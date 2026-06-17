شركة Vidrio Financial تكشف عن إطلاق منظومة الاستثمار البديل (VIP): مركز منصة موحّدة للبيانات، واتخاذ القرارات، وتدفّق الصفقات

نيويورك, 17 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- خلال الربع الأول من هذا العام، شهدت Vidrio Financial ("Vidrio") نموًا ملحوظًا وارتفاعًا في الطلب على منصتها المؤسسية لإدارة المحافظ الاستثمارية، مدعومًا بالحصول على تفويضات جديدة من مستثمرين بارزين. استنادًا إلى هذا الزخم، يسعد Vidrio أن تعلن عن إطلاق منصة VIP (Vidrio Investor Partner)، وهو نظام استثماري جديد يربط بين المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، ومزودي الخدمات عبر منصة متكاملة واحدة.

VIP Investor Partner - 6-2026

يمثل هذا التوسع امتدادًا طبيعيًا لمنظومة Vidrio، حيث يتيح للمستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، ومزودي الخدمات، التعاون في تقديم خدمات متخصصة للشركاء العامين (GP) والشركاء المحدودين (LP)، بالإضافة إلى الوصول إلى فرص استثمارية تشمل الصناديق المُدارة، ومزادات السوق الثانوية، والاستثمارات المشتركة، وخدمات استشارية عالية الجودة للشركاء المحدودين، وغير ذلك الكثير، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية إضافية. تحافظ منصة VIP على التزام Vidrio الأساسي بالكفاءة، والحيادية، والاستقلالية في مجال الاستثمارات البديلة، مع توفير أدوات تساعد على توسيع القدرات الاستثمارية بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لكل من الشركاء المحدودين (LP) والشركاء العامين (GP).

قال Mazen Jabban، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة Vidrio Financial: "على مدار سنوات عديدة، طلب منا العملاء توظيف خبرتنا المثبتة في مراقبة المحافظ الاستثمارية وخدمات البيانات المُدارة ضمن مجالات حيوية مثل الاستشارات الاستثمارية، وإجراءات العناية الواجبة، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية. وقد تعمّدنا الانتظار حتى نتمكن من تقديم هذه الخدمات بطريقة تردم الفجوة بكفاءة، وتستفيد من بنيتنا التحتية البرمجية لإنشاء منظومة استثمارية أكثر ترابطًا. وتمثل منصة VIP هذه المنظومة".

وصرّح Gygmy Gonnot، المدير التنفيذي في شركة Vidrio Financial: "تم بناء منصة VIP على ثلاثة مبادئ أساسية: تنسيق وإدارة يقودها شركاء خبراء، وملكية كاملة للبيانات من قبل المستثمرين، والاستقلالية والشفافية مع مراقبة مستمرة من Vidrio. وتُشكّل هذه المبادئ معًا منظومة تُمكّن المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، ومزودي الخدمات من التفاعل بثقة، مع ضمان بقاء الثقة والموضوعية في صميم كل تعامل.

تُعزز فئة VIP Investor Plus التجربة من خلال إمكانات متقدمة تشمل بناء المحافظ الاستثمارية، وتحليل السيناريوهات، وإدارة المعاملات، وسير عمل التداول، وغيرها من القدرات المتطورة".

سيتم إطلاق VIP مع حوافز لفترة محدودة تستمر حتى سبتمبر 2026. لاستكشاف هذه الفوائد، قم بزيارة موقع VIP على الرابط: https://www.vidrio.com/vip-ecosystem

نبذة عن Vidrio Financial

شركة Vidrio Financial (www.vidrio.com) هي مزود رائد لتقنيات إدارة الاستثمارات البديلة وخدمات البيانات المُدارة للمستثمرين المؤسسيين. نحن نُمكّن مُخصِّصي الاستثمارات من خلال منصة موحّدة توفّر إدارة المحافظ الاستثمارية، والتحليلات، وذكاء البيانات عبر محافظ استثمارية معقدة. ومن خلال الاستفادة من الأتمتة، وتعلّم الآلة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، تساعد Vidrio فِرق الاستثمار على تحسين الكفاءة، وتعزيز الرقابة، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

للاستفسارات الإعلامية:

David Barry، رئيس قسم التسويق

[email protected]