إدراج شركة Z.ai الصينية الرائدة والقائدة في مجال الذكاء العام الاصطناعي في بورصة هونغ كونغ

شنغهاي, 9 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تم بنجاح إدراج شركة "زد دوت إيه آي" (Z.ai)، [المعروفة سابقًا باسم "زيبو إيه آي" (Zhipu AI)]، وهي إحدى شركات محفظة شركة "تشيمنج فنتشر بارتنرز" (Qiming Venture Partners)، وهي شركة رائدة وقائدة في الذكاء العام الاصطناعي في الصين ، في بورصة هونغ كونغ في 8 يناير 2026 ، بتوقيت بكين ، لتصبح أول شركة للنماذج اللغوية الكبيرة مدرجة في العالم.

طرحت "بيرين تكنولوجي" (Biren Technology) (مؤشر بورصة هونغ كونغ 02513.HK) أسهمًا بسعر 19.6 دولار هونغ كونغي للسهم، وافتتحت التداول عند 35.7 دولار هونغ كونغي للسهم، لتبلغ قيمتها السوقية 85.54 مليار دولار هونغ كونغي.

شاركت شركة "تشيمنج فنتشر بارتنرز" في قيادة جولة تمويل من سلسلة B1 لشركة "زد دوت إيه آي" في أوائل عام 2022 ، قبل ما يقرب من عام من إصدار ChatGPT وإشعال الموجة العالمية من النماذج الكبيرة. كان هذا التمويل أساسيًا في دعم شركة "زد دوت إيه آي" للتغلب على تحديات البحث والتطوير واستكمال أول نموذج كبير بحجم 100 مليار بارامتر ، وهو "النموذج الخطي المعمَّم" (GLM). واصلت "تشيمنج" دعم الشركة في جولتها التمويلية اللاحقة من سلسلتيّ B2& B4. بموجب الفصل 18C من قواعد الإدراج في بورصة هونغ كونغ ، تعد "تشيمنج" مستثمر مستقل ذي خبرة في شركة "زد دوت إيه آي".

تأسست "زد دوت إيه آي" في عام 2019 باعتبارها تسويقًا للإنجازات التكنولوجية من "جامعة تسينغهوا". مع مهمة "جعل الآلات تفكر مثل البشر" ، استمرت الشركة في تكريس جهودها لأبحاث وتطوير الذكاء العام الاصطناعي. منذ إنشائها ، أطلقت "زد دوت إيه آي" أول نموذج ذي 10 مليارات معيار في الصين ، وأول نموذج ذي 100 مليار معيار مفتوح المصدر ، وأول نموذج محادثة ، وأول نموذج متعدد الأشكال ، وأول وكيل للذكاء الاصطناعي للتحكم في الأجهزة في العالم. لقد بنت واحدة من أكثر محافظ النماذج المتقدمة والشاملة في العالم ومنتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يحقق النموذج الخطي المعمَّم" اختراقًا في التوطين الكامل ، ويدعم أكثر من 40 رقاقة محلية ، ليصبح واحدة من أكثر بنيات النماذج تنوعًا في الصناعة. وقد قدم أحدث طراز رائد لها، GLM-4.7 ، أداءً من الدرجة الأولى بين نماذج المصدر المفتوح عبر العديد من المعايير العامة السائدة. في CodeArena ، نظام تقييم الترميز الموثوق به مع مشاركة عالمية من مليون مستخدم في الاختبار الأعمى ، يحتل GLM-4.7 المرتبة الأولى بين نماذج المصدر المفتوح والأول بين النماذج المحلية ، متجاوزًا GPT-4. بالإضافة إلى ذلك ، في "مؤشر ذكاء التحليل الاصطناعي" (AA AI Index) الموثوق للغاية ، حصل النموذج أيضًا على المركز الأول بين نماذج المصدر المفتوح والأول بين النماذج المحلية. اكتسبت خطة ترميز "النموذج الخطي المعمَّم" التي تم إصدارها بالفعل 150،000 مستخدم على مستوى العالم ، مما جعل نفسها حلاً أساسيًا لنموذج البرمجة للمطورين الصينيين.

اليوم ، نمت شركة "زد دوت إيه آي" لتصبح أكبر مطور مستقل للنماذج اللغوية الكبيرة في الصين. يتم تطبيق سلسلة "النماذج الخطية المعمَّمة" في مختلف القطاعات بما في ذلك الحوكمة العامة، والتصنيع الصناعي، والطاقة والكهرباء، والتمويل، والإنترنت، والاتصالات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتعليم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 ، تمكنت نماذج "زد دوت إيه آي" من تمكين أكثر من 12000 عميل مؤسسي ، وأكثر من 80 مليون جهاز للمستخدمين النهائيين، وأكثر من 45 مليون مطور في جميع أنحاء العالم ، مما جعلها بائع مستقل للنماذج الكبيرة للأغراض العامة في الصين يملك أكبر عدد من أجهزة المستخدمين النهائيين الممكّنة.

وقال "تشانغ بينغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "زد دوت إيه آي": "يمثل الإدراج في "بورصة هونغ كونغ" علامة بارزة لشركة "زد دوت إيه آي". رحلتنا من الطرح التجاري لنتائج الأبحاث في مختبرات "تسينغهوا" إلى أن نصبح شركة مدرجة علنًا لم تنحرف أبدًا عن رؤيتنا الأصلية المتجسدة في مهمة: "جعل الآلات تفكر مثل البشر". الذهاب إلى الجمهور يعني أننا يجب أن نتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر ومهمة الصناعة. في المستقبل ، ستواصل "زد دوت إيه آي" تعميق التزامها بتكنولوجيا النماذج الكبيرة المستقلة بالكامل والقابلة للتحكم للمكدّس بالكامل ، ودفع حدود قدرات الذكاء العام الاصطناعي بلا هوادة ، وتعزيز التفكير والترميز والأداء المتعدد الوسائط لسلسلة "النماذج الخطية المعمَّمة" باستمرار. نحن ملتزمون ببناء منظومة أكثر انفتاحًا وازدهارًا للذكاء الاصطناعي ، وتمكين الآلاف من الصناعات من خلال التكنولوجيا المتاحة والشاملة ، وجعل الذكاء الاصطناعي العام قوة إنتاجية حقيقية للتقدم في الحضارة البشرية."

قال "أليكس تشو"، الشريك الإداري لشركة "تشيمنج فنتشر بارتنرز": "يجمع فريق شركة "زد دوت إيه آي" بين القناعة العميقة في خارطة الطريق التقنية وقدرة نادرة على ترجمة الأبحاث المتطورة باستمرار إلى قيمة تجارية حقيقية. هذه القوة المزدوجة، أي الإيمان القوي بالتكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع التنفيذ الصناعي المنضبط، تعطينا الثقة في أن الشركة ستبحر في موجة الذكاء الاصطناعي بمرونة وتظهر كقائد فئة. إن الاكتتاب الأولي الناجح لشركة "زد دوت إيه آي" ليس فقط مصادقة على صحة مسار الصين في الابتكار الأساسي في الذكاء الاصطناعي، بل يرسل أيضًا إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار التكنولوجي الأوسع مفادها أنه على المدى الطويل ، فإن السوق يعترف ويكافئ الفرق التي تبقى ملتزمة باستكشاف الحدود والإنجازات التكنولوجية الأساسية العميقة. نتطلع إلى بناء "زد دوت إيه آي" على هذا الإنجاز والاستمرار في دفع الابتكار في تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة والتطبيقات الواقعية ، مما يخلق قيمة أكبر لمنظومة الذكاء الاصطناعي."

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة "تشيمنج فنتشر بارتنرز" في عام 2006. حاليًا، تدير "تشيمنج فنتشر بارتنرز" أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق باليوان الصيني مع إجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليارات دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعتي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المرحلة المبكرة ومرحلة النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. أكثر من 210 من شركات محفظتنا حققت عمليات خروج عبر عمليات الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو هونغ كونغ (HKEX) أو شانغهاي للأوراق المالية، أو شينزين للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أو بوسائل أخرى. وأكثر من 80 من شركات محفظتنا حققت مرتبة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

