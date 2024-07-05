شركة Securden تُصنف كإحدى الشركات الرائدة وفقًا لتقرير GigaOm Radar لإدارة كلمات المرور على مستوى المؤسسات

Securden تصبح شركة رائدة ومتفوقة بفضل ميزاتها المتطورة وتقدمها السريع في السوق وقيمتها المستمرة التي تقدمها للعملاء.

ويلمنغتون، ولاية ديلاوير، 5 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنتشركة Securden Inc، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الأمان للوصول المميز وإدارة الهوية، اليوم عن تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة والمتفوقة وفقًا لتقرير GigaOm Radar حول إدارة كلمات المرور للمؤسسات.

من جانبها، تُجري GigaOm تقييمًا صارمًا للبائعين في قطاعات حلول مختلفة وتوفر التقارير التي تصدر عن Radar رؤى قيمة لمساعدة صانعي القرار في المؤسسات على تقييم الحلول والاستثمار فيها.

قام تقرير GigaOm Radar لعام 2024 لإدارة كلمات المرور للمؤسسات، بفحص 13 حلًا رائدًا لإدارة كلمات المرور على مستوى المؤسسات. ووفقًا لما جاء في التقرير: "تم وضع شركة Securden ضمن فئة الشركات المبتكرة. فقد أشاد التقرير بحل الشركة القوي واستراتيجيتها المتمثلة في اصطحاب العملاء نحو إدارة أوسع للوصول المتميز (PAM) مع اعتبار إدارة كلمات المرور مجرد مجال واحد فقط ضمن عدة مجالات تركز عليها الشركة. وحققت الشركة نتائج ممتازة في جميع معايير التقييم التي تمت مراجعتها، مما جعلها تتصدر قائمة الشركات الرائدة، كما صنفها التقرير كشركة متفوقة وذلك بفضل تنفيذها للميزات الجديدة ومعدل تقدمها في السوق".

تجدر الإشارة إلى أن شركة Securden حصلت على أعلى التصنيفات في معايير التقييم الرئيسية بما في ذلك أمان النظام الأساسي، وعمليات تدقيق الأمان، وقدرات إدارة الوصول المتميز PAM، وسهولة الإدارة، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Bala Venkatramani، الرئيس التنفيذي لشركة Securden Inc، قائلًا: "نحن فخورون بتصنيف شركتنا كإحدى الشركات الرائدة في إدارة كلمات المرور على مستوى المؤسسات من قبل تقرير GigaOm Radar. وأكمل قائلًا" إن حماية الهويات المختلفة التي يستخدمها البشر والآلات هي أولوية قصوى بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات IT. وتوفر منصتنا حلاً شاملاً متميزًا لأمن الهوية، ونشهد تبنيًا سريعًا لهذا الحل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة SMBs والمؤسسات على مستوى العالم. ونحن ملتزمون، من خلال التركيز على الابتكار في جوهر عملنا، بتقديم البساطة والقدرة على تحمل التكاليف في مجال الأمن السيبراني. ويؤكد هذا التقدير على حضورنا القوي في السوق وتركيزنا على تقديم إمكانيات قوية لتعزيز الوضع الأمني لعملائنا".

تقدم شركة Securden حماية قوية للخزينة من خلال عناصر تحكم مثل تعزيز الوصول، والنشر المرن، وأساليب حماية البيانات القوية. كما أنها توفر رؤى حول استخدام كلمات المرور، وتحدد الممارسات السيئة، وتشير إلى عدم اتباع معايير كلمات المرور، وتصدر تحذيرات بشأن الاختراقات التي تحدد كلمات المرور المخترقة، والمزيد غير ذلك. تساعد هذه الإجراءات بشكل كبير على تقليل المخاطر المرتبطة بكلمات المرور.

سلسلة من التقدير

أصدرت مؤسسة EMA Research، وهي شركة رائدة في مجال تحليل الصناعة، مؤخرًا موجزًا يؤكد على دور منصة Securden Unified PAM MSP كإنجاز رائد في إدارة الوصول المتميز لموفري الخدمات المُدارة MSPs. وجاء في الموجز: "من خلال إزالة الحاجة إلى حلول إدارة الوصول المتميز المتفرقة وتوفير وظائف شاملة ضمن حزمة واحدة، تُمكن شركة Securden موفري الخدمات المُدارة من تقديم خدمات إدارة الوصول المتميز القوية والقابلة للتوسع والآمنة لعملائهم بكفاءة وثقة لا مثيل لهما".

نبذة عن Securden

تقدم شركة Securden حلول رائدة لإدارة الوصول المتميز وأمن الهوية والتي تجمع بشكل فريد بين مبادئ الأمن الأساسية لمنع الهجمات السيبرانية وانتشار البرامج الضارة واستغلال المستخدمين من الداخل. بفضل منتجاتها المصممة للأمن والقابلية للتوسع على غرار (Password Vault for Enterprises،Unified PAM،Endpoint Privilege Manager، و Unified PAM MSP)، تحظى Securden بثقة المؤسسات حول العالم، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى والوكالات الحكومية والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات IT وموفري الخدمات المُدارة MSPs وشركات التصنيع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.securden.com.

للتواصل الإعلامي:

James Gordon

[email protected]

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