شركة UnionPay International ت مذكرات تفاهم إستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات، وبنك الصين - فرع أبوظبي لتعزيز قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود

شانغهاي, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت UnionPay International ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال منظومة المدفوعات مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، والاتحاد للمدفوعات (AEP)، وبنك الصين – فرع أبوظبي، وذلك خلال مراسم رفيعة المستوى أُقيمت في شانغهاي بالصين، في خطوة تمثل محطة بارزة في تعزيز قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود والربط بين القطاعين الماليين في الصين والإمارات العربية المتحدة.

وقّع Dong Junfeng، رئيس مجلس إدارة China UnionPay وUnionPay International (UPI)، مذكرة التفاهم الأولى مع سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم، لتأكيد التعاون المشترك بين UPI والمصرف المركزي في تطوير رمز الاستجابة السريعة (QR) الوطني وتعزيز قابليته للتشغيل البيني، كما وقّع مذكرة التفاهم الثانية بين UnionPay International والاتحاد للمدفوعات، الذي مثّله سعادة سيف حميد الظاهري بصفته رئيس مجلس المديرين، بهدف إتاحة القبول العالمي لبطاقات Jaywan، وهي منظومة البطاقات الوطنية في دولة الإمارات، عبر شبكة UPI. من المتوقع أن تسهم مذكرتا التفاهم في تنويع خيارات الدفع أمام المستهلكين والتجار، وتسهيل تدفقات المعاملات العابرة للحدود، ودعم التوسع في المدفوعات الرقمية في كلا السوقين. أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد وُقعت بين فرع UnionPay International في الشرق الأوسط وبنك الصين – فرع أبوظبي، بحضور Dong Junfeng وYang Jun، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين، وتهدف إلى إرساء إطار للتعاون الإستراتيجي بين المؤسستين في تسوية معاملات بطاقات الدفع العابرة للحدود. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية بشكل منفصل بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين – فرع أبوظبي لدعم أنشطة تسوية معاملات Jaywan التي تتم معالجتها عبر شبكة UPI.

الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات

استنادًا إلى خبرتها الواسعة في تحقيق قابلية التشغيل البيني لشبكات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) عبر العديد من الأسواق، ستوفر UnionPay خدمات استشارية ودعمًا فنيًا يشمل مواصفات أنظمة الدفع، وأُطُر الأمن، ووضع قواعد انضمام الشركاء، بما يدعم قابلية التشغيل البيني لمنظومة رمز الاستجابة السريعة الوطنية في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف المدفوعات العابرة للحدود وتحسين كفاءة التسوية بالعملات المحلية.

علاوة على ذلك، ستعمل UnionPay والاتحاد للمدفوعات (AEP) على التوسع التدريجي في القبول العالمي لبطاقات Jaywan. بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيتم قبول بطاقات Jaywan أحادية العلامة التجارية عبر شبكة UnionPay العالمية، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في البر الرئيسي للصين قبل التوسع إلى أسواق خارجية أخرى. سيتيح ذلك لحاملي بطاقات Jaywan أحادية العلامة التجارية استخدام بطاقاتهم لدى شريحة واسعة من التجار ضمن منظومة UPI حول العالم، دون الحاجة إلى أي متطلبات إضافية.

قال سعادة سيف حميد الظاهري: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم هذه مع UnionPay International وبنك الصين – فرع أبوظبي خطوة مهمة نحو تعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات في دولة الإمارات والصين. ومن خلال ربط أنظمة الدفع الوطنية باستخدام رموز الاستجابة السريعة، وتوسيع نطاق القبول الدولي لبطاقات Jaywan، فإننا نتيح مدفوعات عابرة للحدود أكثر سلاسة وأمانًا، بما يدعم التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي بين بلدينا". وأضاف سعادته: "تنسجم هذه الشراكات مع إستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية إلى بناء منظومة مدفوعات مبتكرة وتنافسية، تستند إلى بنية تحتية قوية وتعاون دولي وثيق. كما ستسهم في تحسين تجربة الدفع للمستهلكين والتجار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للمدفوعات الرقمية".

وقال Dong Junfeng: "تواصل الشراكة الإستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات تعميق أواصرها، بما يدفع إلى تزايد الطلب على خدمات المدفوعات العابرة للحدود السلسة في مجالي التجارة والسياحة". "استنادًا إلى مذكرة التفاهم بشأن المدفوعات العابرة للحدود التي وقعها البنكان المركزيان في عام 2025، فإن هذه الاتفاقيات لن توفر للسياح الصينيين في دولة الإمارات خيارات دفع أكثر سهولة فحسب، بل ستعزز أيضًا القدرة التنافسية العالمية والمرونة التشغيلية للعلامة الوطنية الإماراتية للمدفوعات. وعلاوة على ذلك، ستسهم هذه الشراكة بشكل كبير في تحسين كفاءة التسوية بالعملات المحلية ودعم العلاقات التجارية الثنائية".

شراكة في قابلية التشغيل البيني للمدفوعات والتسوية مع بنك الصين – فرع أبوظبي

سيقدم بنك الصين – فرع أبوظبي، مستفيدًا من قدراته القوية في مقاصة الرنمينبي (RMB) في السوق المحلي، خدمات متكاملة تشمل تسوية المدفوعات وتوفير السيولة لجميع مشاريع المدفوعات المشتركة ضمن هذه الشراكة الإستراتيجية.

كما سيوفر البنك خدمات مقاصة الرنمينبي وخدمات تحويل العملات الأجنبية لدعم القبول العالمي لبطاقات Jaywan. ستتعاون UPI وبنك الصين – فرع أبوظبي أيضًا في تطوير منتجات بطاقات مزدوجة العلامة التجارية، وحلول دفع تجارية مخصصة، إلى جانب آليات تسوية مخصصة لمدفوعات رموز الاستجابة السريعة (QR) العابرة للحدود. سيتم إنشاء آلية تنسيق طويلة الأمد لدعم تنفيذ الأعمال، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية، وتكرار نجاح هذه التجربة في المزيد من الأسواق.

قال Yang Jun إن الاتفاق المتعلق بالقبول الدولي للعلامة الوطنية الإماراتية للبطاقات وتحقيق قابلية التشغيل البيني لمدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR) العابرة للحدود يمثل محطة مهمة في رفع كفاءة المدفوعات العابرة للحدود ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات. هذه الشراكة تعكس أيضًا التزام بنك الصين المستمر بدعم تطوير وابتكار البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتعزيز الاستخدام الدولي لعملة الرنمينبي (RMB).

في دولة الإمارات... ومن أجل دولة الإمارات

استنادًا إلى التفاهمات السابقة، ستعمل UnionPay والاتحاد للمدفوعات (AEP) على تسهيل إصدار بطاقات UnionPay-Jaywan من قبل الجهات الكبرى المصدرة للبطاقات في دولة الإمارات. سيتم معالجة المدفوعات المنفذة داخل دولة الإمارات عبر منظومة Jaywan، في حين ستتم معالجة المعاملات الدولية عبر شبكة UnionPay العالمية، بما يوفر للمستهلكين والشركات المحلية حلولًا أكثر تنوعًا وكفاءة من حيث التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود. قبل هذا الحدث، أُنجزت بنجاح أول معاملة باستخدام البطاقات مشتركة العلامة التجارية، وذلك بحضور كبار المسؤولين الماليين من الجانبين في نوفمبر 2025.

ترتبط الصين ودولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، يتجلى ذلك في النمو المتواصل للتبادل التجاري الثنائي، إلى جانب ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التبادل بين الشعبين. منذ دخولها السوق الإماراتية عام 2009، نجحت UnionPay في توسيع نطاق قبول بطاقاتها لدى التجار في مختلف أنحاء الدولة، كما أطلقت خدمات الدفع بدون تلامُس وخدمات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) في أبرز المناطق التجارية والمعالم السياحية ومراكز النقل. تدعم UnionPay أيضًا خدمات التحويلات المالية العابرة للحدود وحجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت، ما أرسى أساسًا متينًا لهذه الشراكة الإستراتيجية المعمقة.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل UnionPay تعزيز حضورها في دولة الإمارات من خلال دعم القبول العالمي لبطاقات Jaywan، وتسريع إصدار بطاقات Jaywan-UnionPay، والإسهام في تطوير منظومة الدفع الوطنية باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) في الدولة. بالتعاون مع جميع شركائها، تؤكد UnionPay استعدادها لدعم قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود وتعزيز الترابط بين القطاعين الماليين في الصين ودولة الإمارات.

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