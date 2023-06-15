شركة Sigenstor: تعيد تعريف حلول الطاقة المتكاملة

ميونيخ، 15 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تقدم Sigenergy، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة، SigenStor، وهو نظام تخزين طاقة غير عادي 5 في 1 أحدث ثورة في المشهد الصناعي. تنشئ SigenStor، التي تدمج بسلاسة العاكس الكهروضوئي، وشاحن التيار المستمر، وبطارية PCS، وحزمة البطارية، و EMS، معيارًا لا مثيل له لتعدد الاستخدامات وقابلية التوسع.

قال توني شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sigenergy: "تمثل SigenStor إنجازا نموذجيًا في مشهد الطاقة المتجددة". "من خلال مفهوم التطوير الرائد، قمنا بتحسين كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتمكين المنازل والشركات لتحقيق الاستقلال الحقيقي للطاقة."

SigenStor, 5-in-1 energy storage system SigenStor integrates PV Inverter, EV DC Charger, Battery PCS, Battery Pack, and EMS

تتحدى SigenStor اتفاقيات الصناعة لتظهر كحل نهائي لتخزين الطاقة، وتتباهى بالأمور البارزة التالية:

أول حل طاقة 5 في 1 على مستوى الصناعة بتثبيت سلس لمدة 15 دقيقة:

تضع SigenStor معايير جديدة للكفاءة من خلال موصلاتها السريعة والتخلص من أسلاك البطارية الخارجية، مما يتيح وقت تركيب مذهل مدته 15 دقيقة [1]. يوفر هذا زيادة ملحوظة في الكفاءة بنسبة 70٪ مقارنة بالحلول التقليدية. من خلال الاستفادة من الشبكة التلقائية للنظام وميزات اتصال إيثرنت سريع، يصبح التشغيل سريعًا، حيث لا يتطلب سوى 5 دقائق، بما في ذلك إعداد OTA (فوق الهواء) سلس لمدة دقيقتين.

أعلى مستوى مع حماية من 5 طبقات من أجل سلامة قصوى:

تكمن السلامة في صميم التزام Sigenergy، حيث تتجاوز الشركة معايير السلامة الحالية مع نظام SigenStor القوي. يضم 5 طبقات من تدابير الحماية الشاملة، بما في ذلك مستشعرات درجة الحرارة المتقدمة، ومطفأة حريق داخلية، والوسادات المعزولة بالهواء المضغوط، وصمامات تخفيف الضغط، والوسادات المعزولة المقاومة لدرجة الحرارة العالية ، تضمن SigenStor التحكم في مخاطر السلامة بشكل استباقي من البداية.

أول شركة في العالم تطلق تطبيق الطاقة بدعم من GPT-4 :

تقدم Sigenergy، محتضنة للإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، تطبيق mySigen، وهو تطبيق رائد تم تطويره ذاتيًا يمكّن المستخدمين من رؤية كاملة للنظام والميزات الذكية التفاعلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. كأول شركة في الصناعة تتبنى GPT-4، ظهر ذكاء Sigen الاصطناعي كمساعد خدمة أكثر ذكاءً، قادرًا على التعامل مع المهام المختلفة مثل الإجابة على الأسئلة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تضمن Sigenergy، المتوافقة مع الأنظمة الأساسية الرئيسية، بما في ذلك آي أو إس iOS وأندرويد Android وويندوز Windows وماك أو.إس MacOS، تجربة سلسة وسهلة الاستخدام عبر الأجهزة، مما يسمح بالتحكم والمراقبة المريحين لنظام الطاقة الخاص بك.

التبديل من 5 مللي ثانية الرائد في الصناعة إلى وضع النسخ الاحتياطي لإمداد الطاقة غير المنقطع:

أثناء فترات الانقطاع، تقدم SigenStor، جنبًا إلى جنب مع Sigen Energy Gateway، موثوقية لا مثيل لها مع التبديل الاحتياطي السلس في غضون 5 مللي ثانية فقط لسيناريوهات الشبكة، و0 مللي ثانية لحظية عند استخدامها مع مولد. يعمل حل مصدر الطاقة غير المنقطع على غرس ثقة لا تتزعزع وراحة بال لا مثيل لها، مما يجعله التكنولوجيا الرائدة في الصناعة.

لمزيد من الميزات لجعل SigenStor الخيار الأول للمنازل والشركات:

تكمن القدرة على التكيف في صميم تصميم SigenStor القابل للتكديس. إنه يوفر قابلية تطوير لا مثيل لها، حيث يستوعب من 1 إلى 6 بطاريات، ويوفر سعة مذهلة تصل إلى 48 كيلو واط في الساعة لتلبية احتياجات الطاقة المتنوعة بشكل كامل. تحقق وحدة الشحن EV DC المدمجة في SigenStor شحنًا سريعًا، مما يوفر مسافة مذهلة تبلغ 130 كم في ساعة واحدة فقط. علاوة على ذلك، فإن نظام SigenStor جاهز لـ V2X، مما يتيح توفير الطاقة للأجهزة المنزلية أثناء انقطاع التيار، مما يضمن مصدر طاقة موثوق به للغاية.

اكتشف كيف يقوم SigenStor، نظام تخزين الطاقة المبتكر 5 في 1، بتحويل مشهد الطاقة المتجددة على www.sigenergy.com واحتضان الاستقلال الحقيقي للطاقة.

نبذة عن Sigenergy

تركز Sigenergy على تطوير حلول الطاقة المنزلية والتجارية المتطورة، مع منتجات تتراوح من أنظمة تخزين الطاقة إلى محولات الطاقة الشمسية وشواحن المركبات الكهربائية. يشترك فريق البحث والتطوير العالمي لدينا المكون من مئات من كبار خبراء الصناعة في رؤية جعل العالم أكثر خضرة من خلال الابتكار المستمر. من خلال المبيعات والخدمات العالمية، نهدف إلى أن نصبح الشريك الأكثر ثقة لعملائنا في رحلتهم نحو مستقبل أكثر استدامة.

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[1] وقت التثبيت لـ 1 (وحدة تحكم طاقة Sigen/وحدة تحكم تخزين Sigen) +3 (بطاريات) إعدادات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2101630/SigenStor_5_in_1_energy_storage_system.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2101631/SigenStor_integrates_PV_Inverter_EV_DC_Charger_Battery_PCS_Battery.jpg

Sigenergy Technology Co., Ltd. SOURCE