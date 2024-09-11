شركة Seegene توسِّع من خطوط إنتاج اختبارت فحص جدري القرود (للاستخدام البحثي فقط) مع تحاليل كشفية معززة للنوع الأول

نقدم اختبار Novaplex™‎ الإضافي لجدري القرود ( MPXV ) وفيروسات الجدري ( OPXV ) (للاستخدام البحثي فقط)، والتي تم تصميمها للكشف عن النوع الأول، والذي لديه قدرة كبيرة على التحور، والتسبب في معدل وفيات أكثر من النوع الثاني

يلتزم بملفات المنتجات المستهدفة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ( WHO ) ويوفر اكتشاف دقيق للسلالات الفيروسية

يوفر لأخصائيي الرعاية الصحية أداة حاسمة في أبحاثهم حول الانتشار العالمي لفيروس جدري القرود من خلال دعم الجهود الدولية

سيول، كوريا الجنوبية, 11 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seegene Inc.‎، المزود الرائد للحلول الكاملة للتشخيص الجزيئي لاختبار PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) ومقرها كوريا الجنوبية، اليوم أنها ستقدم نوعًا جديدًا من اختبار PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) للاستخدام البحثي فقط (RUO) لمعالجة انتشار متحور فيروس جدري القرود، من النوع Ib، الذي ينتشر حاليًا في أفريقيا.

Seegene Expands mpox RUO Product Lineups: Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO)

تم تصميم تحليل Novaplex™‎ الإضافي لجدري القرود (MPXV) وفيروسات الجدري (OPXV) (للاستخدام البحثي فقط)الذي تم تقديمه حديثًا للكشف عن 3 أهداف تُسبب مرض جدري القرود: فيروس Orthopoxvirus (OPXV) والفيروس mpox (MPXV) مع تأكيد محدد لفيروس جدري القرود من النوع الأول. يرتبط جدري القرود من النوع الأول (MPXV Clade I) بمعدلات انتقال ووفيات أعلى من جدري القرود من النوع الثاني (MPXV Clade II).

يتوافق الاختبار مع ملامح المنتجات المستهدفة المفضلة (TPPs) التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، والتي توجه المُصنِّعين، والموردين، والباحثين الذين يطورون اختبارات جديدة للكشف عن الفيروسات التي تُسبب جدري القرود. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتماشى مع معايير المحلل المستهدف المفضلة للتمييز بين النوع الأول والثاني.

استجابت شركة Seegene بسرعة لحالة الطوارئ العالمية للصحة العامة (PHEIC) التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في أغسطس 2024 فيما يتعلق بتفشي وباء جدري القرود من خلال تطوير اختبارين مصممين للكشف عن فيروس جدري القرود وإعلان خطط لتزويد البلدان المحتاجة بالمنتجات.

من بين هذه، تم تصميم اختبار Novaplex™‎ لفيروس جدري القرود (MPXV) وفيروسات الجدري (OPXV) (للاستخدام البحثي فقط) للكشف عن فيروس جدري القرود من النوع الأول (MPXV Clade I) وجدري القرود من النوع الثاني (MPXV Clade II)، والإصابات بالجدري، بينما تم تصميم اختبار Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (للاستخدام البحثي فقط) للكشف عن أربعة فيروسات في نفس الوقت بما في ذلك MPXV، وفيروس الهربس البسيط (HSV)، النوعين 1، و2، وكذلك فيروس الحماق النطاقي (VZV). هذه المنتجات تتوافق أيضًا مع ملامح المنتجات المستهدفة المفضلة (TPPs) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

"مع استمرار انتشار جدري القرود بلا توقف، قمنا بتطوير اختبارات جديدة للاستخدام البحثي فقط للكشف عن الفيروسات التي تُسبب جدري القرود لتلبية الطلب المتزايد على البحوث من البلدان المتضررة. وقد صرّح دانيال شين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المبيعات والتسويق العالمي في شركة Seegene قائلاً، "نحن ملتزمون بدعم الجهود العالمية بشكل نشط للحد من انتشار جدري القرود".

في عام 2022، كانت Seegene قد استخدمت سابقًا خبراتها الخاصة في تطوير الكاشفات ونظام تطوير الكاشفات الآلي (SGDDS) لتصميم اختبار Novaplex™‎ لفيروس جدري القرود (MPXV) (للاستخدام البحثي فقط).

من يناير 2024 إلى 6 سبتمبر 2024، كان هناك ما مجموعه 24851 حالة مشتبه فيها، و 5549 حالة مؤكدة و643 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (AU)، وفقاً لمراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC). ينتشر متحور جدري القرود الآن خارج البلدان الأفريقية بما في ذلك السويد وباكستان والفلبين والأردن وتايلاند.

نبذة عن شركة Seegene

لدى Seegene ‏23 عامًا من الخبرة المخصصة في مجال البحث، والتطوير، والتصنيع، والأعمال التجارية المتعلقة بتقنيات PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) المتعدد. تم تسليط الضوء على هذه الخبرة بشكل خاص خلال وباء COVID-19 عندما قدمت Seegene أكثر من 340 مليون اختبار COVID-19 لأكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. تكمن السمة الأساسية لتقنيات فحص PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) المتعدد الخاص بشركة Seegene في قدرتها على اختبار 14 مسببًا لأمراض تصدر عنها أعراض مماثلة في أنبوب واحد وكذا تمكينها من توفير معلومات كمية عن ملف العدوى لتحديد الارتباط بشدة المرض.

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: Seegene.com وتابع linkedin.com/company/seegene-inc

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499983/Photo__Seegene_Expands_mpox_RUO_Product_Lineups_with_Enhanced_Detection_Assays_for_Clade_1.jpg