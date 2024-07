Securden reconnu comme leader du marché dans le rapport GigaOm Radar en matière de gestion des mots de passe d'entreprise

Securden est devenu un chef de file affichant une performance hors pair avec des fonctionnalités de pointe, des avancées rapides sur le marché et une valeur ajoutée constante pour le client.

WILMINGTON, Del., 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Securden, Inc., fournisseur de premier plan de solutions de sécurité des accès privilégiés et des identités, a annoncé aujourd'hui qu'il a été reconnu comme chef de file affichant une performance hors pair dans le rapport GigaOm Radar en matière de gestion des mots de passe d'entreprise.

GigaOm évalue rigoureusement les fournisseurs dans divers segments de solutions et établit des rapports Radar contenant des informations précieuses afin d'aider les décideurs des entreprises à évaluer et à investir dans des solutions.

Le GigaOm Radar 2024 sur la gestion des mots de passe d'entreprise a ainsi examiné 13 solutions de gestion des mots de passe d'entreprise. « Securden se positionne dans le quadrant de l'innovation. Il offre une solution solide, et son approche consiste à emmener ses clients sur la voie d'une PAM plus large, la gestion des mots de passe n'étant qu'un des domaines d'intervention. Il a obtenu de bons résultats pour tous les critères de décision que nous avons évalués, ce qui le place en tête de file. En outre, son exécution des fonctions émergentes et son taux de progression sur le marché le classent dans la catégorie des "super-performants" », indique le rapport.

Securden a obtenu les meilleures notes dans les principaux critères d'évaluation, notamment la sécurité de la plateforme, l'audit de sécurité, les capacités PAM, la facilité de gestion, la facilité d'utilisation et l'évolutivité.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader du marché de la gestion des mots de passe d'entreprise par GigaOm Radar », a déclaré Bala Venkatramani, PDG de Securden, Inc. « La protection des différentes identités utilisées par les humains et les machines constitue une priorité absolue pour les équipes informatiques. Notre plateforme offre une solution complète de sécurité des identités privilégiées, qui est rapidement adoptée par les PME et les entreprises dans le monde entier. L'innovation étant au cœur de nos préoccupations, nous nous engageons à offrir une cybersécurité simple et abordable. Cette reconnaissance confirme notre forte présence sur le marché et notre volonté de fournir des capacités puissantes pour renforcer le dispositif de sécurité de nos clients. »

Securden offre une protection solide pour le coffre-fort avec des contrôles tels que le durcissement de l'accès, le déploiement résilient et des approches solides de protection des données. Il fournit des informations sur l'utilisation des mots de passe, identifie les mauvaises pratiques, signale le non-respect des normes en matière de mots de passe, émet des avertissements en cas de violation, identifie les mots de passe compromis, et bien d'autres choses encore. Ces mesures permettent de réduire considérablement les risques liés aux mots de passe.

Série de reconnaissance

EMA Research, l'un des principaux cabinets d'analystes du secteur, a récemment publié une note d'impact reconnaissant la plateforme Securden Unified PAM MSP comme un développement révolutionnaire en matière de gestion des accès privilégiés (PAM) pour les fournisseurs de services gérés (MSP). « En éliminant le besoin de solutions PAM disparates et en fournissant des fonctionnalités complètes dans un seul package, Securden permet aux MSP de fournir des services PAM robustes, évolutifs et sécurisés à leurs clients avec une efficacité et une confiance inégalées », peut-on lire dans la note d'impact.

À propos de Securden

Securden propose des solutions de pointe en matière de gouvernance des accès privilégiés et de sécurité des identités, qui combinent de manière unique des principes de sécurité essentiels pour prévenir les cyberattaques, la propagation de logiciels malveillants et l'exploitation par des personnes de l'intérieur. Avec des produits conçus pour la sécurité et l'évolutivité (Password Vault for Enterprises, Unified PAM, Endpoint Privilege Manager, et Unified PAM MSP), Securden bénéficie de la confiance d'organisations du monde entier, notamment de grandes institutions financières, d'agences gouvernementales, d'organismes de soins de santé, d'établissements d'enseignement, de fournisseurs de services informatiques, de MSP et d'entreprises manufacturières. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.securden.com.

