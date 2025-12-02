華盛集團在北京舉行的中信建投證券2026年資本市場峰會暨中國-沙特投資合作論壇上展現跨境領導力

北京2025年12月2日 /美通社/ -- 作為一家在亞洲和中東地區均擁有強大業務佈局的全球領先的金融服務提供商，華盛集團(Valuable Capital Group)參加了於2025年11月11日至13日在北京舉行的中信建投證券2026年資本市場峰會。本次大會以「革故鼎新，質贏未來」為主題，彙聚高級政策制定者、金融機構、市場領軍者以及全球投資者，共同探討資本市場未來發展及國際合作相關議題。

在中國-沙特投資合作論壇上，華盛集團聯合創始人兼行政總裁張霆(Jess Cheung)先生參與了題為「資產配置展望：中國、沙特、全球」的高級別圓桌論壇。該圓桌論壇聚焦全球資本流動格局的演變，以及亞洲與中東地區金融互聯互通的深化趨勢。

突出獨有優勢：雙市場佈局

在圓桌論壇上，張先生著重強調了華盛集團獨有的戰略地位——該集團是少數幾家通過旗下子公司（包括華盛證券(Valuable Capital Limited)和Sahm Capital）在大中華區資本市場和沙特市場均開展深耕細作、受規管運營的金融機構之一。

張先生表示：「我們集團具備獨特優勢，能夠成為連接全球兩大最具活力的金融生態體系的橋樑。我們在大中華區和沙特阿拉伯均以機構化深度運營，這使我們能夠全面瞭解兩地監管變革、投資者需求及創新趨勢。」

他強調，華盛集團的雙市場佈局並非象徵性的——而是憑藉運營基礎設施、監管實力和技術能力得以強化，這些優勢使得該集團能夠實現無縫的多市場交易、跨境數據服務以及機構級別的合規支持。

沙特阿拉伯對全球投資者的吸引力日益增強

張先生指出，沙特阿拉伯資本領域正在依據「2030願景」進行歷史性變革，備受國際關注，尤其是來自亞洲的興趣正迅速攀升。

他強調說，從沙特阿拉伯與亞洲主要市場間不斷深化的金融合作，到機構投資者雙向資本流動參與度的持續提升，這一發展勢頭在多個方面日益凸顯。他指出，新的跨境產品機遇也在不斷湧現，包括進一步融合兩大區域資本市場的兩地上市工具以及交易所交易基金(ETF)合作項目。

張先生補充說：「如今資本流動呈現多向性。我們正見證全球資本向新興區域中心重新配置的趨勢——大中華區和沙特阿拉伯正處於這一轉變的核心位置。」

技術：市場互聯互通的核心驅動力

張先生還著重介紹了華盛集團由技術驅動的模式，該模式為跨境交易、嚴密的風險控制、合規系統以及多市場數據傳輸提供支持。他強調，該集團在採用全球標準技術的同時，還針對當地投資者需求開發定制化解決方案。

「在沙特阿拉伯，用戶高度好評支持我們旗下子公司Sahm Capital自主研發的交易平臺——Sahm App，在不到兩年的時間裡用戶數量突破百萬。該平臺的成功源於其全球一流的技術基礎，而這樣的技術基礎專為沙特投資者量身打造，並專門實現本地化。」

他指出，這種兼具全球標準與本土構建特點的模式，是華盛集團致力於加強沙特阿拉伯與亞洲之間金融橋樑建設的核心支柱。

對長期合作的承諾

張先生在總結時重申了華盛集團對於推動中沙兩國金融合作的長期承諾：

「沙特阿拉伯與中國之間的合作潛力巨大。我們的使命是充當橋樑——為雙方提供準入管道、建立信任並提升能力，讓資本能夠安心流動。我們全力支持跨境市場下一階段的增長發展。」

華盛集團有限公司簡介

華盛集團有限公司(VCGL)於2016年在香港成立，是一家以技術驅動為核心的領先的金融解決方案提供商，已為全球數以百萬計的零售個人、機構及企業客戶提供高效、精準、全面、高品質的一體化金融服務。該集團通過在各大主要全球金融市場設立分支機搆，將業務版圖拓展至中國大陸、香港地區、新加坡、紐西蘭、美國及沙特阿拉伯等地。

