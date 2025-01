RuggON dévoile l'ordinateur embarqué VORTEX avec IA améliorée et compatibilité avec les communications par satellite

Activé par le processeur Intel® Core pour les industries hors route exigeantes

TAIPEI, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- RuggON Corporation, filiale d'Ubiqconn Technology et fournisseur de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes, annonce sa dernière innovation, l'ordinateur embarqué VORTEX. Conçu pour les environnements industriels difficiles, VORTEX est construit pour offrir des performances élevées dans des applications exigeantes. Ce système robuste est doté d'un écran tactile de 7 pouces équipé du dernier processeur Intel® Raptor Lake Core, qui offre une puissance de traitement exceptionnelle. VORTEX intègre des capacités pilotées par l'IA pour le traitement des données en temps réel, l'analyse prédictive et l'amélioration de l'automatisation. Conçu pour assurer un fonctionnement fiable dans les endroits éloignés, VORTEX prend également en charge les communications par satellite pour une connectivité sans faille. Sa construction robuste, y compris une conception sans ventilateur qui supporte les vibrations et les chocs importants, établit une nouvelle norme en matière de durabilité.

Doté d'une UGS configurable, VORTEX offre une grande flexibilité pour répondre aux différents besoins de connectivité. La solution prend en charge le satellite, la 5G et le WiFi 7, ce qui garantit des communications fiables dans des scénarios éloignés ou à forte mobilité. Elle permet également d'améliorer les applications de contrôle, de suivi et de surveillance intelligente. La solution de fonctionnalités basées sur l'IA, telles que le système de surveillance du conducteur (DMS) et le BSIS, équipé d'une technologie de reconnaissance faciale, offre un niveau de sécurité supplémentaire pour les conducteurs et les passagers.

Conçu pour être facile à utiliser et rapidement adaptable, le VORTEX offre une orientation flexible des E/S qui simplifie l'installation, même dans les espaces restreints. La batterie est positionnée sur le côté pour un accès et un remplacement faciles. De plus, son système de montage unique permet un démontage rapide sans qu'il soit nécessaire de déconnecter le câble, ce qui simplifie l'entretien du véhicule et minimise les temps d'immobilisation.

L'approche collaborative de RuggON intègre les technologies des leaders de l'industrie, y compris les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les communications par satellite et les systèmes d'exploitation des terminaux (TOS). Ces partenariats améliorent les fonctionnalités de VORTEX, ce qui en fait un choix idéal pour les industries qui cherchent à optimiser leur efficacité opérationnelle.

« L'objectif de RuggON a toujours été de fournir des solutions offrant des performances, une durabilité et une polyvalence inégalées », a déclaré Sean Lee, vice-président de la stratégie et du développement commercial chez RuggON. « Avec le lancement de VORTEX, nous avons créé un produit capable de résister aux environnements les plus difficiles, ce qui permet à nos clients de tous les secteurs d'atteindre l'excellence opérationnelle en toute confiance. »

VORTEX est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs, notamment la logistique, où il améliore l'efficacité des entrepôts grâce à des solutions informatiques robustes pour les chariots élévateurs et la gestion des stocks ; les ports, où il optimise les opérations grâce à une informatique embarquée fiable pour les véhicules à moteur et les chariots de manutention de conteneurs ; l'agriculture, où il augmente la productivité des moissonneuses et des tracteurs grâce à l'accès et au contrôle des données en temps réel ; et l'exploitation minière, où il prend en charge des applications de gestion de flotte avancées sur les camions d'exploitation minière, stimulant ainsi l'efficacité et la sécurité.

À propos de RuggON

RuggON Corp. est une filiale d'Ubiqconn Technology et un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. Combiner la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et se développer sur le marché de l'industrie mobile (IioT). Forte de décennies d'expertise en matière de solutions mobiles robustes, RuggON s'efforce d'améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs dévoués fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles qui optimisent l'expérience de l'utilisateur. L'entreprise s'attache à comprendre les diverses exigences des différentes industries afin de fournir des solutions sur mesure, orientées vers les applications, qui sont efficaces et performantes. RuggON s'engage à respecter des normes plus strictes pour satisfaire ses clients. La société est fière d'offrir des possibilités infinies aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

