شركة Sinopec تعرض إنجازات التنمية الخضراء في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)

باكو، أذربيجان، 15 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة كبيرة منها لتعزيز حوكمة المناخ العالمي والبيئة، تقدم شركة الصين للبترول والكيماويات ("Sinopec"، المدرجة في بورصة هونغ كونغ HKG تحت الرقم 0386) نهجًا عالي الجودة للتنمية الخضراء، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين الشركات من البلدان الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، بهدف تعزيز نمو مستدام منخفض الكربون وعالي الجودة لقطاعي الطاقة والكيماويات بشكل مشترك.

Ma Yongsheng, chairman of Sinopec, announces to collaborate with Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Kazakhstan National Oil, and other oil giants to establish the International CCUS Technology Innovation Cooperation Organization, during the inaugural Yabuli Annual Conference on Sustainable Development held at China Pavilion during COP29.

أعلن Ma Yongsheng، رئيس شركة Sinopec، عن التعاون مع شركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC)، وشركة النفط الوطنية الكازاخستانية، وغيرها من شركات النفط العملاقة لإنشاء المنظمة الدولية للتعاون والابتكار في مجال تكنولوجيا CCUS، خلال المؤتمر السنوي الأول لمنتدى يابولي للتنمية المستدامة الذي عُقِد في الجناح الصيني خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29).

وأكّد Ma: "سوف تدفع جهودنا المشتركة التقدم الأخضر منخفض الكربون وعالي الجودة لقطاعي الطاقة والكيماويات، مما يحيي ويساهم بشكل كبير في خلق عالم نظيف وجميل".

على مدى السنوات الأخيرة، حققت Sinopec تقدمًا كبيرًا في قدراتها في تكنولوجيا CCUS؛ وتشمل المشاريع البارزة مشروع Qilu للبتروكيماويات-حقل Shengli بتقنية CCUS التجريبي، وأول مشروع خط أنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون (CO₂) لمسافات طويلة بالميغاطن في الصين. أُطلِقت أيضًا مشاريع تعاونية مع الشركات الكبرى مثل Shell وChina Baowu وBASF، وغيرها، مما أثمر عن أول مشروع CCUS مفتوح المصدر الميغاطن في الصين.

منذ نشر تقنيات CCUS منذ ما يقرب من عشر سنوات، أُعادت شركة Sinopec تدوير أكثر من 8.55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، ويجري حقن حوالي 5.75 مليون طن، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز جهود استخلاص النفط، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية تفوق 600,000 طن.

وتشمل الجهود المستمرة لـ Sinopec استيراد 180 مليون طن من النفط الخام سنويًا من دول مبادرة الحزام والطريق، والانخراط في تجارة كبيرة لمنتجات النفط المكررة التي تزيد عن 20 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى ما يقرب من 7 ملايين طن من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتشارك الشركة بنشاط في 32 مشروعًا لاستكشاف النفط والغاز على طول هذه الطرق.

يمثل إنشاء شركة Sinopec Tech Middle East في المملكة العربية السعودية خطوة أخرى نحو تعزيز النظم الإيكولوجية المفتوحة للابتكار على مستوى العالم. تمتد التعاونات عبر جميع أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا لتشمل العديد من الجامعات المرموقة، مما يعزز الشراكات العلمية التي نتج عنها العديد من اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا منذ عام 2013، والتي تنطوي على عمليات التكرير الحرجة مثل التكسير الحفزي.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت Sinopec تقنيات الإنتاج الخضراء محليًا، مثل استخدام منصات الحفر ذات الانبعاثات الصفرية فائقة الهدوء في أوغندا، والتي تقلل من التأثير البيئي على الحياة البرية. في غابات إكوادور المطيرة، تواصل Sinopec ممارساتها المستدامة، والتي تمكّنها تقنية التصنيع الخضراء. وفي المملكة العربية السعودية أيضًا، هناك حيث زرعت Sinopec حوالي 15,000 شجرة.