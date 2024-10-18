شركة Tiger® Beer تصبح الشريك الرسمي لٍمانشستر يونايتد Middle East - Arabic USA - English USA - English APAC - English Tiger 18 أكتوبر, 2024, 22:02 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال ستشهد الشراكة الجديدة المثيرة بين Tiger® Beer ومانشستر يونايتد تعميق الروابط مع المشجعين على مستوى العالم مع التركيز أولًا على آسيا، حيث تعد Tiger® Beer هي علامة البيرة التجارية الفاخرة الرائدة

بحث جديد بتكليف من Tiger® Beer يستكشف تجارب المشجعين وكيف يمكن لهذه الشراكة أن ترتقي بتجارب المشجعين يوم المباراة وتربط بينهم في شتى أنحاء العالم، بغض النظر من أين يهتفون Continue Reading

Tiger® Beer Becomes the Official Beer Partner of Manchester United Manchester United fans erupt in cheers at a live match viewing party in Vietnam Members of the official Manchester United Supporters Club in Vietnam are all smiles on match day Tiger Beer | Manchester United: Together Roars Louder

دولة سنغافورة, 18 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أصبحت شركة Tiger® Beer الشريك الرسمي للبيرة لنادي مانشستر يونايتد، وفي هذه الشراكة تجتمع شركة البيرة الآسيوية الشهيرة وأحد أكثر الفرق الرياضية شعبية ونجاحًا في العالم، لتعزيز التجارب وتعميق التفاعل مع مشجعي اليونايتد على مستوى العالم.

يتم إطلاق هذه الشراكة في لحظة مثيرة في تطور العلامة التجارية الجريئة لشركة Tiger® Beer، ما يبشر بعهد جديد للشركة والمستهلكين المحبين لكرة القدم. ستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على التواصل مع القاعدة الكبيرة من مشجعي مانشستر يونايتد في آسيا، حيث تعتبر Tiger® البيرة الأولى بين المستهلكين، مما يوفر منصة لا مثيل لها لتفعيل الشراكة.

قبل الإطلاق، أجرت Tiger® Beer استطلاعًا للرأي مع 2000 من مشجعي كرة القدم في آسيا، وكشفت النتائج أن 70٪ من المشجعين يرون أن أنشطة مشاركة المشجعين ضرورية لتعميق ارتباطهم بالنادي الذي اختاروه، وأعرب 95% منهم أن كرة القدم لديها القدرة على توحيد وبناء روابط مجتمعية طويلة الأمد.

وبالاستفادة من الرؤى المستقاة من الاستطلاع، تلتزم Tiger® Beer وفريق كرة القدم رقم 1 في جنوب شرق آسيا، مانشستر يونايتد، بتقديم تجارب مثيرة ومبتكرة لتعميق الروابط بين المشجعين والنادي. وتتضمن حفلات مشاهدة مشتركة، وفرصًا للفوز بجوائز للسفر إلى مانشستر لحضور يوم المباراة في أولد ترافورد، بالإضافة إلى إقامة أول فعالية من نوعها في كرة القدم في الشوارع في منطقة آسيا - حيث توفر للمواهب المحلية التدريب والإرشاد من المدربين وأساطير النادي من مانشستر يونايتد.

أعرب Sean O'Donnell، مدير العلامة التجارية العالمية لشركة Tiger® Beer، عن حماسه قائلا: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مانشستر يونايتد، النادي الذي يشاركنا شغفنا في خلق لحظات لا تُنسى وربط المشجعين في جميع أنحاء العالم. لطالما كانت كرة القدم مرتبطة ارتباطًا طبيعيًا بـ Tiger® - فهي رياضة تثير العاطفة، وتجمع الناس معًا، وتبث نفس الطاقة التي تدفع علامتنا التجارية. نحن نؤمن بأننا عندما نطلق العنان لنمرنا (Tiger) الداخلي ونزأر مع قبيلتنا، فإننا نطلق العنان لإمكانياتنا لتحقيق أشياء عظيمة. تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن التقدم مدفوع بالقوة والشجاعة الجماعية. بينما نستعد للكشف عن فصل جديد مثير لـ Tiger في الأسابيع المقبلة، نحن نتطلع لجلب الطاقة المثيرة في يوم المباراة في أولد ترافورد إلى المشجعين في جميع أنحاء العالم."

وأضافت Florence Lafaye، المديرة التجارية لمانشستر يونايتد: "إن تفاني شركة Tiger® Beer في ربط المشجعين على مستوى العالم يتماشى تمامًا مع هدفنا المتمثل في تقريب قاعدة مشجعينا من النادي أكثر من أي وقت مضى. معًا، ومن خلال الاستفادة من قوة وانتشار Tiger® Beer، نتطلع إلى خلق تجارب فريدة لا تنسى لمشجعينا في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الموجودين في آسيا الذين يشكلون جزءًا حيويًا من مجتمع مانشستر يونايتد."

وقد تم الإعلان عن الشراكة قبل مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (EPL) ضد نادي برنتفورد لكرة القدم، حيث سيتم عرض علامة Tiger Beer التجارية لأول مرة في أولد ترافورد على لوحات LED داخل الملعب الشهير.

المشجعون مدعوون للانضمام إلى الرحلة التي تجمع بين Tiger Beer ومانشستر يونايتد لخلق تجارب أسطورية لا تنسى. يمكن للمشجعين متابعة @tigerbeer و@manchesterunited على منصة Instagram للاطلاع على الأحداث الحصرية والعروض الترويجية وفرص التفاعل مع ناديهم المفضل بشكل لم يسبق له مثيل.

نبذة عن Tiger®:

تأسست Tiger® في عام 1932 في شوارع سنغافورة. واليوم، تعد Tiger® هي البيرة العالمية الأولى في آسيا وهي متوفرة في أكثر من 60 سوقاً حول العالم. تتحدى Tiger® الصعاب لابتكار المشروب المثالي الذي يحقق التوازن المثالي بين الجرأة والانتعاش، حيث تكشف عن طرق جديدة للارتقاء بالمشروبات إلى المستوى التالي وجعل المستحيل ممكناً منذ عقود. تؤمن Tiger® بأن هناك نمرًا داخل كل واحد منا، نسخة من أنفسنا لا تعرف حدودًا لما هو ممكن. ومع ذلك، غالبًا ما نستسلم للوضع الراهن لأننا، على عكس النمر، نخشى الفشل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.tigerbeer.com

نبذة عن مانشستر يونايتد:

مانشستر يونايتد فريق من أكثر الفرق الرياضية شعبية ونجاحًا في العالم، حيث يلعب واحدة من أكثر الرياضات شعبية على وجه الأرض. من خلال تراثنا لكرة القدم الذي يبلغ 146 عامًا، فزنا بـ 69 جائزة، ما يمكننا من تطوير ما نعتقد أنه أحد العلامات التجارية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه في العالم مع مجتمع عالمي يضم 1.1 مليار مشجع ومتابع. يوفر مجتمعنا الكبير والعاطفي لمانشستر يونايتد منصة عالمية لتوليد إيرادات كبيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك الرعاية والترويج وتراخيص المنتجات ووسائل الإعلام الجديدة والهاتف المحمول والبث الإذاعي ويوم المباراة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2533196/Tiger__Beer_Becomes_the_Official_Beer_Partner_of_Manchester_United.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529510/Manchester_United_fans_erupt_in_cheers_at_a_live_match_viewing_party_in_Vietnam.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529511/Members_of_the_official_Manchester_United_Supporters_Club_in_Vietnam_are_all_smiles_on_match_day.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=AsuZB94k4k8

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2529512/Tiger_MB_Primary_RGB_Logo.jpg

للتواصل: Michael Gibson، على البريد الإلكتروني: [email protected]، رئيس الاتصالات المؤسسية؛ Joey Brophy، على البريد الإلكتروني: [email protected] ، مسؤول العلاقات العامة للعلامة التجارية العالمية