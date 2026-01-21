Osome Cetak Rekor Pertumbuhan dan Tunjuk Eugenio Ferrante sebagai CEO

Memasuki 2026, Osome mencatat pertumbuhan pendapatan dari pelanggan baru yang memecahkan rekor selama dua bulan berturut-turut, yakni pada November 2025 (meningkat 100% secara tahunan/YoY) dan Desember 2025 (meningkat 85% YoY). Indikator penting lainnya, seperti Annual Recurring Revenue (ARR) dan Average Revenue Per User (ARPU), juga meningkat masing-masing sebesar 22% dan 25% YoY sehingga mencerminkan tren pertumbuhan yang positif.

Penunjukan Ferrante sebagai CEO mengukuhkan transisi yang berawal sejak 16 bulan lalu ketika Ferrante bergabung dengan Osome sebagai penasihat.

Menggerakkan Kembali Pertumbuhan

Osome merombak strategi bisnis dengan menekankan kualitas pendapatan yang berkelanjutan alih-alih sekadar mengejar tolok ukur yang tidak substantif (vanity metric). Untuk itu, tim Osome mengubah fungsi penjualan dan pemasaran, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan sehingga menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan Osome lebih tinggi 24 poin dibandingkan klien perusahaan akuntansi konvensional (berdasarkan riset independen dari ADNA ).

"Kami tidak lagi menawarkan layanan yang memenuhi segala kebutuhan pelanggan," ujar Ferrante. "Kami berintrospeksi dengan memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan para pendiri bisnis global ketika beroperasi di Singapura, Hong Kong SAR, Inggris, dan Uni Emirat Arab? Jawabannya sederhana—mengatasi beban kerja administratif agar bisa berfokus membangun bisnis."

Kebutuhan Utama Para Pendiri Bisnis

Pelanggan Osome tidak mencari fitur-fitur yang mencolok. Mereka membutuhkan satu hal: waktu. Waktu untuk membangun produk, meraih kesepakatan bisnis, dan mengembangkan bisnis tanpa terbebani urusan administrasi.

Nadia Zueva dan Andrei Rychkov, Co-founders, usaha rintisan (startup) dalam bidang teknologi fesyen yang didukung AI Aesty, merasakan langsung manfaat ini saat mendirikan perusahaan dari Dubai ke Singapura. "Perusahaan lain memberikan respons dalam hitungan beberapa hari, bahkan berminggu-minggu," ujar Andrei. "Bersama Osome, kami selalu mendapatkan jawaban dalam satu hari. Urusan perizinan dan perpajakan kini menjadi jauh lebih ringan. Setelah pekerjaan di balik layar beres, kami dapat berfokus mengembangkan produk."

Membangun Momentum

Di bawah kepemimpinan Ferrante, Osome ingin menjalankan investasi secara terarah guna menangkap "prospek pertumbuhan yang sangat potensial" sambil tetap menjaga disiplin operasional. Osome akan berfokus pada berbagai segmen pasar dengan menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Saat ini, Osome melayani hampir 10% dari seluruh usaha rintisan teknologi di Singapura.

Sektor layanan administrasi bisnis terus bertumbuh seiring iklim regulasi yang bertambah kompleks dan semakin banyak wirausaha yang mendirikan perusahaan secara lintasyurisdiksi. Dengan menjangkau berbagai pasar, Osome berada pada posisi strategis untuk melayani para pendiri bisnis global yang membangun bisnis di pusat-pusat keuangan regional.

Perkembangan Osome didukung oleh strategi platform yang berfokus pada tiga prioritas utama: memberikan visibilitas keuangan yang lebih jelas dan seketika (real-time) bagi para pendiri bisnis, mengurangi kendala operasional melalui proses pembukuan akhir bulan yang lebih terprediksi dan otomatis, serta memperkuat dukungan untuk proses pengambilan keputusan dengan analisis yang terus diperbarui. Upaya tersebut menandai pergeseran dari layanan akuntansi yang berfokus pada kepatuhan regulasi menuju platform operasional terintegrasi yang memadukan sistem berbasiskan AI dan dukungan tenaga ahli.

Regenerasi Kepemimpinan

Setelah membangun visi Osome dan memimpin perusahaan sejak berdiri hingga melayani lebih dari 30.000 pelanggan, pendiri Osome Victor Lysenko mengundurkan diri pada 2025. Osome menyampaikan apresiasi kepada Victor sebagai sosok yang telah membangun Osome hingga seperti sekarang.

Ke depan, Eugenio Ferrante akan memimpin perkembangan Osome yang berfokus pada pemanfaatan AI, kematangan operasional, dan profitabilitas untuk mewujudkan visi ambisius perusahaan.

Sebelumnya, Ferrante memimpin Casa Mia Coliving—penyedia hunian co-living berbasiskan komunitas—hingga berhasil mencapai tahap exit. Ia memiliki rekam jejak dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang dipimpin pendiri dengan disiplin operasional di pasar yang kompleks dan teregulasi. Ia juga merupakan pendiri ColivHQ, platform SaaS untuk operator co-living dan hunian sewa. Dalam karier sebelumnya, Eugenio pernah menjabat sebagai Chief of Staff di Acronis, serta memegang berbagai jabatan kepemimpinan regional dan eksekutif senior di Parallels dan Bain & Company.

Tentang Osome

Osome adalah platform manajemen bisnis berbasiskan AI yang berdiri pada 2017. Osome telah mendukung lebih dari 40.000 usaha rintisan (startup) global serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan jangkauan operasional di Singapura, Hong Kong SAR, Inggris, dan Uni Emirat Arab, Osome menyediakan berbagai layanan, termasuk pendirian perusahaan, akuntansi, pembukuan, pelaporan pajak, serta kesekretariatan melalui teknologi yang dikembangkan secara mandiri dengan memadukan otomatisasi dan keahlian manusia.

SOURCE Osome Ltd