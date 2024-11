Sinopec présente ses réalisations en matière de développement vert lors de la COP29

BAKOU, Azerbaïdjan, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative importante visant à renforcer la gouvernance mondiale en matière de climat et d'environnement, China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) présente son approche du développement vert de haute qualité, demandant instamment une collaboration renforcée entre les entreprises des pays partenaires de l'initiative « la ceinture et la route », afin de promouvoir conjointement la croissance durable, à faible émission de carbone et de haute qualité des secteurs de l'énergie et de la chimie.

Ma Yongsheng, chairman of Sinopec, announces to collaborate with Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Kazakhstan National Oil, and other oil giants to establish the International CCUS Technology Innovation Cooperation Organization, during the inaugural Yabuli Annual Conference on Sustainable Development held at China Pavilion during COP29.

Ma Yongsheng, président de Sinopec, annonce sa collaboration avec Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Kazakhstan National Oil, et d'autres géants du pétrole pour créer l'Organisation internationale de coopération en matière d'innovation technologique dans le domaine du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS), lors de la conférence annuelle inaugurale de Yabuli sur le développement durable qui s'est tenue au pavillon de la Chine pendant la COP29.

« Nos efforts conjoints permettront aux secteurs de l'énergie et de la chimie de progresser sur la voie de l'écologie, de la réduction des émissions de carbone et de la qualité, ce qui revitalisera et contribuera de manière substantielle à la création d'un monde propre et beau », a souligné M. Ma.

Ces dernières années, Sinopec a considérablement développé ses capacités dans le domaine de la technologie CCUS. Parmi les projets notables figurent le projet de démonstration CCUS Qilu Petrochemical-Shengli Oilfield et le premier projet chinois de pipeline CO₂ longue distance de l'ordre de la mégatonne. Des projets de collaboration ont également été lancés avec de grandes entreprises telles que Shell, China Baowu, et BASF, entre autres, lançant le premier projet chinois de CCUS à grande échelle et à accès ouvert.

Depuis le déploiement des technologies CCUS il y a près de dix ans, plus de 8,55 millions de tonnes de CO₂ ont été recyclées par Sinopec, et environ 5,75 millions de tonnes sont injectées, contribuant de manière significative aux efforts de récupération assistée du pétrole, avec un rendement de plus de 600 000 tonnes.

Les actuels efforts de Sinopec comprennent l'importation de 180 millions de tonnes de pétrole brut par an en provenance des pays de l'initiative « la ceinture et la route », la participation à un important commerce de produits pétroliers raffinés s'élevant à plus de 20 millions de tonnes par an, ainsi qu'à des échanges de près de 7 millions de tonnes de GNL. L'entreprise participe activement à 32 projets d'exploration pétrolière et gazière le long de ces routes.

L'établissement de Sinopec Tech Middle East en Arabie saoudite marque une nouvelle étape dans la promotion des écosystèmes d'innovation ouverte au niveau mondial. Les collaborations s'étendent à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est avec de nombreuses universités prestigieuses, renforçant les partenariats scientifiques qui ont conduit à de multiples accords de licence technologique depuis 2013, faisant intervenir des processus de raffinage critiques tels que le craquage catalytique.

En outre, Sinopec a mis en œuvre des technologies de production écologiques au niveau local, comme l'utilisation d'engins de forage ultra-silencieux à zéro émission en Ouganda, qui réduisent les incidences environnementales sur la faune et la flore. Dans les forêts tropicales d'Équateur, Sinopec poursuit ses pratiques durables, qui s'appuient sur des technologies de fabrication écologiques. En Arabie Saoudite, Sinopec a planté environ 15 000 arbres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558741/Ma_Yongsheng_chairman_Sinopec_announces_collaborate_Saudi_Basic_Industries_Corporation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg