Securden erkend als marktleider in GigaOm Radar-rapport voor Enterprise wachtwoordbeheer

Securden is uitgegroeid tot een leider en outperformer met geavanceerde functies, snelle marktontwikkelingen en consistente klantwaarde.

WILMINGTON, Del., 5 juli 2024 /PRNewswire/ -- Securden, Inc., een toonaangevende leverancier van oplossingen voor bevoorrechte toegang en identiteitsbeveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het is erkend als leider en outperformer in GigaOm Radar Report for Enterprise Password Management.

GigaOm evalueert nauwkeurig leveranciers in verschillende oplossingssegmenten en produceert Radar-rapporten met waardevolle inzichten om besluitvormers in bedrijven te helpen bij het evalueren van oplossingen en hierin te investeren.

De GigaOm Radar 2024 on Enterprise Password Management onderzocht 13 wachtwoordbeheeroplossingen voor bedrijven. "Securden staat in het innovatiekwadrant. Het biedt een sterke oplossing en neemt klanten mee op een traject naar bredere PAM, waarbij wachtwoordbeheer slechts één aandachtsgebied in zijn aanpak is. Het scoorde goed op alle beslissingscriteria die we evalueerden. Dit maakt het een leider, en vanwege zijn uitvoering van opkomende functies en snelheid van vooruitgang in de markt verdient het de classificatie van een Outperformer," stelt het rapport.

Securden heeft topscores gekregen in belangrijke evaluatiecriteria, waaronder platformbeveiliging, beveiligingsauditing, PAM-mogelijkheden, beheergemak, gebruiksgemak en schaalbaarheid.

"We zijn er trots op om door GigaOm Radar erkend te worden als marktleider in Enterprise Password Management," zegt Bala Venkatramani, CEO van Securden, Inc. "Het beschermen van verschillende identiteiten die worden gebruikt door mensen en machines is een topprioriteit voor IT-teams. Ons platform biedt een allesomvattende oplossing voor de beveiliging van bevoorrechte identiteiten, die wereldwijd snel wordt overgenomen door het MKB en ondernemingen. Met innovatie als uitgangspunt streven we naar eenvoud en betaalbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging. Deze erkenning bevestigt onze sterke aanwezigheid op de markt en onze focus op het leveren van krachtige mogelijkheden om de beveiliging van onze klanten te versterken."

Securden biedt robuuste bescherming voor de kluis met controlemechanismen zoals toegang-afscherming, veerkrachtige implementatie en een sterke aanpak voor gegevensbescherming. Het biedt inzicht in het wachtwoordgebruik, brengt slechte praktijken in kaart, markeert het niet volgen van wachtwoordstandaarden, geeft waarschuwingen voor inbreuken met gecompromitteerde wachtwoorden en nog veel meer. Deze maatregelen helpen de risico's van wachtwoorden aanzienlijk te verminderen.

EMA Research, een vooraanstaand analistenbureau, heeft onlangs een effectbeoordeling gepubliceerd waarin het Securden Unified PAM MSP-platform wordt erkend als een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van privileged access management voor MSP's. "Door het elimineren van de noodzaak voor ongelijksoortige PAM-oplossingen en het bieden van uitgebreide functionaliteit binnen een enkel pakket, stelt Securden MSP's in staat om robuuste, schaalbare en veilige PAM-diensten te leveren aan hun klanten met ongeëvenaarde efficiëntie en vertrouwen," aldus de effectbeoordeling.

Over Securden

Securden biedt toonaangevende oplossingen voor bevoorrechte toegangsbeheer en identiteitsbeveiliging die op unieke wijze kritieke beveiligingsprincipes combineren om cyberaanvallen, de verspreiding van malware en uitbuiting door insiders te voorkomen. Met producten die zijn ontworpen voor beveiliging en schaalbaarheid (Password Vault for Enterprises, Unified PAM, Endpoint Privilege Manager en Unified PAM MSP), wordt Securden vertrouwd door organisaties over de hele wereld, waaronder grote financiële instellingen, overheidsinstanties, organisaties in de gezondheidszorg, onderwijsinstellingen, IT-serviceproviders, MSP's en productiebedrijven. Ga voor meer informatie naar https://www.securden.com.

