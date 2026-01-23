Sigenergy تتصدر المرتبة الأولى كأفضل علامة تجارية في مجال تخزين الطاقة عبر عدة أسواق عالمية، وفقًا لتقرير SunWiz

سيدني ودبلن وجوهانسبرغ، 23 يناير 2026 /PRNewswire/ -- صُنِّفت Sigenergy، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار حلول تخزين الطاقة، في المرتبة الأولى كأفضل علامة تجارية في مجال تخزين الطاقة عبر عدد من الأسواق الدولية، بما في ذلك أستراليا وإيرلندا وجنوب أفريقيا، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن SunWiz، شركة الاستشارات المستقلة المتخصصة في الطاقة الشمسية والطاقة.

Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa

عبر هذه الأسواق، تؤكد بيانات SunWiz ريادة Sigenergy في سوق أنظمة تخزين الطاقة من حيث الحصة السوقية وفقًا لإجمالي السعة المركّبة ضمن نطاق 0 إلى 1000 كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس انتشارًا واسعًا لاعتمادها من قِبل شركات التركيب وتفضيلاً قويًا من العملاء. وفي كل من أستراليا وإيرلندا وجنوب أفريقيا، تُعد Sigenergy العلامة التجارية الأكثر اختيارًا لأنظمة تخزين الطاقة لدى شركات التركيب، مما يُعزز مكانتها كمورّد رائد في أسواق الطاقة الناضجة وسريعة النمو على حد سواء.

إضافةً إلى ذلك، حافظت Sigenergy على موقعها باعتبارها الشركة المصنِّعة الأولى للبطاريات في أستراليا من حيث السعة المجمَّعة[1] منذ مارس 2025. ووفقًا لبيانات SunWiz، احتفظت الشركة بهذه الصدارة لمدة عشرة أشهر متتالية، ما يؤكد ريادتها المستدامة في السوق وليس مجرد تفوق مؤقت قصير الأمد.

يعكس الأداء الإقليمي القوي لشركة Sigenergy مسار نمو عالمي ثابت ومتواصل. وعلى الصعيد العالمي، صنّفت Frost & Sullivan شركة Sigenergy في المرتبة الأولى ضمن فئة أنظمة تخزين الطاقة الموزعة المتكاملة والقابلة للتكديس. وفي عام 2024، قامت Sigenergy بشحن 475 ميجاواط/ساعة ضمن هذه الفئة، مستحوذةً على حصة سوقية عالمية بلغت 28.6%.

تأسست Sigenergy في عام 2022، وقد برزت بسرعة كواحدة من أسرع الشركات نموًا في صناعة تخزين الطاقة على مستوى العالم، مدفوعةً بالتركيز على الابتكار، وموثوقية المنتجات، والتصميم المرتكز على احتياجات شركات التركيب.

[1] تشير السعة المجمَّعة إلى إجمالي سعة الطاقة (بالكيلوواط/ساعة – kWh) لأنظمة البطاريات السكنية التي يتم اقتراحها وبيعها وتركيبها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg