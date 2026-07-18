UnionPay تعزّز قابلية التشغيل البيني عبر الحدود والبنية التحتية للتجارة الرقمية في النسخة السابعة من Africa Fintech Forum

نيروبي، كينيا، 18 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- شاركت UnionPay العالمية بفاعلية في النسخة السابعة من Africa Fintech Forum، وهو ملتقى رائد للتكنولوجيا المالية أُقيم في فندق فيلا روزا كمبينسكي نيروبي في كينيا. وتُمثّل هذه الخطوة الاستراتيجية محطة بارزة في مساعي الشركة لترسيخ قيمة علامتها التجارية وتوسيع نطاق حضورها ضمن منظومة التكنولوجيا المالية على مستوى القارة الأفريقية، بالتوازي مع تسريع الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق شبكات الدفع العابرة للحدود.

يجمع المنتدى، بصفته أبرز ملتقى للتكنولوجيا المالية في القارة، نخبة من كبار التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمدفوعات والابتكار الرقمي من مختلف أنحاء أفريقيا. وتستفيد UnionPay من هذه المنصة البارزة لتعزيز مكانتها، ليس بوصفها مجرد منظومة دفع تقليدية، بل باعتبارها شريكًا رئيسيًا في البنية التحتية قادرًا على ربط منظومات المدفوعات الرقمية المحلية في أفريقيا بالتجارة العالمية.

تنعقد نسخة هذا العام من المنتدى في خضم تحوّل هائل تشهده مسارات التجارة العالمية. وفي أعقاب اعتماد الصين سياستها الرائدة لإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية أمام 53 دولة أفريقية، أخذ حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا يتنامى بوتيرة غير مسبوقة. ومع توسّع أعمال المصدّرين المحليين للمنتجات الزراعية وشركات تكنولوجيا التصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية هذا الطلب الهائل، أصبحت التسوية السلسة للمدفوعات العابرة للحدود وفق معايير مؤسسية ضرورة تشغيلية ملحّة. وسلّطت UnionPay خلال الفعالية الضوء على تركيزها الاستراتيجي على تكاملات واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (API)، ونشر رموز الاستجابة السريعة (QR) بما يلائم الأسواق المحلية، وأطر متينة لإصدار البطاقات الافتراضية، صُممت لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية على الاستفادة من هذه الطفرة التجارية بمليارات الدولارات.

وقال السيد Feng Chen، المدير العام لفرع UnionPay العالمية في أفريقيا: «تتميّز منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا بسرعة تطورها القائمة أساسًا على الهاتف المحمول ومرونتها الريادية». «تتمثل مهمة UnionPay في أن تكون محفزًا عالميًا لهؤلاء المبتكرين المحليين. ومع تخفيف الصين الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية، يتسع الممر التجاري بوتيرة متسارعة للغاية. ومن خلال إتاحة التكامل السلس مع شبكتنا العالمية، نمكّن شركات التكنولوجيا المالية الكينية والأفريقية من معالجة التحديات المعقّدة العابرة للحدود، وإتاحة وصول التجار المحليين إلى التجارة الإلكترونية العالمية، وتوفير بُنى دفع آمنة بمعايير عالمية لازمة لاستدامة هذا النمو الهائل في التجارة الثنائية».

وخلال الجلسات التعاونية في فيلا روزا كمبينسكي، تواصل ممثلو UnionPay مع رواد التكنولوجيا المالية المحليين لاستعراض بنيتها التحتية المتينة، التي تضم منتجات جاهزة للنشر وموزعة على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

1. القبول العالمي وتوجيه مدفوعات رموز QR

يمكن لشركات التكنولوجيا المالية دمج شبكة UnionPay العالمية لمدفوعات رموز QR في حلولها بسلاسة عبر واجهات API المفتوحة. ويتيح ذلك لمستخدمي محافظها المحلية إجراء مدفوعات آمنة لدى ملايين التجار حول العالم، أو تنفيذ معاملات عبر محافظ رقمية محلية تتمتع بدرجة عالية من قابلية التشغيل البيني. وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية المقدِّمة لخدمات قبول المدفوعات وبوابات الدفع، توفر UnionPay بنية تحتية تدعم منظومة UnionPay بصورة مدمجة، إلى جانب منظومات الدفع الدولية الأخرى. ويقلل ذلك بدرجة كبيرة من معوقات الدفع أمام المسافرين عبر الحدود، ويرفع معدلات نجاح المعاملات إلى أقصى حد ممكن.

2. إصدار البطاقات وحلول العلامة البيضاء

يمكن لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية الدخول في شراكة مع UnionPay لإصدار بطاقات مسبقة الدفع فعلية أو افتراضية ضمن منظومة UnionPay فورًا، ما يتيح للمستهلكين والشركات المحلية الاستفادة بكفاءة من الفرص المتنامية للمشتريات عبر التجارة الإلكترونية العالمية. ويمكن لمنصات التكنولوجيا المالية في القارة الاستفادة مباشرة من التكاملات القائمة مع الشبكات المحلية داخل أسواقها لتيسير المعاملات البينية داخل أفريقيا، وتجاوز معوقات صرف العملات الأجنبية، وخفض إجمالي التكاليف التشغيلية.

3. بنية تحتية متكاملة جاهزة للنشر

ولتسريع طرح شركات التكنولوجيا الأفريقية منتجاتها في السوق، أكدت UnionPay أن شركات التكنولوجيا المالية ليست مضطرة إلى بناء بنية تحتية للدفع من الصفر. وتوفّر بالفعل العديد من شركات معالجة المدفوعات العالمية الراسخة ومقدّمي الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) واجهات API معدّة مسبقًا وجاهزة للاستخدام الفعلي مع UnionPay.

وبالاستفادة من شبكتها المتنامية من الجهات المحلية المصدرة للبطاقات والمستحوذة على معاملات الدفع، ومن تكاملاتها مع المراكز التقنية، تعمل UnionPay على إحداث تحول في طريقة تفاعل المستهلكين والشركات في أفريقيا مع الاقتصاد العالمي. وينصبّ تركيز الشركة على تعزيز شراكات تتيح الوصول السريع إلى السوق وتتسم بالكفاءة من حيث التكلفة، بما يُسهم في زيادة حجم المعاملات وتوليد قيمة مشتركة على امتداد سلسلة قيمة الخدمات المالية.

ومع ترسيخ كينيا مكانتها بوصفها «سيليكون سافانا»، تواصل UnionPay التزامها بالاستثمار في شراكات أنظمة الدفع مفتوحة الحلقة، ومعايير الامتثال التنظيمي، وتقنيات الدفع التي ترسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي الشامل على مستوى أفريقيا.

نبذة عن UnionPay العالمية

تركّز UnionPay العالمية (UPI) على توسيع شبكة القبول العالمية لبطاقات UnionPay. تُقبل بطاقات UnionPay في 183 دولة ومنطقة، من بينها 51 دولة أفريقية. ولا تزال UnionPay العالمية رائدة في مجالي التحول الرقمي والشمول المالي على مستوى القارة.