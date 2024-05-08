شركة Tanmyah تعمل على توحيد عمليات الإدارة وتعزيز قيمة الاستثمار باستخدام تقنية Yardi Cloud

شركة لإدارة العقارات ستستخدم حل Yardi الشامل لتعزيز عملياتها التجارية وتعزيز الكفاءة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ --

تعتزم شركة التطوير العقاري المتقدم للاستثمارات Tanmyah))، المعروفة كواحدة من أوائل الشركات الرائدة في مجال إدارة العقارات ووساطة التطوير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تحسين عمليات إدارة العقارات التجارية و تجربة المستأجر مع Yardi®.

Tanmyah is set to improve its commercial property management operations and tenant experience with Yardi®.

ستساعد حزمة Yardi® التجارية شركة Tanmyah على تبسيط العمليات التجارية وعمليات التجزئة في نظام واحد وإدارة محفظتها بشكل فعال بدءًا من التأجير وإعداد التقارير وحتى عمليات التنبؤ التحليلية والمحاسبة، وتساعد حزمة Yardi أيضًا في تقديم بوابة وتطبيق الخدمة الذاتية، وتحسين الراحة والوصول للمستأجرين لتحديث التفاصيل وإدارة الصيانة وعرض مقاييس المبيعات، ومع وجود نظام أكثر توحيدًا، يمكن لـ Tanmyah تعزيز إنتاجية الموظفين وعلاقات المستأجرين وتعظيم العائد على الأصول.

وقال معتز العطاس، مدير إدارة العقارات والتأجير في شركة Tanmyah: "يسعدنا تطبيق تقنية Yardi السحابية في عملياتنا وتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات استثنائية لجميع أصحاب الأسهم في مؤسستنا"، "مع وجود Yardi كحل مركزي، سنكون في وضع يسمح لنا بإدارة محفظتنا التجارية والتجزئة الموسعة بكفاءة ونصبح أحد أفضل الخيارات للإدارة والتطوير في المنطقة."

وأشار سعيد حيدر، المدير الأول لمبيعات الشرق الأوسط في Yardi®، إلى أن "تقنية Yardi الموحدة مصممة خصيصًا لتلبية التوسع الاستراتيجي والاحتياجات المتطورة للشركات مثل Tanmyah"، وأضاف قائلًا "نحن سعداء للمساهمة في تقدم Tanmyah ونحن متحمسون حول آفاق شراكتنا".

شاهد كيف يمكن لـ Yardi تعزيز أنشطة محفظتك التجارية مع منصة الإدارة القائمة على السحابة.

نبذة عن Tanmyah

شركة التنمية المتقدمة للاستثمارات العقارية المحدودة، المعروفة باسم Tanmyah، هي شركة سعودية مقرها في جدة على الساحل الغربي للسعودية. تعتبر شركة Tanmyah واحدة من الرواد الأوائل في إدارة العقارات والتنمية في المنطقة بسبب إنجازاتها التاريخية في سوق العقارات إلى جانب المساهمات السخية التي قدمها مؤسسو الشركة للمجتمع المحلي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tanmyah.com.sa.

نبذة عن Yardi

تحتفل ®Yardi بالذكرى الأربعين لتأسيسها في عام 2024، وهي شركة تعني بتطوير ودعم برامج الاستثمار وإدارة الممتلكات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. مع أكثر من 9000 موظف، تعمل Yardi مع العملاء على مستوى العالم لدفع الابتكارات المهمة في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيفية إثراء Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة .yardi.ae

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg