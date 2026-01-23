شركة Osome تُحقق نموًا قياسيًا وتعيّن Eugenio Ferrante رئيسًا تنفيذيًا

سنغافورة، 23 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Osome، وهي منصة إدارة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها سنغافورة، مؤخرًا عن تعيين Eugenio Ferrante رئيسًا تنفيذيًا للشركة (CEO). يأتي هذا الانتقال القيادي في لحظة حاسمة من مسيرة الشركة.

تدخُل شركة Osome عام 2026 بعد تحقيق شهرين متتاليين من الإيرادات القياسية من العملاء الجدد في نوفمبر 2025 (نمو على أساس سنوي بنسبة 100%) وديسمبر 2025 (نمو على أساس سنوي بنسبة 85%). كما شهدت مؤشرات رئيسية أخرى، مثل الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، نموًا على أساس سنوي بنسبة 22% و25% على التوالي، ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا للأداء العام.

يُمثل هذا التعيين اعتمادًا رسميًا لعملية انتقال بدأت قبل 16 شهرًا، عندما انضم Ferrante إلى الشركة كمستشارٍ.

التركيز على إعادة إشعال جَذوة النمو

أعادت شركة Osome بناء إستراتيجيتها التجارية من الصفر، مع التركيز على جودة الإيرادات المتوقعة بدلًا من مؤشرات الأداء الشكلية. قام الفريق بتحويل وظائف المبيعات والتسويق، وتحسين تنفيذ الخدمات ورضا العملاء، ما أسفر عن تحقيق معدل رضا أعلى بـ 24 نقطة مقارنة بعملاء الشركات التقليدية (وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة الأبحاث المستقلة ADNA).

يقول Ferrante: "لقد توقفنا عن محاولة إرضاء جميع الفئات". "وسألنا أنفسنا: ما الذي يحتاج إليه حقًا مؤسسو الشركات العالميون القادمون إلى سنغافورة، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة؟ وكان الجواب بسيطًا — إزالة الفوضى الإدارية حتى يتمكنوا من التركيز على بناء شركاتهم".

ما الذي يهم مُؤسسي الشركات فعليًا

عملاء شركة Osome لا يبحثون عن مزايا براقة. بل عن أمر واحد: الوقت. الوقت لبناء المنتجات، وإبرام الصفقات، وتنمية شركاتهم دون الغرق في الأعمال الورقية.

وقد اختبرت Nadia Zueva وAndrei Rychkov، المؤسسان المشاركان لشركة Aesty الناشئة في مجال تكنولوجيا الأزياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ذلك بشكلٍ مباشر عند تأسيس شركتهما من دبي إلى سنغافورة. يقول Andrei: "لقد استغرقت شركاتٌ أخرى أيامًا أو حتى أسابيع للرد". "مع شركة Osome، كنا متأكدين دائمًا أننا سنحصل على رد خلال يوم واحد. الأمر أقل إرهاقًا فيما يخص المستندات والضرائب. نحن نعلم أنهم يدعموننا في الجوانب التنظيمية، لذا نُركّز على المنتج".

بناء الزخم

تحت قيادة Ferrante، تخطط شركة Osome لإجراء استثمارات مدروسة فيما تصفه بـ "فُرص النمو عالية الإمكانات"، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط التشغيلي. ستركز الشركة على عدة قطاعات، مع تكييف عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل سوق على حدةٍ. تخدم شركة Osome حاليًا ما يُقارب 10% من جميع الشركات التقنية الناشئة في سنغافورة.

وقد شهد قطاع خدمات إدارة الأعمال نموًا ملحوظًا في ظل تزايد التعقيد التنظيمي وتوجّه المزيد من روّاد الأعمال إلى تأسيس شركات عبر ولايات قضائية متعددة. إن وجود شركة Osome في عدة أسواق، يجعلها في موقع قوي لخدمة الشريحة المتنامية من مُؤسسي الشركات العالميين المتنقلين الذين يؤسسون شركاتهم في المراكز المالية الإقليمية.

يرتكز تطور شركة Osome على إستراتيجية المنصة الأوسع التي تقوم على ثلاث أولويات: تزويد مؤسسي الشركات برؤية فورية واضحة لوضعهم المالي، وتقليل المعوقات التشغيلية من خلال عمليات نهاية الشهر القابلة للتنبؤ أكثر إلى جانب الأتمتة، وتعزيز دعم اتخاذ القرار عبر رُؤى تُحدَّث بشكلٍ مستمر. تجتمع هذه الجهود معًا لإحداث تحولٍ من نموذج محاسبة يركّز على الامتثال فقط، إلى منصة تشغيل متكاملة أكثر تجمع بين الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية المتخصصة.

تسليم الراية

بعد تأسيسه لرؤية شركة Osome وقيادته للشركة منذ تأسيسها حتى وصولها إلى أكثر من 30,000 عميل، تنحّى المؤسس Victor Lysenko عن منصبه في عام 2025. تتقدم الشركة بخالص الشكر للسيد Victor لجعله شركة Osome بالشكل الذي هي عليه اليوم.

بالنظر إلى المستقبل، سيتولى Eugenio Ferrante قيادة المرحلة التالية من تطور شركة Osome، مع التركيز على تمكين الذكاء الاصطناعي، والنضج التشغيلي، والربحية؛ لتحويل رؤية Osome الطموحة إلى واقع ملموس.

حتى وقت قريب، قاد Ferrante شركة Casa Mia Coliving (وهي مُزوّدٌ شاملٌ لحلول السكن المشترك المجتمعي) إلى عملية تخارُج ناجحة. كما يمتلك سجلًا حافلًا في بناء وتوسيع الشركات التي يقودها مؤسسوها، بفضل التزامه بالانضباط التشغيلي في الأسواق المعقدة والمُنظمة. وهو أيضًا مؤسس منصة ColivHQ، وهي منصة تُقدّم البرمجيات كخدمة (SaaS) مُخصصة لمشغلي السكن المشترك والإيجاري. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، شَغَل Eugenio منصب مدير مكتب الإدارة العليا في Acronis، وتولى مناصب قيادية إقليمية وتشغيلية عُليا في كل من Parallels وBain & Company.

نبذة عن شركة Osome

شركة Osome هي منصة لإدارة الشركات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تأسست عام 2017، وقد دعمت أكثر من 40,000 شركة ناشئة وشركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. الشركة موجودة في سنغافورة، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتُقدّم خدمات: تأسيس الشركات، والمحاسبة، وحِفظ الدفاتر المحاسبية، وتقديم الإقرارات الضريبية، وخدمات أمانة سر الشركات، من خلال تقنيتها الحصرية التي تجمع بين الأتمتة والخبرة البشرية.

