Mitrade تُبرم شراكة مع Bloomberg.com في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعل الإحاطة بالسياق المالي أمرًا لا غنى عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Mitrade، شركة الوساطة الحائزة على جوائز، اليوم عن إبرام شراكة مع Bloomberg.com، في وقتٍ تُعيد فيه أسواق الطاقة والقرارات السياسية وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود تشكيل الأوضاع المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ترسّخ هذه الشراكة مبدأً واضحًا مفاده أن التداول المستنير يبدأ بالنظر إلى ما هو أبعد من تحركات الأسعار الآنية وربط مختلف العوامل ببعضها لفهم الصورة الكاملة.

أظهرت التطورات الجيوسياسية هذا العام مدى سرعة تحوّل المشهد المالي وتغير معطياته. أبرزت الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز كيف يمكن لحدث مفاجئ واحد أن يطلق موجة من إعادة تقييم الأسعار عبر أسواق الطاقة، وتوقعات أسعار الفائدة، وأسواق العملات والسلع والأسهم. وبالنسبة للمتداولين، فإن مواكبة التطورات تتطلب أكثر من مجرد متابعة العناوين الإخبارية؛ إذ تستلزم فهم كيفية انتقال التقلبات من سوق إلى آخر. ويجب أن يستند هذا الفهم إلى تقارير موثوقة، وتحليلات دقيقة، ورؤى الخبراء، وبيانات يمكن الاعتماد عليها.

وقال Kevin Lai، نائب رئيس مجموعة Mitrade: "في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتمد فهم الأسواق على إدراك كيفية ارتباط التطورات الإقليمية بالقوى العالمية". "نبدأ هذه الشراكة في أستراليا من خلال توفير اشتراكات في Bloomberg.com لعملاء Mitrade Pro المختارين. وبعيدًا عن هذه المبادرة الأولية، تعكس علاقتنا مع Bloomberg.com تكاملاً أوسع بين العلامتين التجاريتين يرتكز على توفير معلومات موثوقة وتثقيف المتداولين. وتكتسب هذه المواءمة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى ما هو أبعد من حدودها. وبصفتنا وسيطًا عالميًا، نرى فرصًا واعدة لاستكشاف الإمكانات الأوسع لهذه الشراكة مع مرور الوقت".

وسّعت Mitrade مؤخرًا نطاق منتجاتها العالمية بإضافة أكثر من 300 أداة مالية جديدة من عقود الفروقات (CFD). كما حصلت الشركة أيضًا على جائزة أفضل جهة لتثقيف المتداولين على المستوى العالمي من مجلة International Business Magazine — لتكون بذلك واحدة من بين 65 جائزة عالمية وإقليمية في القطاع حصل عليها الوسيط حتى الآن.

نبذة عن مجموعة Mitrade

Mitrade هي منصَّة تداول مشهورة عالميًا وحائزة على جوائز متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFD)، ومرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) بدولة الإمارات العربية المتحدة (برقم 20200000397)، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا (برقم FSP 54842)، وهيئة النقد (CIMA) في جزر كايمان (برقم SIB1612446)، ولجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس (برقم GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) الأسترالية (برقم AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (CySEC) القبرصية (برقم CIF438/23).

وتربط منصَّة Mitrade بين أكثر من 7 ملايين متداول بأكثر من 1,000 من المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC)، تشمل: المؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، وصناديق المؤشرات المُتَداولة (ETFs)، والأسهم، وهي مُصممة لتوفير تنفيذ سريع للصفقات، وفروق أسعار تنافسية، وواجهة استخدام سهلة يمكن الوصول إليها من مختلف الأجهزة.

المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) هي منتجات تعتمد على الرافعة المالية وقد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. وقد لا يكون تداول المُشتقات المالية خارج البورصة (OTC) مناسبًا لجميع المستثمرين. يُرجى مراجعة نشرة المنتج، وبيان الإفصاح عن المخاطر، واتفاقية العميل قبل استخدام الخدمات، والتأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بها.

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