Au Mobile World Congress 2025 de Kigali (MWC Kigali 2025), Tongyu Communication met en avant ses technologies innovantes au service d'un avenir numérique connecté en Afrique

KIGALI, Rwanda, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication (« Tongyu »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication, a présenté aujourd'hui à l'exposition MWC Kigali 2025 une gamme de produits et de technologies de communication adaptés à la région africaine. Il s'agit notamment du système de couverture sans fil à ultralongue portée MacroWiFi, déjà déployé à grande échelle, des solutions de communication par satellite et des technologies clés 5G Advanced, qui démontrent la détermination de l'entreprise à faire progresser la transformation numérique de l'Afrique grâce à l'innovation locale.

La complexité du terrain et la dispersion de la population sur le continent africain posent des problèmes de couverture et de coûts élevés pour le déploiement des réseaux de communication traditionnels. Tongyu a lancé le système MacroWiFi sur la base de ses connaissances approfondies des besoins locaux en Afrique. Fondé sur un réseau d'antennes à double faisceau à gain élevé et sur une conception à grand angle de 180°, ce système permet une transmission à très longue distance sur 1,5 à 2,8 kilomètres, soit une zone de couverture jusqu'à 10 fois supérieure à celle du WiFi conventionnel. Grâce à la mise en réseau de plusieurs unités, de nombreux villages, fermes ou établissements communautaires peuvent être desservis, ce qui réduit considérablement les coûts de déploiement du réseau pour les opérateurs.

Dans les déploiements pratiques, le MacroWiFi a démontré une adaptabilité et une rentabilité remarquables. Il ne nécessite pas de câblage complexe, s'installe rapidement en un ou deux jours et est capable de traiter plus de 200 connexions d'utilisateurs simultanées. Intégré à une plateforme de gestion à distance basée sur le nuage, il assure une surveillance en temps réel et une facturation précise. Le système est déjà déployé commercialement dans plusieurs pays, dont le Nigeria, et est largement utilisé dans l'éducation, les soins de santé, les PME et les communautés isolées.

« L'innovation du MacroWiFi ne réside pas seulement dans la technologie elle-même, mais aussi dans sa compréhension profonde des besoins de l'Afrique et dans la réponse précise qu'elle y apporte », a déclaré Wu Meixuan, vice-présidente de Tongyu Communication. « Notre mission est de créer une connectivité stable et fiable pour faire tomber les barrières numériques dans les zones reculées, et ainsi ouvrir une voie numérique inclusive et durable pour l'Afrique. »

En matière de R & D, Tongyu Communication détient plus de 1 000 brevets qui lui permettent d'apporter un soutien solide à l'innovation continue dans le domaine des produits. L'entreprise est devenue leader du secteur pour les antennes de détection et de communication intégrées 5G-A, la technologie intelligente de formation de faisceaux et les solutions de communication par satellite. Ses solutions satellitaires intègrent les technologies de l'orbite terrestre basse et de l'orbite géostationnaire pour former une capacité de service intégrée « espace-air-sol » et fournir des communications stables dans les zones non couvertes par le réseau.

Afin de mieux répondre aux besoins des marchés africains et mondiaux, Tongyu Communication a mis en place un réseau de services englobant l'Europe, l'Asie, les Amériques et d'autres régions. Désormais fournisseur certifié de plusieurs grands opérateurs africains, Tongyu continuera à approfondir les coopérations locales en promouvant la mise en place de systèmes de formation technique et de service.