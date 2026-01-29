Osome實現創紀錄增長，並任命Eugenio Ferrante為首席執行官

此次任命標誌著自16個月前Ferrante以顧問身份加入Osome以來，領導層交接進程的正式完成。

聚焦重啟增長

Osome徹底重構其商業策略，將重心從追求表面數據轉向關注可預測的營收質量。該公司團隊對銷售與營銷職能部門進行了全面改革，優化了服務交付流程，並提升了客戶滿意度，據獨立調研機構ADNA的洞察分析顯示，其客戶滿意度較傳統企業客戶高出24個百分點。

Ferrante表示：「我們不再試圖滿足所有人的所有需求。我們捫心自問：那些來到新加坡、中國香港特別行政區、英國和阿拉伯聯合酋長國的全球創業者真正需要什麼？答案很簡單——消除行政事務上面的混亂，讓他們能夠專注於發展自己的企業。」

創業者真正關心的是什麼

Osome的客戶並不追求花哨的功能。他們只在乎一件事：時間。他們需要時間來開發產品、達成交易、拓展業務，而不是被繁雜的文書工作淹沒。

AI時尚科技初創公司Aesty的聯合創始人Nadia Zueva和Andrei Rychkov在將公司從迪拜遷至新加坡註冊時對此深有體會。Andrei說：「其他公司需要數天甚至數周才能回復。但是使用Osome，你總能知道一天內就能得到答覆。不用再為文件和稅務問題操心，壓力小多了。我們知道後端事務都有人處理，所以可以專注於產品開發。」

積蓄勢能

在Ferrante 的領導下，Osome計劃對自身所描述的「高潛力增長機遇」進行針對性投資，同時保持運營紀律性。該公司將聚焦多個細分領域，根據各市場的具體需求調整其所提供的服務方案。目前，Osome已為新加坡近10%的科技初創企業提供服務。

隨著監管複雜性日益加劇，以及越來越多的創業者在多個司法管轄區設立公司，企業行政服務行業迎來了顯著增長。Osome在多個市場的佈局使其能夠服務於日益增多的全球流動型創業者群體——這些創業者選擇在區域性金融中心設立企業。

Osome的轉型發展依托於更廣泛的平台戰略，該戰略圍繞三大核心優先事項構建：一是為創業者提供更清晰的實時財務狀況洞察分析；二是通過更可預測的月末流程和自動化技術減少運營上的摩擦；三是借助持續更新的洞察分析強化決策支持。這些舉措共同標誌著其從以合規為導向的會計服務，向更綜合的運營平台轉型——該平台能夠融合AI驅動的系統與專業人工支持。

薪火相傳

在確立Osome的發展願景並帶領該公司從創立之初發展至擁有3萬餘家客戶後，創始人Victor Lysenko於2025年卸任。該公司對Victor致以誠摯謝意，正是他的卓越領導成就了今日的Osome。

展望未來，Eugenio Ferrante將引領Osome的轉型發展，聚焦AI賦能、在運營上面走向成熟及盈利能力強化，助力Osome實現其遠大願景。

直至近期，Ferrante成功帶領Casa Mia Coliving（一家提供全包式社區化共享居住服務的運營商）實現投資退出。他擁有在複雜的受規管市場中，以運營紀律性構建並規模化創始人主導型企業的豐富經驗。此外，他還創立了ColivHQ——一家面向共享居住及租賃住房運營商的SaaS（軟件即服務）平台。在其職業生涯早期，Eugenio曾擔任Acronis（安克諾斯）的幕僚長，並在Parallels和貝恩公司 (Bain & Company) 擔任過高級區域管理及運營領導職務。

Osome簡介

Osome是一家成立於2017年的AI驅動型企業管理平台，已為全球超過4萬家初創企業及中小企業(SMB)提供服務。其業務覆蓋新加坡、中國香港特別行政區、英國及阿拉伯聯合酋長國，該公司通過自主研發的技術將自動化流程與人類專長相結合，為企業提供註冊、會計、簿記、稅務申報及企業秘書服務。

