شركة STARTRADER تُعيد تأهيل ملعب كرة سلة لخدمة أكثر من 10,000 طالب سنويًا في فيتنام

منشأة رياضية مُحدَّثة بمساحة 28×15 مترًا تعزّز الوصول إلى الأنشطة الرياضية المنظمة وتنمية مهارات الشباب

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 17 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة STARTRADER عن إطلاق مشروع لإعادة تأهيل ملعب كرة سلة بمساحة 28×15 مترًا في دار الأطفال بالمنطقة 10 في فيتنام وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأنشطة الرياضية المنظمة لأكثر من 10,000 طالب سنويًا، بما ينسجم مع رؤية الذراع الخيري للشركة، مؤسسة STAR: "حيث يبدأ نجوم الغد".

ويأتي هذا المشروع استجابةً لحاجة ملحّة إلى مساحات رياضية عملية وآمنة تدعم النشاط البدني المنتظم وتسهم في تنمية المهارات الشخصية لدى الأطفال. ومن خلال تحويل الملعب إلى منشأة مُهيأة بالكامل وقابلة للاستخدام اليومي، يوفّر المشروع بيئة أكثر تنظيمًا وفاعلية تمكّن الطلاب من الانخراط في أنشطة رياضية هادفة تعزز التفاعل والانضباط.

وتُعد دار الأطفال بالمنطقة 10، التي تأسست عام 1986، من المؤسسات المجتمعية الرائدة في تقديم البرامج التعليمية والأنشطة خارج المناهج الدراسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا. وتخدم المؤسسة أكثر من 10,000 طفل سنويًا، من خلال باقة متنوعة من الفصول الدراسية والنوادي والفعاليات التي تنمّي الإبداع، وتعزز الانضباط، وتدعم اكتساب المهارات الحياتية العملية.

ويتضمن مشروع إعادة التأهيل، الذي يُنفذ خلال الفترة من 9 إلى 20 أبريل، تطويرًا شاملًا لسطح الملعب وتصميمه بما يضمن أعلى معايير السلامة ويعزز قابلية الاستخدام اليومي. كما جرى تجهيز المنشأة بالمعدات الرياضية الأساسية، بما في ذلك كرات السلة والأطقم الرياضية، بما يسهم في تنظيم الأنشطة بشكل أكثر كفاءة ويحفّز المشاركة المستمرة.

وقالت نغوين ثي نوك هيو (Nguyễn Thị Ngọc Hiếu)، المديرة العامة لدار الأطفال بالمنطقة 10:

«نثمّن دعم STARTRADER في تطوير مرافقنا وتهيئة بيئة أفضل لممارسة الأنشطة الرياضية للأطفال. هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز رفاههم ودعم نموهم البدني.»

وتجسّد هذه المبادرة التزام STARTRADER بمسؤوليتها الاجتماعية، من خلال تبني مشاريع ذات أثر عملي ومستدام تخدم المجتمعات المحلية. ومن خلال الاستثمار في تطوير مساحات رياضية مهيأة، تساهم الشركة في خلق بيئات داعمة تمكّن الشباب من تنمية مهاراتهم، وتعزز لديهم قيم العمل الجماعي والثقة بالنفس منذ سن مبكرة.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«نركز في هذه المبادرة على تقديم تطوير ملموس يمكن للمجتمع الاستفادة منه على المدى الطويل. الهدف لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يمتد لضمان استدامة استخدامها ودعم الأنشطة المنظمة التي تعود بالنفع على الأطفال.»

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل STARTRADER توسيع نطاق تأثيرها في مجال المسؤولية الاجتماعية، عبر تنفيذ مشاريع قائمة على الاستمرارية والكفاءة، وتحويل رؤيتها المؤسسية إلى مبادرات عملية تحقق أثرًا مجتمعيًا واضحًا وقابلًا للقياس.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا يوفّر وصولًا مباشرًا إلى أسواق الأدوات المالية عبر الإنترنت، مقدّمًا حلول تداول متكاملة تلبي احتياجات كلٍ من الشركاء والعملاء الأفراد، من خلال منصات متقدمة تشمل MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY.

وبصفتها وسيطًا عالميًا، ترتكز STARTRADER على نهج "العميل أولًا" كركيزة أساسية في جميع عملياتها، وتخضع لإشراف خمس جهات تنظيمية (ASIC وFSA وFSC وFSCA وCMA)، بما يعكس التزامها الصارم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والاستدامة. ويضم فريقها نخبة من المتخصصين الذين يعملون بتناغم لتقديم خدمات عالية الجودة، تعزز من كفاءة التجربة الاستثمارية وتدعم تطلعات عملائها وشركائها.

