A capacidade de refino da base ultrapassa 50 milhões de toneladas por ano

NINGBO, China, 26 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") anunciou recentemente a conclusão mecânica do projeto de expansão da segunda fase e de materiais avançados em sua Refinaria de Zhenhai. Esse marco define novos padrões de referência para inovação, fabricação inteligente e eficiência energética em projetos de grande escala. A capacidade da refinaria foi atualizada para 40 milhões de toneladas por ano, contribuindo para que a Base Industrial Petroquímica de Ningbo, na província de Zhejiang, superasse a capacidade total de refino de 50 milhões de toneladas por ano. A conquista solidifica sua posição como a maior, mais avançada e mundialmente competitiva base industrial petroquímica da China.

Sinopec conclui a construção da maior base industrial petroquímica da China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Localizada no Delta do Rio Yangtze, um importante centro de consumo de produtos processados, a Base Industrial Petroquímica de Zhejiang Ningbo desempenha um papel fundamental na cadeia de valor da Sinopec. O projeto de expansão da segunda fase e de materiais avançados, com um investimento total de 41,6 bilhões de yuans chineses, incorpora 18 unidades de produção, incluindo unidades de destilação atmosférica, craqueamento catalítico, polipropileno e desidrogenação de propano. Ao enfatizar os processos com foco em produtos químicos, o projeto cria várias redes de fornecimento de alto valor agregado.

A capacidade de produção ampliada da instalação apoia o desenvolvimento de poliolefinas de alta qualidade, materiais avançados e produtos químicos especiais. A expectativa é a de fornecer cerca de 8 milhões de toneladas de produtos petroquímicos por ano, um aumento significativo da capacidade geral das redes de fornecimento para diversos setores na região, como o automotivo, de eletrodomésticos e têxtil. A previsão é que essa expansão gere trilhões de yuans em valor industrial nas etapas iniciais e finais da cadeia de produção.

O projeto alcançou um progresso notável em termos de inovação tecnológica e sustentabilidade. Os destaques são:

Localização de 10 tecnologias essenciais, incluindo o compressor de labirinto vertical de maior carga do mundo.

Vasta implantação de tecnologias inteligentes, permitindo a entrega simultânea de fábricas digitais e físicas.

Integração de um sistema operacional industrial totalmente localizado e de uma plataforma de Internet industrial de desenvolvimento próprio para aprimorar a tomada de decisões e o gerenciamento.

Implementação de medidas abrangentes de economia de energia, alcançando uma redução geral de 11,7% no consumo de energia.

A segurança e a qualidade foram fundamentais durante a construção, com mais de 90 milhões de horas de trabalho seguras consecutivas registradas e uma taxa de aprovação de qualidade de 100% em todas as unidades, uma nova referência no setor.

A Refinaria de Zhenhai, a maior empresa integrada de refino e produtos químicos da Sinopec, possui uma capacidade de produção de etileno de 2,2 milhões de toneladas por ano. Ela também é a única empresa na China consistentemente classificada no grupo de desempenho superior da Solomon Global Ethylene Performance Evaluation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587683/Sinopec_Completes_Construction_China_s_Largest_Petrochemical_Industrial_Base.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5092281/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC