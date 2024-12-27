شركة Smartee توسّع حضورها في الشرق الأوسط، وتَعرِض حلول التقويم الشفاف المبتكرة في مؤتمرات الرياض

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مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية، 26 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Smartee Denti-Technology، الرائدة عالميًا في مجال التقويم الشفاف والحلول الرقمية لطب الأسنان التقويمي، بتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط بشكل أكبر من خلال الكشف عن تقنية إعادة ضبط الفك السفلي الشفافة الرائدة في ثلاثة أحداث رئيسية لطب الأسنان التقويمي في الرياض: المؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والمؤتمر العالمي الخامس عشر لزراعة الأسنان التقويمية، والاجتماع السعودي الرابع للتقويم الشفاف. لقد جمعت هذه الفعاليات، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2024، كبار أخصائيي طب الأسنان من جميع أنحاء العالم لاستكشاف التقدم في مجال تقويم الأسنان.

دفع الابتكار في سوق متنامية

مع تزايد الطلب على أجهزة التقويم الشفافة في الأسواق الناشئة، وخاصةً في الشرق الأوسط، تضع شركة Smartee نفسها في طليعة هذا النمو. تُساهم منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك في زيادة شعبية أجهزة التقويم الشفافة من خلال تثقيف المرضى، بينما يستمر الطلب في المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر أسواق المنطقة، في الارتفاع.

قال Garie Zhou، مدير قسم الأعمال الدولية والتطوير في شركة Smartee: "مع تعمّق التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية، بنت العلامات التجارية الصينية، مثل: Huawei وXiaomi وDJI، سمعة قوية للجودة والابتكار في السوق السعودي". "دخلت Smartee الشرق الأوسط في عام 2021، حيث حققت شهادات تنظيمية ووفرت تدريبًا محليًا لمعالجة الاحتياجات الفريدة لهذه المنطقة. من خلال التوافق مع توجهات السوق، فإننا نمكّن متخصصي تقويم الأسنان من تقديم رعاية فائقة لمرضاهم."

إحداث ثورة في حالات تقويم الأسنان المعقدة

في هذا الحدث، قدّم البروفيسور Gang Shen، رئيس العلماء في قسم البحث والتطوير في شركة Smartee، عرضًا تقديميًا حول علاج إعادة ضبط الفك السفلي الشفاف من Smartee - وهو نهج جديد يهدف إلى معالجة حالات عدم تطابق الفك من الدرجة الثانية الشديدة. ناقش البروفيسور Gang Shen الحاجة المتزايدة للعلاج الشخصي في حالات تقويم الأسنان المعقدة، مؤكدًا أن الحلول ذات الحجم الواحد لم تعد كافية في البيئة السريرية اليوم.

صرح البروفيسور Gang Shen: "مع تطور توقعات المريض، يجب أن تتطور تكنولوجيا تقويم الأسنان". "يطلب المرضى المعاصرون علاجات مخصصة، خاصة في الحالات المعقدة. إن علاج إعادة ضبط الفك السفلي الشفاف يزود أطباء تقويم الأسنان بالأدوات اللازمة لمعالجة هذا الطلب وتعزيز الثقة في عملية العلاج. أدعو زملائي لاستكشاف هذه التكنولوجيا، التي تعزز التواصل المفتوح وتحسن نتائج المرضى."

الالتزام بالتعاون والنمو

تشير مشاركة Smartee في مؤتمر الرياض إلى التزامها بالابتكار والتعاون والتقدم العالمي في رعاية تقويم الأسنان. وتعكس مبادرات Smartee الاستراتيجية في الشرق الأوسط التزام الشركة بتوفير حلول عالمية المستوى ودفع تطور علاجات تقويم الأسنان.

لمزيد من المعلومات حول Smartee وحلول تقويم الأسنان الشفاف، تفضل بزيارة: www.smarteealigners.com .

نبذة عن Smartee Denti-Technology

شركة Smartee Denti-Technology رائدة عالميًا في مجال التقويم الشفاف والحلول الرقمية لطب الأسنان التقويمي، وهي ملتزمة بتحسين الابتسامات باستخدام التقنيات المبتكرة. ‎مع التركيز على الرعاية التي تتمحور حول المريض، تُزوّد Smartee أخصائيي تقويم الأسنان في جميع أنحاء العالم بأدوات متقدمة وتدريب لتقديم علاجات مُخصّصة.

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