شركة Qiming Venture Partners تتبرع بـ 3 ملايين دولار هونغ كونغي لصندوق مساعدة تاي بو وانغ فوك كورت للتعافي بعد الحريق

شانغهاي, 1 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- في ظهيرة يوم 26 نوفمبر، اندلع حريق كبير من المستوى الخامس عبر عدة مبانٍ سكنية في مُجمّع وانغ فوك كورت بمقاطعة تاي بو، في هونغ كونغ، مما تسبب في خسائر فادحة وأثار قلقًا واسعًا لدى الجمهور. استجابةً لذلك، قدّمت Qiming Venture Partners في 28 نوفمبر تبرعًا بقيمة 3 ملايين دولار هونغ كونغي لصندوق مساعدة تاي بو وانغ فوك كورت الذي أنشأته حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لدعم السكان المتضررين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد الكارثة.

أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة صندوق مساعدة تاي بو وانغ فوك كورت في 27 نوفمبر، مع تخصيص أوّلي قدره 300 مليون دولار هونغ كونغي، بهدف تنسيق الموارد الاجتماعية وتنفيذ عمليات الإنقاذ ودعم التعافي بالكامل. كما أن الصندوق مفتوح للتبرعات من الجمهور، بهدف توحيد جهود الدعم من جميع مناحي الحياة لتسهيل توزيع المساعدات بكفاءة. فبادرت Qiming Venture Partners على الفور إلى تقديم هذا التبرع، لمساعدة المتضررين والوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية.

تعرب شركة Qiming Venture Partners عن تعازيها للعائلات المتضررة من هذا الحريق الكبير، وعن خالص تقديرها لرجال الإطفاء وفِرق الإنقاذ في الخطوط الأمامية. نحن ممتنون لاحترافيتهم الاستثنائية وتفانيهم المؤثر الذي ظهر بوضوح طوال الأزمة. تأمل Qiming أن تساعد مساهمتها في تخفيف التحديات التي يواجهها السكان المتضررون ودعم عودتهم السريعة إلى الحياة الطبيعية. كما تدعو Qiming المزيد من القوى الاجتماعية للانضمام إلى جهود الإغاثة والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.

نبذة عن Qiming Venture Partners

