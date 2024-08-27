شركة Seegene تقوم بتطوير اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل لفيروس جدري القرود بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم

- تطوير تحليل NovaplexTM لفيروس جدري القرود (MPXV) وغيره من فيروسات الجدري (OPXV) وتحليل NovaplexTM لفيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1)، وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، وفيروس الحماق النطاقي (VZV)، وفيروس جدري القرود

- مصمم للكشف عن أربعة فيروسات في وقت واحد باستخدام تقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل المتعددة

- استخدام ضوابط داخلية مزدوجة لضمان نتائج الاختبار الموثوقة للغاية

- التعهدات بتزويد الاختبارات التي تلبي احتياجات البلدان المعنية

Seegene develops mpox PCR test assays: Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) and Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) Seegene develops mpox PCR test assays: Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) and Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

سيئول، كوريا الجنوبية، 27 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seegene Inc. (KQ096530)، وهي شركة من كوريا الجنوبية رائدة تقدم حلًا كاملًا للتشخيص الجزيئي باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل، اليوم أنها طورت تحاليل اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل استجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي (PHEIC) التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن الانتشار العالمي لجدري القرود.

وتتضمن المنتجات المخصصة للاستخدام البحثي فقط (RUO) تحليل NovaplexTM لفيروس جدري القرود (MPXV) وغيره من فيروسات الجدري (OPXV) وتحليل NovaplexTM لفيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1)، وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، وفيروس الحماق النطاقي (VZV)، وفيروس جدري القرود على وجه الخصوص، صُمم تحليل NovaplexTM لفيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1)، وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، وفيروس الحماق النطاقي (VZV)، وفيروس جدري القرود (RUO) للكشف عن أربعة فيروسات، بما في ذلك فيروس جدري القرود وغيره من مسببات الأمراض الرئيسية للأمراض المنقولة جنسيًا.

طورت Seegene سابقًا Novaplex لجدري القرود (للاستخدام البحثي فقط) في عام 2022 باستخدام نظام التطوير الرقمي المتقدم Seegene (SGDDS)، والذي تم تطويره بناءً على خبرة Seegene في إنشاء ونشر الاختبارات الجديدة بسرعة.

قال Daniel Shin، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المبيعات والتسويق العالمي في Seegene "سنعمل بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تحتاج إلى اختبارات ونخطط لتزويدها بالمنتجات التي تلبي احتياجات أسواقها".

توجد دعوات متزايدة لضمان جعل الأدوية متوفرة وفي متناول البلدان النامية حيث يشكل جدري القرود، الذي كان مرضًا متوطنًا في أفريقيا، تهديدًا عالميًا. يهدف تطوير Seegene للتحاليل إلى كبح تفشي جدري القرود عالميًا وتعزيز رؤيتها لـ "عالم خالٍ من جميع الأمراض".

نبذة عن تحليل NovaplexTM لفيروس جدري القرود (MPXV) وغيره من فيروسات الجدري ((OPXV وتحليل NovaplexTM لفيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1)، وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، وفيروس الحماق النطاقي (VZV)، وفيروس جدري القرود (للاستخدام البحثي فقط)

صُمم تحليل NovaplexTM لفيروس جدري القرود (MPXV) (للاستخدام البحثي فقط) وغيره من فيروسات الجدري (OPXV) للكشف عن مسببات الأمراض الناجمة عن فيروسات الجدري، بما في ذلك النوع الأول والنوع الثاني من فيروس جدري القرود؛ إذ يتيح التمايز المبكر لفيروس جدري القرود، الذي يمتلك فترة حضانة طويلة تصل إلى 21 يومًا.

صُمم تحليل NovaplexTM لفيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1)، فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، وفيروس الحماق النطاقي (VZV)، وفيروس جدري القرود (للاستخدام البحثي فقط) للكشف عن النوع 1 والنوع 2 من فيروس جدري القرود، مع التمييز أيضًا بين النوع 2 من فيروس جدري القرود. إذا كانت نتائج الاختبار سلبية للنوع الثاني، يمكن للباحثين استنتاج وجود النوع الأول. يوفر هذا الاختبار نتائج اختبار موثوقة ذات تغطية واسعة، ويكشف النوع الأول والنوع الثاني من فيروس الهربس البسيط (HSV)، وكذلك فيروس الحماق النطاقي (VZV) الذي يُظهِر أعراضًا مماثلة لفيروس جدري القرود باستخدام اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل المتعدد.

يحتوي كلا الاختبارين على ضوابط داخلية مزدوجة (الضابط الداخلي ذاتي المنشأ، والضابط الداخلي الخارجي المنشأ) داخل نفس الأنبوب. تؤكد هذه الضوابط سلامة العينة وتتحقق من عملية الاختبار بأكملها، وهو ما يضمن نتائج موثوقة للغاية.

نبذة عن الفيروس

يُعرف فيروس جدري القرود بأنه مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وينتشر كذلك بين البشر. وتكون الأعراض الرئيسية عبارة عن طفح بثري أو حويصلي، يمكن أن يظهر على الوجه، والفم، واليدين، والقدمين، والصدر، وحول المناطق الشرجية، والمناطق الجنسية.

في يوليو 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود عبارة عن حالة طوارئ للصحة العامة تحظى بالاهتمام الدولي (PHEIC) بسبب تفشيه دوليًا. تم الانتهاء من حالة الطوارئ في مايو 2023 حيث انخفضت الحالات وتم إحراز تقدم في السيطرة على تفشي المرض عالميًا. ومع ذلك، فإن الانتشار السريع للسلالة السامة لفيروس جدري القرود في جميع أنحاء أفريقيا منذ سبتمبر 2023 أدى إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مرة أخرى أنه حالة طوارئ للصحة العامة تحظى بالاهتمام الدولي (PHEIC) في 14 أغسطس.

يرجع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بجدري القرود إلى النوع الأول. على عكس النوع الثاني، الذي كان منتشرًا في عام 2022، تم الإبلاغ عن أن النوع الأول لديه معدل وفيات يصل إلى 10٪ في الفاشيات السابقة. إن تفشي المرض الحالي ناجم عن سلالة فرعية 1b، وهي سلالة أكثر قابليةً للانتقال وأكثر فتكًا من السلالات السابقة.

في 15 أغسطس، تم تأكيد حالة من تفشي فيروس جدري القرود المتحور في السويد، وهو ما أثار مخاوف بشأن انتشار الفيروس المتغير في أوروبا. حتى الآن، تشمل حالات جدري القرود المتحورة التي تم الإبلاغ عنها خارج أفريقيا، في باكستان، والفلبين وتايلاند، وهو ما يشير إلى تفشٍّ عالمي.

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نبذة عن شركة Seegene

تتمتع شركة Seegene بثلاثة وعشرين عامًا من خبرات البحث والتطوير المتخصصة في تقنيات التفاعل المتسلسل للبلمرة الكميّة المتلازمية، والتي برزت بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 (COVID-19) عندما قدمت الشّركة أكثر من 340 مليون اختبار لفيروس كورونا في أكثر من 100 دولة حول العالم. الميزة الأساسية لتقنيات تفاعل البوليمراز المتسلسل المتعددة الفريدة من نوعها من Seegene هي القدرة على اختبار ما يصل إلى 14 مسببًا من مسببات الأمراض في أنبوب واحد في وقت واحد وتوفير نتائج كمية.

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