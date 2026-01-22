UnionPay في دافوس: إحداث تحول في المدفوعات عبر الحدود من خلال الترابط والذكاء الاصطناعي

دافوس، سويسرا، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- مع تجمع القادة السياسيين ورجال الأعمال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس تحت شعار «روح الحوار»، يلوح في الأفق سؤال عملي مهم: وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط على التجارة والاستثمار العالميين، كيف يمكن لحركة الأفراد والتجارة ورأس المال أن تظل فعّالة ومرنة؟

وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يعتدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2026. ومع مواجهة الاقتصادات المتقدمة لرياح معاكسة هيكلية، ومع مواجهة الأسواق الناشئة لتكاليف التمويل المرتفعة والاحتكاكات في المعاملات عبر الحدود، أصبحت القدرات التأسيسية التي تمكّن النشاط الاقتصادي الدولي، ولا سيما المدفوعات، أمراً بالغ الأهمية.

في ظل هذه الخلفية من إعادة الاصطفاف الاقتصادي العالمي، تركّز UnionPay (يونيون باي)، وهي واحدة من أكبر برامج البطاقات في العالم، على ترابط الشبكات عبر الحدود كنقطة دخول عملية. وبدلًا من الاكتفاء بتقديم نفسها كمقدّم عالمي لخدمات الدفع، تبتكر UnionPay لتعزيز منظومة مدفوعات دولية مفتوحة وشاملة، مبنية على التعاون متعدّد الأطراف، والتشغيل البيني، والقيمة المشتركة. وفي الوقت نفسه، تستكشف الشركة التطبيق المسؤول للتقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في المدفوعات، بحثاً عن حلول توفّر الكفاءة والأمان والشمول المالي.

حتى الآن، تُصدر بطاقات UnionPay في 84 دولة ومنطقة حول العالم، وتمتد شبكة قبولها لتشمل 183 دولة ومنطقة. ومن خلال شراكات مع أكثر من 2,600 مؤسسة مالية وجهة معنية بالمدفوعات حول العالم، قدّمت UnionPay منتجات وخدمات دفع رقمية متكيّفة مع الأسواق المحلية، بما يدعم التجارة والاستهلاك عبر مختلف السياقات.

ألقى دونغ جونفنغ، رئيس مجلس إدارة UnionPay الصينية وUnionPay العالمية (UnionPay (International، كلمة في حلقة نقاشية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعكس مسيرة UnionPay على مدى أكثر من عقدين المسار الأوسع للصين نحو المرونة الاقتصادية والانفتاح المستمر. وحتى وسط بيئة عالمية أكثر تعقيداً، ظلّت UnionPay ملتزمة باستراتيجيتها الدولية، المتمثّلة في تعزيز التنمية عالية الجودة في قطاع المدفوعات ودفع أطر التعاون القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة والنمو المشترك.

الترابط في الممارسة العملية: تطوير «نموذج الأطراف الأربعة الجديد» في الأسواق الناشئة

يتطلّب توسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود أكثر من مجرد التكامل التقني؛ فهو يعتمد على نماذج تعاون مستدامة وقابلة للتكرار. في السنوات الأخيرة، طوّرت UnionPay ما يُسمّى بـ «نموذج الأطراف الأربعة الجديد» لعصر المدفوعات الرقمية، من خلال التعاون «من شبكة إلى شبكة» (N2N) والتعاون «من حكومة إلى حكومة» (G2G).

استناداً إلى إطار المدفوعات التقليدي المكوَّن من أربعة أطراف، يوسّع هذا النموذج المشاركة على جانبي المنظومة. فمن جانب الحساب، يضم المحافظ الرقمية ومصنِّعي الأجهزة المحمولة؛ ومن جانب القبول، يدمج مقدّمي خدمات الدفع ومجمّعي المدفوعات ومنصّات البرمجيات كخدمة (SaaS). من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، يهدف النموذج إلى دمج موارد عالية الجودة، وتقليل تكلفة التعاون عبر الحدود، وتسريع توسّع الشبكة.

من الناحية العملية، طبّقت UnionPay هذا النهج في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي أسواق ناشئة رئيسية، حيث تساعد في تعزيز التشغيل البيني بين شبكات المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) العابرة للحدود. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا النموذج غير مصمَّم لاستبدال أنظمة الدفع المحلية. بل يعمل ضمن الأطر التنظيمية القائمة، معزِّزاً الاعتراف المتبادل بالمعايير وتطوير الشبكات بشكل منسَّق، إلى جانب دعم الجهود المحلية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات.

ونتيجة لذلك، بات عشرات الملايين من التجّار من الفئات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول العالم مرتبطين بشبكة UnionPay العالمية الشاملة، بما يمنحهم وصولاً أفضل إلى المستهلكين الدوليين والفرص التجارية عبر الحدود.

الذكاء الاصطناعي المسؤول في المدفوعات: تحويل الابتكار إلى ممارسة

كان الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مناقشات دافوس، نظراً لإمكاناته في إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية ونماذج النمو. ومع ذلك، ففي قطاع المدفوعات، وهو قطاع ذو متطلبات أمنية ومعايير امتثال عالية، يكمن التحدّي في تسخير الابتكار مع إدارة المخاطر بفعالية.

تضع UnionPay نفسها كممارس رائد للذكاء الاصطناعي القائم على التطبيق في القطاع المالي، حيث تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمحرّك جديد للإنتاجية يدعم الارتقاء الذكي بالمدفوعات. وبدلاً من التوجّه نحو حالات استخدام منعزلة، تبنّت الشركة نهجاً تعاونياً، تعمل من خلاله مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والجامعات لبناء منظومة مشتركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تدعم نشره عالي الجودة والمستدام في السيناريوهات المالية.

في مجال أمن المدفوعات، أنشأت UnionPay نظاماً ذكياً لمراقبة المخاطر والتحكّم فيها، يعمل على تحسين توقيت وفعالية حماية المعاملات بشكل كبير. وتحقّق قواعد متقدّمة لإدارة المخاطر يولّدها الذكاء الاصطناعي حالياً معدل دقة يبلغ %85.

وفيما يتعلّق بحلول الدفع القائمة على الوكلاء الذكيين، تُعدّ UnionPay من أوائل المبادرين في هذا المجال؛ إذ تتيح خدمة وكيل الدفع (MCP Agent Payment Service) للمستخدمين إكمال الرحلة بأكملها، من الطلب إلى الدفع، من خلال التفاعل الحواري.

ومع استمرار الصين في توسيع سياسات السفر بدون تأشيرة، قدّمت UnionPay أيضاً خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للزوار القادمين. ومن خلال منصتها الرقمية الشاملة، تطبيق «Nihao China» (نيهاو تشاينا) الذي أُطلق في ديسمبر 2025، يُطبَّق الذكاء الاصطناعي في توجيه الدفع، والترجمة متعددة اللغات، وتخطيط مسار الرحلة، وتوصيات الحياة اليومية، بما يوفّر للمسافرين الدوليين تجربة أكثر سلاسة.

من الحوار إلى التعاون: تحقيق قيمة طويلة الأجل في المدفوعات عبر الحدود

في جوهرها، تعكس ممارسات UnionPay روح الحوار التي يناصرها دافوس. ومن خلال العمل مع أنظمة الدفع المحلية في مختلف الأسواق، لا تسعى UnionPay إلى فرض نموذج أو معيار واحد، بل إلى إيجاد أرضية مشتركة وسط هذا التنوع، فتبدع في بناء منظومة مدفوعات عالمية أكثر انفتاحاً وشمولاً.

ومن خلال تحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود وخفض تكاليف المعاملات، تدعم UnionPay الدورة الاقتصادية الإقليمية وتتيح مشاركة أوسع من قِبل اللاعبين الصغار والمتوسطين، لا سيّما في الأسواق الناشئة. ويتوافق هذا النهج القائم على التعاون والفوز المشترك بشكل وثيق مع القيم التي يؤكد عليها المنتدى الاقتصادي العالمي مراراً في عصر يتّسم بعدم اليقين.

وبالتطلّع إلى المستقبل، ستواصل UnionPay استخدام الترابط كرافعة لتعميق التعاون متعدّد الأطراف والمساهمة في منظومة مدفوعات دولية أكثر انفتاحاً وشمولاً واستدامة، وفاءً لرؤيتها المتمثّلة في «روابط موثوقة، نجاح مشترك».

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866344/image.jpg