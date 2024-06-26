شركة Runergy تحتفل بعرضها الناجح في Intersolar Europe 2024

ميونيخ, 26 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة Runergy، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار الطاقة الشمسية، مؤخرًا مشاركتها في معرض Intersolar Europe 2024، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 21 يونيو، وباعتباره أحد الفعاليات الرائدة في الصناعة، قدم Intersolar Europe منصة استثنائية لشركة Runergy لعرض أحدث التطورات والتقنيات المتطورة لجمهور عالمي.

سلّط معرض Intersolar Europe 2024 الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، وقد برز جناح Runergy كنقطة جذب مركزية، حيث اجتذب عددًا كبيرًا من الزوار، بما فيهم مهندسي الطاقة الشمسية وخبراء الصناعة والباحثين من معاهد الطاقة المتجددة الشهيرة وصانعي السياسات الحكوميين، وقد أكد هذا الاهتمام الكبير على الدور المحوري الذي تلعبه شركة Runergy في تطوير حلول الطاقة المتجددة.

وخلال هذه الفعالية، كشفت شركة Runergy عن الجيل الجديد من الوحدات الكهروضوئية من النوع N، التي تتميز بتكنولوجيا الخلايا فائقة الكفاءة، وتضمنت المنتجات مجموعة متنوعة من الوحدات، بدءًا من الوحدات خفيفة الوزن ذات اللون الأسود بالكامل والمصممة لأنظمة الأسطح إلى الوحدات التي تزيد قدرتها عن 700 واط والمصممة خصيصًا لمشاريع المرافق واسعة النطاق، وقد أبدى الحضور إعجابهم بشكل خاص بوحدة DH144N9، التي تتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 615 واط وكفاءة تحويل تبلغ 22.8%، وهي مثالية للبيئات الصعبة مثل الثلج والصحاري والمسطحات الملحية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر وحدة DH108N12B، المثالية لأسطح المنازل، خرج طاقة يبلغ 445 واط، مما يضمن عوائد عالية ودورات استثمار أقصر لأصحاب المنازل.

تميزت مشاركة Runergy في Intersolar Europe 2024 بالعديد من الإنجازات الرئيسية، وتم عرض أحدث منتجات الشركة من الوحدات النمطية N، التي تتميز بمتوسط كفاءة تحويل طاقة يتجاوز 23%، مما يدل على تحسينات كبيرة في الاستقرار والموثوقية. وحصلت منتجات وحدة Runergy عالية الكفاءة، خلال المعرض، على شهادات متعددة من قِبَل وكالات اعتماد دولية موثوقة، وتشمل هذه الشهادات شهادة اختبار التدوير الحراري الممتد IEC 62892، وشهادة التشغيل بدرجة حرارة عالية IEC TS 63126، وشهادة اختبار الحمل الميكانيكي الدوري (الديناميكي) IEC TS 62782 الصادرة عن TÜV Nord، وعلاوة على ذلك، فقد حصلت منتجات وحدة Runergy على اللقب المرموق "أفضل أداء" من مختبر الاختبارات المستقل Kiwa PVEL.

وتضمنت الفعالية أيضًا مُقدمة متعمقة لشركة Runergy، حيث تعرف الحضور على رؤىً قيمة حول وضع الشركة الحالي في السوق، واستراتيجيات النمو، ومبادرات البحث والتطوير المستمرة، وقد عززت هذه الجلسة التفاعلية فهمًا أعمق للتقدم التكنولوجي والخطط المستقبلية لشركة Runergy.

يُظهر حضور Runergy القوي في Intersolar Europe 2024 التزامها بتقديم حلول طاقة شمسية موثوقة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة للعملاء العالميين، وستواصل الشركة التعاون مع الشركاء والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز منتجاتها وتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة والمساهمة في التنمية المستدامة.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=_6NxR6jh_Kk