RuggON stellt den VORTEX-Fahrzeugcomputer mit KI-Erweiterung und SATCOM-Fähigkeit vor

Mit Intel® Core-Prozessor für anspruchsvolle Off-Road-Industrien

TAIPEI, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ – Die RuggON Corporation, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, kündigt ihre neueste Innovation an: den VORTEX-Fahrzeugcomputer. VORTEX wurde für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und ist so gebaut, dass es in anspruchsvollen Anwendungen Höchstleistungen erbringt. Das robuste System verfügt über ein 7-Zoll-Touch-Panel, das von dem neuesten Intel® Raptor Lake Core-Prozessor angetrieben wird und eine außergewöhnliche Verarbeitungsleistung bietet. VORTEX integriert KI-gesteuerte Funktionen für Echtzeit-Datenverarbeitung, prädiktive Analysen und verbesserte Automatisierung. VORTEX wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Betrieb an abgelegenen Orten zu gewährleisten, und unterstützt auch die Satellitenkommunikation (SATCOM) für eine nahtlose Verbindung. Seine robuste Bauweise, einschließlich einer lüfterlosen Konstruktion, die auch starken Vibrationen und Stößen standhält, setzt neue Maßstäbe für die Haltbarkeit.

Mit seiner konfigurierbaren SKU bietet VORTEX Flexibilität für verschiedene Konnektivitätsanforderungen. Die Lösung unterstützt Satellit, 5G und WiFi 7 und gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation in abgelegenen oder hochmobilen Szenarien. Sie ermöglicht auch erweiterte Anwendungen für die Überwachung, Verfolgung und intelligente Überwachung. Die Lösung von KI-gesteuerten Funktionen wie dem Driver Monitoring System (DMS) und BSIS, die mit Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet sind, bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Fahrer und Passagiere.

VORTEX ist auf Benutzerfreundlichkeit und schnelle Anpassungsfähigkeit ausgelegt und bietet eine flexible E/A-Ausrichtung, die die Installation auch bei begrenztem Platzangebot vereinfacht. Der Akku ist seitlich angebracht, sodass er leicht zugänglich ist und ausgetauscht werden kann. Darüber hinaus ermöglicht das einzigartige Montagesystem eine schnelle Entnahme, ohne dass Kabel abgezogen werden müssen, was die Fahrzeugwartung vereinfacht und Ausfallzeiten minimiert.

Der kollaborative Ansatz von RuggON integriert Technologien von Branchenführern, darunter Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Satellitenkommunikation und Terminalbetriebssysteme (TOS). Diese Partnerschaften erweitern die Funktionalität von VORTEX und machen es zu einer idealen Wahl für Branchen, die ihre betriebliche Effizienz optimieren wollen.

„RuggON hat sich schon immer darauf konzentriert, Lösungen zu liefern, die unübertroffene Leistung, Langlebigkeit und Vielseitigkeit bieten", sagte Sean Lee, VP of Strategy and Business Development bei RuggON. „Mit der Einführung von VORTEX haben wir ein Produkt geschaffen, das den härtesten Umgebungen standhält und unsere Kunden in allen Branchen in die Lage versetzt, mit Zuversicht operative Exzellenz zu erreichen."

VORTEX ist auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten, darunter die Logistik, wo es die Effizienz von Lagern durch robuste Computerlösungen für Gabelstapler und die Bestandsverwaltung verbessert, Häfen, wo es den Betrieb durch zuverlässige fahrzeugmontierte Computer für Zugmaschinen und Containerumschlaggeräte optimiert, die Landwirtschaft, wo es die Produktivität von Erntemaschinen und Traktoren durch Echtzeit-Datenzugriff und -steuerung erhöht, und den Bergbau, wo es fortschrittliche Flottenmanagementanwendungen auf Bergbau-LKWs unterstützt und so die Effizienz und Sicherheit erhöht.

Weitere Informationen zu RuggON und seinen Angeboten finden Sie unter http://www.ruggon.com.

Informationen zu RuggON

RuggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Kombination der fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben und auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) zu expandieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobiler Lösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen ist bestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu verstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standards einzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heute unendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

