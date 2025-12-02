شركة Valuable Capital Group تستعرض ريادتها العابرة للحدود في مؤتمر "China Securities 2026 Global Investor Conference" ومنتدى التعاون الصيني السعودي في بكين

بكين، 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Valuable Capital Group، وهي مزود عالمي رائد للخدمات المالية يتمتع بحضور تشغيلي قوي في كل من آسيا والشرق الأوسط، في مؤتمر "China Securities 2026 Global Investor Conference"، الذي عُقد في بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025. وجمع الحدث، الذي حمل شعار "التحول من خلال الابتكار، والفوز بالمستقبل بالجودة"، بين كبار صانعي السياسات، والمؤسسات المالية، وقادة السوق، والمستثمرين العالميين؛ لمناقشة التطور المستقبلي لأسواق رأس المال وتعزيز التعاون الدولي.

ضمن فعاليات منتدى التعاون الصيني السعودي، شارك السيد جيس تشيونغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Valuable Capital Group، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "توقعات تخصيص الأصول العالمية: الصين، المملكة العربية السعودية، والعالم". وتناولت الجلسة الديناميكيات المتطورة لتدفقات رأس المال العالمية وتعميق الترابط المالي بين آسيا والشرق الأوسط.

تسليط الضوء على ميزة حصرية: حضور مزدوج في سوقين رئيسيين

وخلال الجلسة، استعرض السيد تشيونغ المكانة الاستراتيجية الحصرية لمجموعة Valuable Capital Group بوصفها واحدة من المؤسسات المالية القليلة التي تدير عمليات راسخة وخاضعة للرقابة التنظيمية في كلٍّ من أسواق رأس المال في منطقة الصين الكبرى والسوق السعودي، من خلال شركاتها التابعة، بما في ذلك «Valuable Capital Limited» و«سهم كابيتال».

وقال السيد تشيونغ: "تتمتع مجموعتنا بمكانة فريدة تتيح لها ربط المستثمرين بين اثنين من أكثر النظم البيئية المالية ديناميكية في العالم". وأضاف: "نحن نعمل على مستوى مؤسسي عميق في كلٍّ من منطقة الصين الكبرى والمملكة العربية السعودية، ما يمنحنا فهمًا شاملاً للتحولات التنظيمية واحتياجات المستثمرين واتجاهات الابتكار في كلتا المنطقتين".

وشدّد على أن الحضور المزدوج لمجموعة Valuable Capital Group ليس رمزيًا، بل يستند إلى بنية تحتية تشغيلية قوية، ومكانة تنظيمية راسخة، وقدرات تكنولوجية متقدمة تتيح تداولًا سلسًا متعدد الأسواق، وخدمات بيانات عابرة للحدود، ودعمًا للامتثال بمستوى مؤسسي.

جاذبية المملكة العربية السعودية المتنامية للمستثمرين العالميين

وأوضح السيد تشيونغ أن سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية يشهد تحولًا تاريخيًا في ظل رؤية 2030، وأن الاهتمام الدولي، ولا سيما من آسيا، يتزايد بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن هذا الزخم بات ملموسًا على نحو متزايد في عدة مجالات، بدءًا من تعميق التعاون المالي بين المملكة العربية السعودية والأسواق الآسيوية الرئيسة، وصولًا إلى المشاركة المتنامية للمستثمرين المؤسسيين الذين يوجهون رؤوس أموالهم في كلا الاتجاهين. ولفت إلى أن فرصًا جديدة لمنتجات عابرة للحدود بدأت تظهر أيضًا، من بينها الأدوات المالية مزدوجة الإدراج، وشراكات في مجال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تسهم في مزيد من التكامل بين أسواق رأس المال في المنطقتين.

وقال السيد تشيونغ: "أصبحت تدفقات رأس المال اليوم متعددة الاتجاهات، ونشهد إعادة تموضع نحو مراكز قوى إقليمية جديدة، وتُعدّ منطقة الصين الكبرى والمملكة العربية السعودية في صميم هذا التحول".

التكنولوجيا كعنصر تمكين أساسي للربط بين الأسواق

كما سلط السيد تشيونغ الضوء على النهج القائم على التكنولوجيا الذي تتبعه مجموعة Valuable Capital Group، والذي يدعم التداول عبر الحدود، ويعزز ضوابط المخاطر، وأنظمة الامتثال، وتوفير بيانات متعددة الأسواق للمستثمرين. وأكد أن المجموعة تطبق تكنولوجيا بمعايير عالمية، مع تطوير حلول تُصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين.

وقال: "في المملكة العربية السعودية، وصلت منصتنا التجارية الخاصة، تطبيق «سهم» (Sahm App) الذي طورته شركتها التابعة «سهم كابيتال»، إلى أكثر من مليون مستخدم في أقل من عامين، مدعومًا بآراء إيجابية قوية من المستخدمين. ويستند هذا النجاح إلى أساس تكنولوجي عالمي المستوى جرى تصميمه وتكييفه محليًا خصيصًا للمستثمرين السعوديين".

وأشار إلى أن هذا النموذج، الذي يجمع بين معايير عالمية وبناء محلي، يشكل ركيزة أساسية في جهود المجموعة لتعزيز الجسر المالي بين المملكة العربية السعودية وآسيا.

الالتزام بالتعاون طويل الأمد

واختتم السيد تشيونغ حديثه بتأكيد التزام المجموعة طويل الأمد بتعزيز التعاون المالي بين الصين والمملكة العربية السعودية، قائلًا:

"إن إمكانات الشراكة بين المملكة العربية السعودية والصين هائلة. تتمثل مهمتنا في أن نكون الجسر الذي يتيح الوصول والثقة والقدرات على الجانبين، بما يضمن تدفق رؤوس الأموال بثقة. ونحن ملتزمون تمامًا بدعم المرحلة التالية من النمو عبر الأسواق".

نبذة عن شركة Valuable Capital Group Limited (VCGL)

تأسست VCGL في عام 2016 في هونغ كونغ، وهي مزود رائد للحلول المالية القائمة على التكنولوجيا، حيث قدّمت خدمات مالية متكاملة تتسم بالكفاءة والدقة والشمولية والجودة العالية لملايين المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وعملاء الشركات في مختلف أنحاء العالم. وقد وسعت الشركة حضورها ليشمل أبرز الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك البر الرئيسي للصين، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء فروع في هذه المناطق.