شركة RuggON تكشف عن جهاز الكمبيوتر المثبت على المركبات VORTEX المزود بالذكاء الاصطناعي، وجاهزية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (SATCOM)

مدعوم بمعالج Intel® Core لتلبية متطلبات صناعات مركبات الطرق الوعرة

RuggON Unveils VORTEX Vehicle Mount Computer with AI-Enhanced, SATCOM-Ready

مدينة تايبيه، 6 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة RuggON، إحدى الشركات التابعة لشركة Ubiqconn Technology ومزود رائد لحلول الحواسيب المحمولة المتينة، تعلن عن أحدث ابتكار لها، وهو كمبيوتر VORTEX المثبت على المركبات. تم تصميم VORTEX للبيئات الصناعية الصعبة لتوفير أداء عالٍ وتلبية متطلبات التطبيقات الشاقة. يحتوي النظام المتين على لوحة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مدعومة بأحدث معالج Intel® Raptor Lake Core؛ لتوفير قوة معالجة استثنائية. يضم جهاز VORTEX إمكانيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وإجراء التحليلات التنبؤية، وتعزيز الأتمتة. تم تصميم جهاز VORTEX لضمان التشغيل الموثوق في المواقع النائية، كما يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية (SATCOM) لتوفير اتصال سلس. تصميمه المتين، خاصةً التصميم الخالي من المراوح الذي يتحمل الاهتزازات والصدمات القاسية، يضع معيارًا جديدًا للتحمل والموثوقية.

يتميز جهاز VORTEX بوجود وحدة حفظ مخزون (SKU) قابلة للتخصيص، ما يوفر المرونة لتلبية احتياجات الاتصالات المتنوعة. يدعم الجهاز الأقمار الصناعية وتقنيتي 5G وWiFi 7، ما يضمن اتصالات موثوقة في السيناريوهات النائية أو شديدة الحركة. كما يسمح باستخدامات محسنة في عمليات الرصد والتتبع والمراقبة الذكية. يقدم الحل المدعوم بميزات الذكاء الاصطناعي، مثل: نظام مراقبة السائق (DMS) ونظام معلومات النقاط العمياء (BSIS)، والمزود بتقنية التعرف على الوجه، طبقة إضافية من الأمان للسائقين والركاب.

تم تصميم جهاز VORTEX لسهولة الاستخدام والتكيف السريع، حيث يقدم اتجاهات مرنة للمنافذ والمخارج (I/O) ما يبسط عملية التثبيت، حتى في المساحات المحدودة. حزمة البطارية موجودة على الجانب لتوفير وصول سهل واستبدال سريع، كما يتيح نظام التثبيت الفريد إمكانية الفتح السريع دون الحاجة لفصل الأسلاك، ما يبسط صيانة المركبة ويقلل من التوقفات.

فِكر شركة RuggON التعاوني يدمج تقنيات من قادة الصناعة، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة تشغيل المحطات (TOS). هذه الشراكات تعزز وظائف جهاز VORTEX، ما يجعله خيارًا مثاليًا للصناعات التي تتطلع إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

قال Sean Lee، نائب رئيس الإستراتيجية وتطوير الأعمال في RuggON: "لطالما كان تركيز RuggON على تقديم الحلول التي توفر أداءً لا مثيل له، ومتانة، ومرونة". "مع إطلاق VORTEX، قمنا بإنشاء منتج يمكنه تحمل أصعب البيئات، ما يمكّن عملاءنا عبر الصناعات من تحقيق التميز التشغيلي بثقة".

تم تصميم جهاز VORTEX لتلبية احتياجات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك اللوجستيات: حيث يعزز كفاءة المستودعات من خلال حلول الحواسيب المتينة للرافعات الشوكية وإدارة المخزون، والموانئ: حيث يعمل على تحسين العمليات باستخدام حواسيب موثوقة تُثبت على المركبات، لمركبات السحب والتحريك الرئيسية (prime movers) ورافعات الحاويات، والزراعة: حيث يزيد من إنتاجية ماكينات الحصاد والجرارات من خلال الوصول إلى البيانات والتحكم في الوقت الفعلي، والتعدين: حيث يدعم التطبيقات المتقدمة لإدارة أسطول المركبات في شاحنات التعدين، ما يعزز الكفاءة والسلامة.

لمزيد من المعلومات حول RuggON وعروضها، يرجى زيارة: http://www.ruggon.com أو اتبعنا على Ubiqconn Technology وRuggON على منصة LinkedIn.

نبذة عن RuggON

تُعَدّ شركة RuggON Corp إحدى الشركات التابعة لشركة Ubiqconn Technology، وهي أحد رواد مُصنّعي حلول الحوسبة المحمولة الفائقة التحمل؛ حيث تعتنق تكنولوجيا شركة Ubiqconn المتقدمة لدفع الابتكار والتوسع في سوق إنترنت الأشياء الصناعية المحمولة (Mobile Industrial (IioT)). وتتوق RuggON إلى تحسين إنتاجية الأجهزة المحمولة في البيئات القاسية، تحدوها في ذلك عقود من الخبرة في حلول الأجهزة المحمولة الفائقة التحمل. ويقدم فريق هندسي ملتزم أجهزة ذات قيمة وجودة استثنائية تُحسِّن تجربة المستخدم. وتلتزم الشركة بفهم مختلف مطالب الصناعات المتنوعة من أجل توفير حلول عملية، ومصممة خصيصًا، وفعالة، وفاعلة. كما تلتزم RuggON بمعايير راقية لنَيل رضا العملاء. فهي تفخر بتوفيرها إمكانيات غير محدودة في الوقت الحاضر لتلبية متطلبات المستقبل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب http://www.ruggon.com أو متابعتنا على منصة LinkedIn.

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