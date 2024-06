Runergy se félicite du succès de sa présentation à Intersolar Europe 2024

MUNICH, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Runergy, leader mondial de l'innovation en matière d'énergie solaire, a récemment conclu sa participation à l'exposition Intersolar Europe 2024, qui s'est tenue du 19 au 21 juin. Événement majeur de l'industrie, Intersolar Europe 2024 a offert une plateforme exceptionnelle à Runergy pour présenter ses dernières avancées et ses technologies de pointe à un public international.

Intersolar Europe 2024 a mis en lumière les dernières innovations en matière d'énergie solaire, de stockage de l'énergie et de véhicules électriques. Le stand de Runergy a été une attraction centrale, attirant un nombre important de visiteurs, y compris des ingénieurs en énergie solaire, des experts de l'industrie, des chercheurs d'instituts renommés en énergie renouvelable, et des décideurs politiques gouvernementaux. Cet intérêt significatif souligne le rôle central de Runergy dans les progrès des solutions d'énergie renouvelable.

Au cours de l'événement, Runergy a dévoilé sa nouvelle génération de modules photovoltaïques (PV) de type N, dotés d'une technologie cellulaire à très haut rendement. La gamme de produits comprenait un large éventail de modules, allant des modules légers et entièrement noirs conçus pour les systèmes de toiture aux modules de plus de 700 W conçus pour les projets de services essentiels de grande envergure. Les participants ont été particulièrement impressionnés par le module DH144N9, qui affiche une puissance de sortie de 615 W et un rendement de conversion de 22,8 %, optimisé pour les environnements difficiles tels que la neige, les déserts et les marais salants. En outre, le module DH108N12B, idéal pour les toits, offre une puissance de sortie de 445 W, ce qui garantit un rendement élevé et des cycles d'investissement plus courts pour les propriétaires.

La participation de Runergy à Intersolar Europe 2024 a été marquée par plusieurs réalisations clés. Les derniers modules de type N de l'entreprise, dont l'efficacité moyenne de conversion énergétique dépasse 23 %, ont été présentés, démontrant des améliorations significatives en termes de stabilité et de fiabilité. Au cours de l'exposition, les modules à haut rendement de Runergy ont reçu plusieurs certifications de la part d'organismes de certification internationaux faisant autorité. Il s'agit notamment des certificats IEC 62892 Extended thermal cycling testing, IEC TS 63126 High temperature operation, IEC TS 62782 Cyclic (dynamic) mechanical load testing délivrés par TÜV Nord. En outre, les modules Runergy ont reçu le prestigieux titre de « Top Performer » décerné par le laboratoire de test indépendant Kiwa PVEL.

L'événement a également été l'occasion d'une présentation approfondie de Runergy, au cours de laquelle les participants ont pu obtenir des informations précieuses sur la position actuelle de l'entreprise sur le marché, ses stratégies de croissance et ses projets de recherche et de développement en cours. Cette session interactive a permis de mieux comprendre les avancées technologiques et les projets futurs de Runergy.

La forte présence de Runergy à Intersolar Europe 2024 démontre son engagement à fournir des solutions solaires fiables, de haute qualité et rentables aux clients mondiaux. L'entreprise continuera à collaborer avec ses partenaires, à innover et à exploiter la technologie pour améliorer ses produits, en répondant aux besoins de diverses applications et en contribuant au développement durable.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_6NxR6jh_Kk