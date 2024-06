Sukces Runergy na targach Intersolar Europe 2024

MONACHIUM, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Runergy, międzynarodowy lider innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energii słonecznej, podsumowała uczestnictwo w targach Intersolar Europe 2024, które odbyły się w dniach od 19 do 21 czerwca. Międzynarodowe targi Intersolar Europe, będące jednym z najważniejszych wydarzeń w branży, pozwoliły spółce zaprezentować światowym odbiorcom swoje najnowsze osiągnięcia i najnowocześniejsze technologie.

Podczas targów Intersolar Europe 2024 pokazano najświeższe innowacje w dziedzinie energii słonecznej, jej magazynowania i pojazdów elektrycznych. Stoisko Runergy okazało się główną atrakcją, gromadząc znaczną liczbę odwiedzających, w tym inżynierów specjalizujących się w energii słonecznej, ekspertów branżowych, naukowców z renomowanych instytutów energii odnawialnej oraz decydentów rządowych. Tak znaczące zainteresowanie potwierdziło kluczową rolę firmy w rozwoju rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

Podczas imprezy zaprezentowano również najnowszej generacji moduły fotowoltaiczne (PV) typu N, w których zastosowana została technologia ogniw o ultrawysokiej sprawności. Linia produktów obejmowała zróżnicowaną gamę modułów, od lekkich, całkowicie czarnych modeli przeznaczonych do systemów dachowych po moduły 700W+ przystosowane do zakrojonych na szeroką skalę projektów użyteczności publicznej. Na uczestnikach szczególne wrażenie zrobił moduł DH144N9, charakteryzujący się mocą wyjściową 615 W i sprawnością konwersji na poziomie 22,8%, zoptymalizowany pod kątem pracy w niesprzyjających warunkach, takich jak pokrywa śnieżna, pustynie i słone pustynie. Dodatkowo urządzenie DH108N12B, optymalne do stosowania na dachach, cechuje się mocą wyjściową 445 W, zapewniając właścicielom domów wysokie zyski i krótsze cykle inwestycyjne.

Udział Runergy w targach Intersolar Europe 2024 zaowocował szeregiem przełomowych osiągnięć. Zaprezentowano najnowsze produkty modułowe typu N o średniej sprawności konwersji energii przekraczającej 23%, co znacznie poprawia stabilność i niezawodność. Wysokoefektywne produkty zostały wyróżnione licznymi międzynarodowymi certyfikatami wydanymi przez renomowane agencje atestacyjne. Należą do nich certyfikat IEC 62892 dotyczący rozszerzonych testów cykli termicznych, certyfikat IEC TS 63126 potwierdzający działanie w wysokich temperaturach oraz certyfikat IEC TS 62782 potwierdzający cykliczne (dynamiczne) testy obciążeń mechanicznych wydany przez TÜV Nord. Co więcej, produkty modułowe Runergy zostały nagrodzone prestiżowym tytułem „Najwyższa wydajność" przyznawanym przez niezależne laboratorium testowe Kiwa PVEL.

Impreza obejmowała również gruntowne omówienie działalności Runergy, podczas którego uczestnicy uzyskali cenny wgląd w obecną pozycję rynkową spółki, jej strategie rozwoju oraz bieżące inicjatywy badawczo-rozwojowe. Podczas tej interaktywnej sesji uczestnicy mogli lepiej zaznajomić się z postępem technologicznym przedsiębiorstwa i jego planami na przyszłość.

Zwracająca uwagę aktywność Runergy na targach Intersolar Europe 2024 świadczy o jej determinacji w dostarczaniu niezawodnych, wysokiej jakości i ekonomicznych rozwiązań fotowoltaicznych klientom na całym świecie. Jednocześnie firma zamierza kontynuować współpracę ze swoimi partnerami, wprowadzać kolejne udoskonalenia i wykorzystywać technologię do podnoszenia jakości swoich produktów, odpowiadając na potrzeby różnorodnych zastosowań i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.