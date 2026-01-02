إدراج شركة Biren Technology، الرائدة محليًا في وحدات معالجة الرسومات (GPU)، في بورصة هونغ كونغ

شانغهاي، 2 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أُدرجت شركة Biren Technology، إحدى شركات محفظة Qiming Venture Partners ومُطورة وحدات معالجة الرسومات (GPU) الرائدة محليًا، في بورصة هونغ كونغ اليوم بنجاح، لتصبح أول شركة تُدرج في البورصة في هونغ كونغ في عام 2026.

طَرحت Biren Technology (مؤشر بورصة هونغ كونغ 06082.HK) أسهمًا بسعر 19.6 دولار هونغ كونغي للسهم، وافتتحت التداول عند 35.7 دولار هونغ كونغي للسهم، لتبلغ قيمتها السوقية 85.54 مليار دولار هونغ كونغي. إن الإدراج الناجح لشركة Biren Technology يجعلها أول شركة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) في سوق هونغ كونغ، وصاحبة أكبر طرح لأسهم جديدة منذ دخول الفصل التنظيمي 18C حيّز التنفيذ.

شركة Qiming Venture Partners هي الداعم الأقدم والأكثر استمرارًا لشركة Biren Technology. وبصفتها مستثمرًا مُؤسسًا، فقد قادت Qiming الجولة التمويلية الأولى لشركةBiren Technology عند تأسيس الشركة في عام 2019، وواصلت تمويل تطويرها منذ ذلك الحين. شركة Qiming هي أكبر مُستثمر مُؤسسي خارجي في الشركة.

تأسست شركة Biren Technology في عام 2019، وهي مزود رائد لحلول الحوسبة الذكية العامة في الصين. تلتزم الشركة بالمعمارية الأساسية الأصلية للرُقاقات، وهي رائدة في تطوير رُقاقات الحوسبة عالية الأداء القائمة على معمارية Chiplet، كما أنشأت نظامًا تقنيًا يقوم على الابتكار المشترك في البرمجيات والأجهزة. الشركة مُكرسةٌ لتعزيز منظومة صناعة الحوسبة الذكية، وتسعى لأن تكون محركًا أساسيًا لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين.

طورت Biren Technology الجيل الأول من معمارية وحدات معالجة الرسومات للأغراض العامة (GPGPU)، إلى جانب سلسلة من الأجهزة المبنية على وحدات معالجة الرسومات للأغراض العامة (GPGPU). كما نجحت في تطوير رُقاقات Biren ™106 وBiren ™110 بالإضافة إلى رقاقة Biren ™166 ذات الأداء الأعلى. تُستخدم هذه الرُقاقات في صناعات محورية تشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، وحلول الذكاء الاصطناعي، ومرافق الطاقة والمرافق العامة، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والإنترنت.

صرّح Zhang Wen، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Biren Technology: "إن التحول إلى شركة مُدرجة في البورصة يُمثل بداية أقوى لشركة Biren — ويُحمّلنا مسؤوليات أكبر. وفي المستقبل، سنواصل زيادة استثماراتنا في البحث والتطوير، وتسريع تطوير مجموعة منتجاتنا المستقلة والقابلة للتحكم بالكامل، والمساهمة في بناء منظومة حوسبة محلية قوية. هدفنا هو تعزيز أمن واستقرار ومرونة قدرات الحوسبة الذكية في الصين، ودفع وتمكين التنمية عالية الجودة عبر قطاع الذكاء الاصطناعي".

ومن جانبه قال Alex Zhou، الشريك الإداري في Qiming Venture Partners: "بصفتنا مستثمرًا مُؤسسًا في الجولة التمويلية الأولى لشركة Biren Technology، يسعدنا أن نكون قد رافقنا الشركة في مسيرتها وشهدنا هذا الإنجاز الهام المتمثل في إدراجها الناجح. منذ البداية، اختارت Biren Technology مسارًا صعبًا لكنه بالغ الأهمية — وهو تطوير وحدات معالجة الرسومات (GPUs) للأغراض العامة عالية الأداء من خلال الابتكار التقني المستمر. ولا يُمثل هذا الإدراج مرحلة محورية في نمو الشركة فحسب، بل يعكس أيضًا تطوُّر ريادة الأعمال التكنولوجية في الصين إلى مرحلة جديدة تتمحور حول الابتكارات الأصلية. إن هذا الإدراج هو إنجاز مرحلي ونقطة انطلاق لرحلة جديدة. ونتطلع إلى أن تواصل Biren Technology تعميق ابتكاراتها التقنية، وأن تؤدي دورًا مهمًا بشكلٍ متزايد في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في الصين وعلى مستوى العالم".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق باليوان الصيني مع إجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليارات دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعتي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المرحلة المبكرة ومرحلة النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. أكثر من 210 من شركات محفظتنا حققت عمليات خروج عبر عمليات الطرح العام الأولي (IPOs) في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو هونغ كونغ (HKEX) أو شانغهاي للأوراق المالية، أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أو بوسائل أخرى. وأكثر من 80 من شركات محفظتنا حققت مرتبة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا تُعد من بين أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology (مؤشر بورصة هونغ كونغ 06082.HK)، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وzai، وStepFun، وغيرها الكثير.