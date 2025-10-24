شركة Tongyu Communication تعرض حلولاً تقنية مبتكرة في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول بكيغالي 2025 لربط إفريقيا بمستقبلها الرقمي

كيغالي، رواندا، 24 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- استعرضت اليوم Tongyu Communication ('Tongyu') ، المزود العالمي الرائد لحلول الاتصالات، مجموعة من منتجات وتقنيات الاتصال المصممة خصيصًا للمنطقة الأفريقية في معرض المؤتمر العالمي للجوال في كيغالي 2025. تشمل هذه الحلول نظام التغطية اللاسلكية فائق المدى " MacroWiFi " المنتشر بالفعل على نطاق واسع، وحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتقنيات الرئيسية لشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) ، مما يبرهن على التزامها بدفع التحول الرقمي في أفريقيا من خلال الابتكار المحلي.

تشكل التضاريس المعقدة والتشتت السكاني في القارة الأفريقية تحديات تتمثل في صعوبة التغطية وارتفاع تكاليف نشر شبكات الاتصال التقليدية. بناءً على فهم عميق للاحتياجات المحلية الأفريقية، أطلقت Tongyu نظام " MacroWiFi ". يستخدم النظام مصفوفة هوائيات ثنائية الشعاع ذات كسب عالٍ وتصميماً بزاوية عريضة 180 درجة، مما يتيح إرسالاً فائق المدى لمسافة تتراوح بين 1.5 و2.8 كيلومتر، أي ما يعادل 10 أضعاف تغطية شبكات الواي فاي التقليدية. يمكن لربط عدة وحدات معًا أن يخدم عدة قرى أو مزارع أو تجمعات مجتمعية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف نشر الشبكات للمشغلين.

في عمليات النشر الفعلية، أظهر نظام " MacroWiFi " قدرة ملحوظة على التكيف وفعالية من حيث التكلفة. لا يتطلب النظام كابلات معقدة، ويدعم التركيب السريع في غضون يوم إلى يومين، ويمكنه التعامل مع أكثر من 200 اتصال مستخدم متزامن. بفضل تكامله مع منصة إدارة سحابية عن بُعد، فإنه يتيح المراقبة في الوقت الفعلي والفوترة الدقيقة. تم نشر النظام تجاريًا بالفعل في عدة بلدان، بما في ذلك نيجيريا، ويُستخدم على نطاق واسع في سيناريوهات التعليم، والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمعات النائية.

صرحت وو ميشوان، نائبة رئيس Tongyu Communication : "إن الإنجاز الذي حققه ' MacroWiFi ' لا يكمن فقط في التكنولوجيا بحد ذاتها، ولكن أيضًا في فهمه العميق واستجابته الدقيقة لاحتياجات أفريقيا". وأضافت: "مهمتنا هي استخدام اتصال مستقر وموثوق لكسر الحواجز الرقمية في المناطق النائية، ورسم مسار رقمي شامل ومستدام لأفريقيا".

في مجال البحث والتطوير، تمتلك Tongyu Communication أكثر من 1000 براءة اختراع، مما يوفر دعمًا قويًا للابتكار المستمر في المنتجات. حققت الشركة ريادة صناعية في هوائيات الجيل الخامس المتقدم ( 5G-A ) المتكاملة للاستشعار والاتصال (ISAC) ، وتقنية تكوين الحزم الذكية، وحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تدمج حلولها للأقمار الصناعية تقنيات المدار الأرضي المنخفض ( LEO ) والمدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO) ، لتشكيل قدرة خدمة متكاملة 'فضائية-جوية-أرضية' لتوفير اتصال مستقر للمناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكة.

لخدمة الأسواق الأفريقية والعالمية بشكل أفضل، أنشأت Tongyu Communication شبكة خدمات تغطي أوروبا، وآسيا، والأمريكتين، ومناطق أخرى. Tongyu هي الآن مورد معتمد للعديد من كبار المشغلين الأفارقة وستواصل تعميق التعاون المحلي، وتعزيز تنفيذ أنظمة التدريب التقني والخدمات.