثناء بيانات الأسهم وربحية السهم):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
31 مارس،
|
2026
|
2025
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى MIH
|
170,224 دولار أمريكي
|
(21,420) دولار أمريكي
|
المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُستحقة
|
109,154,227
|
63,549,403
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخفف للسهم
|
1.56 دولار أمريكي
|
(0.34) دولار أمريكي
|
الأرباح المُعدَّلة
|
45,342 دولار أمريكي
|
30,026 دولار أمريكي
|
المتوسط المرجح المخفف لعدد الأسهم القائمة المستخدم في
احتساب ربحية السهم المخففة المعدلة
|
109,154,227
|
78,075,760
|
ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة
|
0.42 دولار أمريكي
|
0.38 دولار أمريكي
|
مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس،
|
الزيادة/
(النقصان)
|
نسبة
التغيير
|
2026
|
2025
|
عقود الخيارات:
|
عدد أيام التداول
|
61
|
60
|
1
|
1.7 %
|
إجمالي العقود:
|
عقود السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)
|
3,821,454
|
3,216,233
|
605,221
|
18.8 %
|
عقود MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)
|
662,739
|
514,903
|
147,836
|
28.7 %
|
متوسط الحجم اليومي للتداول ("ADV")(كما هو معرَّف أدناه)(1)
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1)
|
62,647
|
53,604
|
9,043
|
16.9 %
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1)
|
10,865
|
8,582
|
2,283
|
26.6 %
|
حصة MIH السوقية
|
17.3 %
|
16.0 %
|
1.3 نقطة
|
8.1 %
|
إجمالي إيرادات عقود الخيارات لكل عقد ("RPC")(2)
|
0.110 دولار أمريكي
|
0.106 دولار أمريكي
|
0.004 دولار أمريكي
|
3.8 %
|
الأسهم الأمريكية:
|
عدد أيام التداول
|
61
|
60
|
1
|
1.7 %
|
إجمالي الأسهم:
|
الحصص السوقية (بالملايين)
|
1,219,057
|
941,688
|
277,369
|
29.5 %
|
حصص MIH (بالملايين)
|
10,787
|
10,557
|
230
|
2.2 %
|
متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV)(1):
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق (بالملايين)(1)
|
19,985
|
15,695
|
4,290
|
27.3 %
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH (بالملايين)(1)
|
177
|
176
|
1
|
0.6 %
|
حصة MIH السوقية
|
0.9 %
|
1.1 %
|
(0.2) نقطة
|
(18.2) %
|
عائد تداول الأسهم (لكل 100 سهم) (كما هو معرَّف أدناه)(3)
|
0.005 دولار أمريكي
|
(0.020) دولار أمريكي
|
0.025 دولار أمريكي
|
*
|
العقود الآجلة:
|
عدد أيام التداول
|
61
|
61
|
—
|
— %
|
إجمالي عقود المنتجات الزراعية
|
659,786
|
1,098,116
|
(438,330)
|
(39.9) %
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات (ADV) المنتجات الزراعية(1)
|
10,816
|
18,002
|
(7,186)
|
(39.9) %
|
إيرادات كل عقد (RPC) للمنتجات الزراعية(2)
|
1.982 دولار أمريكي
|
2.426 دولار أمريكي
|
(0.444) دولار أمريكي
|
(18.3) %
|
للتواصل الدولي:
|
إجمالي الأوراق المالية المُدرجة (في نهاية الفترة)(4)
|
6,083
|
1,206
|
*
|
*
|
* حساب النسبة المئوية غير مُعبِّر دلاليًا.
|
(1)
|
يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) عن طريق قسمة إجمالي العقود أو الأسهم خلال الفترة على إجمالي أيام التداول خلال تلك الفترة.
|
(2)
|
يمثّل الإيراد لكل عقد (RPC) رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على إجمالي العقود المتداولة خلال الفترة.
|
(3)
|
يشير عائد تداول الأسهم لكل مئة سهم إلى رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على واحد من مئة من إجمالي الأسهم المتداولة.
|
(4)
|
لا يتضمن الربع الأول من عام 2025 شركة TISE التي تم الاستحواذ عليها في يونيو 2025.
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2635716/MIAX_new_Logo.jpg
شارك هذا المقال