إدراج شركة Sigenergy بنجاح في بورصة هونج كونج (HKEX)، مدعومةً بثقة قوية من نخبة من كبار المستثمرين العالميين

هونج كونج، 17 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Sigenergy Technology Co., Ltd (يُشار إليها باسم "Sigenergy"، رمز السهم: 06656.HK) اليوم عن إدراجها الناجح في بورصة هونج كونج (HKEX)، في خطوة تمثل محطة بارزة ومهمة في مسيرة تطور الشركة. تُعدّ الشركة أول كيان يتم إدراجه في بورصة هونج كونج (HKEX) ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي + أنظمة الطاقة الكهروضوئية المتكاملة".

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

صرَّح السيد Tony Xu، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sigenergy، قائلاً: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مستثمرينا، وشركائنا، ومستشارينا، وموزعينا العالميين، وفِرَق التركيب، وكذلك إلى جميع موظفي Sigenergy، على ثقتهم ودعمهم المستمر. يمثل هذا الإدراج نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لنا. وسنواصل التزامنا باستراتيجية 'الذكاء الاصطناعي في كل شيء'، مع الاستمرار في تعزيز قدراتنا في مجال تخزين الطاقة، والاستثمار في الابتكار لتقديم حلول أكثر تنافسية. كما نهدف إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا وشركائنا، إلى جانب الإسهام الفعّال في تطوير القطاع وخدمة المجتمع".

حظي الطرح العام الأوّلي (IPO) لشركة Sigenergy بدعم كامل من رؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الرائد عالميًا Temasek، إلى جانب مؤسسات إدارة الأصول الدولية من الدرجة الأولى مثل Goldman Sachs Asset Management وUBS Asset Management وBNP Paribas Asset Management. كما استقطب الطرح أيضًا مشاركة عدد من أبرز شركات الاستثمار الرائدة، مثل Hillhouse وCPE وBoyu Capital وGaoyi Asset Management وGreenwoods Asset Management، إضافةً إلى صناديق تأمين كبرى مثل CPIC وFullgoal Fund.

منذ تأسيسها، اعتمدت شركة Sigenergy على الابتكار في المنتجات كقوة دافعة لدخول الأسواق، مستفيدةً من التصميمات المعيارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوسع عبر مختلف القطاعات، بما يشمل التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى مشاريع المرافق واسعة النطاق. تضم الشركة حاليًا أكثر من 1,000 متخصص حول العالم، وتمتد عملياتها لتشمل أكثر من 80 دولة ومنطقة، مدعومةً بشبكة توزيع وخدمات عالمية متكاملة وراسخة. بدعم من قاعدة التصنيع والبحث والتطوير الأساسية في الصين، تواصل شركة Sigenergy تعزيز قدراتها في مجالات الابتكار والإنتاج والتسليم، بما يسهم في ترسيخ مكانتها التنافسية في السوق العالمية.

