شركة Sinopec تكمل بناء أكبر قاعدة صناعية بتروكيماوية في الصين

تتجاوز قدرة التكرير في القاعدة 50 مليون طن في السنة

Sinopec Completes Construction of China’s Largest Petrochemical Industrial Base.

نينغبو، الصين، 27 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة China Petroleum & Chemical Corporation المُسَجلة في البورصة بالرمز (HKG: 0386، Sinopec"")، بالإعلان مؤخرًا عن الإنجاز الميكانيكي لمشروع التوسعة المرحلة الثانية والمواد المتقدمة في مصفاة تشنهاي. يضع هذا الإنجاز معايير جديدة للابتكار، والتصنيع الذكي، وكفاءة الطاقة في المشاريع الكبيرة. تم رفع طاقة المصفاة في الوقت الحالي إلى 40 مليون طن سنويًا؛ مما ساهم في تجاوُز القاعدة الصناعية البتروكيماوية تشجيانغ نينغبو، طاقة تكرير إجمالية تبلُغ 50 مليون طن سنويًا، ويُعزز هذا الإنجاز مكانتها كأكبر وأحدث قاعدة صناعية بتروكيماوية تنافُسية عالميًا في الصين.

تقع قاعدة تشجيانغ نينغبو للبتروكيماويات الصناعية في دلتا نهر اليانغتسى، وهي مركز رئيسي لاستهلاك المُنتَجات النهائية، وتلعب دورًا حيويًا في سلسلة القيمة لشركة Sinopec، ويتضمن مشروع التوسعة المرحلة الثانية والمواد المتقدمة، بإجمالي استثمارات قدرها 41.6 مليار يوان صيني، 18 وحدة إنتاج، بما في ذلك وحدات التقطير الجوي، والتكسير الحفزي، والبولي بروبيلين، ونزع الهيدروجين من البروبان. من خلال التركيز على العمليات الكيميائية، يخلق المشروع سلاسل توريد متعددة ذات قيمة مضافة عالية.

تدعم القدرة الإنتاجية الموسعة للمنشأة تطوير البولي أوليفينات عالية الأداء والمواد المتقدمة والكيماويات المتخصصة، ومن المتوقع أن توفر حوالي 8 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية سنويًا؛ مما يعزز بشكل كبير من القدرة الإجمالية لسلاسل التوريد للصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية والمنسوجات في المنطقة. من المتوقع أن يولد هذا التوسُّع قيمة صناعية تصل إلى تريليونات من اليوان في القطاعات الصناعية الأمامية والخلفية.

حقق المشروع تقدمًا ملحوظًا في مجال الابتكار التكنولوجي والاستدامة، وقد تضمنت أبرز النقاط:

توطين 10 تقنيات أساسية، بما في ذلك ضاغط الهواء اللولبي العمودي الأعلى حمولة في العالم.

الانتشار الواسع للتقنيات الذكية، مما يُتيح التسليم المُتزامن للمصانع الرقمية والمادية.

دمج نظام تشغيل صناعي محلي بشكل كامل ومنصة إنترنت صناعية تم تطويرها ذاتيًا لتحسين اتخاذ القرارات والإدارة.

تنفيذ تدابير شاملة لتوفير الطاقة، مما أدى إلى تحقيق تخفيض إجمالي في استهلاك الطاقة بنسبة 11.7%.

كانت السلامة والجودة أولوية قصوى أثناء البناء، حيث تم تسجيل أكثر من 90 مليون ساعة عمل آمنة متواصلة، ونسبة نجاح 100% في اختبارات الجودة لجميع الوحدات، مما وضع معيارًا جديدًا للصناعة.

تتمتع مصفاة تشنهاي، وهي أكبر مؤسَّسة متكاملة للتكرير والكيماويات في Sinopec، بقدرة إنتاجية من الإيثيلين تصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا، كما أنها المؤسسة الوحيدة في الصين التي تصنف باستمرار في أعلى مجموعة الأداء في تقييم أداء سولومون العالمي للإيثيلين.