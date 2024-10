Tiger® Beer devient le partenaire officiel de la bière de Manchester United

Le partenariat est lancé à un moment passionnant de l'évolution audacieuse de la marque Tiger® Beer, annonçant une nouvelle ère pour la société et ses consommateurs passionnés de football. Dans sa phase initiale, l'accent sera mis sur la connexion avec la grande base de supporters de Manchester United en Asie, où Tiger® est la bière premium numéro un parmi les consommateurs, offrant ainsi une plateforme inégalée pour activer le partenariat.

Avant le lancement, Tiger® Beer a mené une enquête auprès de 2 000 fans de football en Asie. Les résultats ont révélé que 70 % des supporters considèrent les activités d'engagement des fans comme un moyen essentiel d'approfondir leur lien avec le club qu'ils ont choisi et 95 % ont exprimé que le football a la capacité d'unir et de construire des liens communautaires durables.

En s'appuyant sur les résultats de l'enquête, Tiger® Beer et l'équipe de football la plus importante d'Asie du Sud- Est , Manchester United, se sont engagés à proposer des expériences passionnantes et innovantes pour approfondir le lien entre les supporters et le club. Ces événements comprennent des soirées de surveillance co-marquées, des opportunités de gagner des prix pour se rendre à Manchester afin de vivre une journée de match à Old Trafford, ainsi que l'organisation d'un événement de football de rue, le premier du genre, dans la région asiatique - offrant aux talents locaux une formation et des conseils de mentorat de la part des entraîneurs de Manchester United et des légendes du club.

Sean O'Donnell, directeur mondial de la marque de bière Tiger® , a fait part de son enthousiasme : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Manchester United, un club qui partage notre passion pour la création de moments inoubliables et la connexion des fans du monde entier. Le football a toujours été une association naturelle pour Tiger®- c'est un sport qui enflamme la passion, rassemble les citoyens et célèbre la même énergie qui anime notre marque. Nous pensons que lorsque nous libérons le tigre qui est en nous et que nous rugissons avec notre tribu, nous créons la possibilité d'accomplir de grandes choses. Ce partenariat reflète notre conviction commune que le progrès est le fruit de la force et du courage collectifs. Alors que nous nous préparons à révéler un nouveau chapitre passionnant pour Tiger® dans les semaines à venir, nous sommes impatients d'apporter l'énergie électrisante des jours de match à Old Trafford aux fans du monde entier. »

Florence Lafaye, directrice commerciale de Manchester United, a ajouté : « Le dévouement de Tiger® Beer à connecter les fans à l'échelle mondiale s'aligne parfaitement avec notre objectif de rapprocher notre fanbase du club comme jamais auparavant. Ensemble, en tirant parti de la puissance et de la portée de ® Beer, nous nous réjouissons à la perspective de créer des expériences uniques et inoubliables pour nos fans aux quatre coins du globe, en particulier nos supporters en Asie qui sont une partie essentielle de la communauté de Manchester United »

Ce partenariat est annoncé avant le match de Manchester United en Premier League anglaise contre Brentford FC, au cours duquel la marque Tiger® Beer sera présentée pour la première fois à Old Trafford sur des conseils d'administration au sein du célèbre stade.

Les fans sont invités à se joindre à l'aventure, Tiger® Beer et Manchester United s'associant pour créer des expériences inoubliables et légendaires. Les fans peuvent suivre @tigerbeer et @manchesterunited sur Instagram pour des événements exclusifs, des promotions et des opportunités de s'engager avec leur club préféré comme jamais auparavant.

À propos de Tiger® :

Tiger® est né en 1932 dans les rues de Singapour. Aujourd'hui, Tiger® est la première bière internationale de qualité supérieure en provenance d'Asie et est disponible dans plus de 60 marchés à travers le monde. Ayant relevé des défis qui semblaient insurmontables pour créer la boisson ultime, un équilibre parfait entre audace et rafraîchissement, Tiger® découvre de nouvelles façons d'amener le rafraîchissement à un niveau supérieur et de rendre l'impossible possible depuis des dizaines d'années. Tiger® croit qu'un tigre est à l'intérieur de chacun de nous, une version de nous-mêmes qui ne connaît pas de limites à ce qui est possible. Cependant, nous succombons souvent au statu quo parce que, contrairement au tigre, nous avons peur de l'échec.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tigerbeer.com

À propos de Manchester United :

Manchester United est l'une des équipes sportives les plus populaires et les plus performantes au monde, pratiquant l'un des sports les plus populaires auprès des spectateurs. Au cours de nos 146 années d'existence, nous avons remporté 69 trophées majeurs, ce qui nous a permis de développer la première marque de sport au monde et une communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et d'abonnés. Notre grande communauté de passionnés offre à Manchester United une plateforme mondiale permettant de générer des revenus importants à partir de sources multiples, notamment le parrainage, le merchandising, les licences de produits, les nouveaux médias et la téléphonie mobile, la radiodiffusion et les jours de match.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533196/Tiger__Beer_Becomes_the_Official_Beer_Partner_of_Manchester_United.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529510/Manchester_United_fans_erupt_in_cheers_at_a_live_match_viewing_party_in_Vietnam.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529511/Members_of_the_official_Manchester_United_Supporters_Club_in_Vietnam_are_all_smiles_on_match_day.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=AsuZB94k4k8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2529512/Tiger_MB_Primary_RGB_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED