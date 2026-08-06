شركة Mitrade تفوز بجائزة "وسيط الذكاء الاصطناعي للعام 2026" مع إطلاق النسخة المطورة من MitradeGPT في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة Mitrade، منصة التداول الإلكتروني الحائزة على العديد من الجوائز، عن طرح النسخة المطورة من نموذج MitradeGPT للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وذلك عقب فوزها بجائزة "وسيط الذكاء الاصطناعي للعام 2026" من مجلة Global Business Magazine. يأتي الإطلاق مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث المالية مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات التي يتم توليدها وسياقها وموثوقيتها.

يتضح هذا الاعتماد من خلال دراسة أجراها بنك HSBC عام 2026 وشملت مستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أظهرت أن 83% من المشاركين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، من بينهم 78% يعتمدون عليه في التحليل وإجراء الأبحاث. بالنسبة لشركات الوساطة التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، فإن التحدي لا يقتصر على سرعة تقديم المعلومات، بل يمتد إلى عرضها بدقة وفي سياقها الصحيح.

كان MitradeGPT متاحًا سابقًا كأداة مستقلة للأبحاث، إلا أنه أصبح الآن مدمجًا ضمن قسم الأخبار في المنصة. حيث يقوم بتلخيص الأخبار وتجميع التغطيات ذات الصلة، وتصنيفها إلى إيجابية أو سلبية أو محايدة تجاه السوق، بما يمنح المتداولين رؤية أشمل للأخبار المرتبطة بأداة التداول التي يتابعونها، دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة.

قال Kevin Lai، نائب رئيس مجموعة Mitrade: "مع تزايد اعتماد المتداولين على الذكاء الاصطناعي في تفسير المعلومات المالية، تتحمل الصناعة مسؤولية استخدام هذه التقنية بحرص". "وتكمن قيمة الذكاء الاصطناعي في مساعدة المتداولين على استيعاب قدر أكبر من المعلومات خلال وقت أقل، دون التضحية بالدقة أو بالسياق. وتتمثل أولويتنا في جعل أبحاث السوق أكثر سهولة، مع تزويد المتداولين برؤية أوسع للأخبار ووجهات النظر المتعلقة بالأدوات المالية التي يتابعونها".

حصلت Mitrade مؤخرًا أيضًا على جائزتي "وسيط عقود الفروقات (CFD) الأكثر موثوقية عالميًا لعام 2026" و"الوسيط الأكثر اعتمادية عالميًا لعام 2026" من مجلة Global Business Review Magazine.

نبذة عن مجموعة Mitrade

Mitrade هي منصَّة تداول مشهورة عالميًا وحائزة على جوائز متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFD)، ومرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) بدولة الإمارات العربية المتحدة (برقم 20200000397)، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا (برقم FSP 54842)، وهيئة النقد (CIMA) في جزر كايمان (برقم SIB1612446)، ولجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس (برقم GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) الأسترالية (برقم AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (CySEC) القبرصية (برقم CIF438/23).

وتربط منصَّة Mitrade بين أكثر من 7 ملايين متداول بأكثر من 1,000 من المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC)، تشمل: المؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، وصناديق المؤشرات المُتَداولة (ETFs)، والأسهم، وهي مُصممة لتوفير تنفيذ سريع للصفقات، وفروق أسعار تنافسية، وواجهة استخدام سهلة يمكن الوصول إليها من مختلف الأجهزة.

المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) هي منتجات تعتمد على الرافعة المالية وقد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. وقد لا يكون تداول المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) مناسبًا لجميع المستثمرين. يُرجى مراجعة نشرة المنتج، وبيان الإفصاح عن المخاطر، واتفاقية العميل قبل استخدام الخدمات، والتأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بها.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا للشراء أو البيع.

تفضّل بزيارة https://www.mitrade.com للحصول على المزيد من المعلومات.