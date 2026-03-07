شركة Viettel High Tech تُسرّع ريادتها في بنية شبكات 6G عبر التحالفات العالمية الإستراتيجية خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026

برشلونة، إسبانيا، 7 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Viettel High Tech، الذراع التكنولوجية المتقدمة لمجموعة Viettel، اليوم عن إقامة تعاونات إستراتيجية مع شركات Intel وAMD وID Quantique خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، مع انضمامها رسميًا إلى التحالف العالمي لشبكات 6G الذي أطلقته شركة Qualcomm. تمثل هذه الاتفاقيات محطة إستراتيجية في مسيرة Viettel High Tech، حيث تنتقل من رائدة في البحث والتطوير ونشر شبكات 5G على نطاق واسع إلى مهندس مشارك في تصميم البنية المعمارية العالمية لشبكات 6G وخارطة طريقها.

مع توجه قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية نحو البنيات التحتية الشبكية عالية الأتمتة المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، تعمل Viettel High Tech على دفع تطوير شبكات 5G Advanced و6G المبنية منذ البداية على مبادئ التصميم القائم على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأمن ما بعد الحوسبة الكمومية (Quantum Security) والهندسة المعمارية الموفرة للطاقة. لا يقتصر هذا النهج على تحسين الأداء فحسب، بل يسهم أيضًا في وضع المعايير الأساسية والأُطُر التشغيلية لشبكات المستقبل.

يركّز التعاون مع Intel على التطوير المشترك والتحقق من التقنيات الأساسية لشبكات 5G Advanced و6G، بما في ذلك تحسين الذكاء الاصطناعي داخل بنية شبكة الوصول الراديوي (RAN) وأنظمة الشبكات السحابية الأصلية. يتيح الوصول المبكر إلى منصات الحوسبة من الجيل التالي لشركة Viettel High Tech تسريع دورات اختبار التكنولوجيا وتعزيز موقعها داخل منظومة شبكة الوصول الراديوي القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI-RAN) العالمية.

أما التعاون مع AMD فيركز على تطوير بنيات معمارية حوسبية عالية الأداء لدعم الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وبيئات الحوسبة الطرفية. تهدف الشراكة إلى إنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع وميسورة التكلفة ومقتصدة في استهلاك الطاقة لدعم نشر شبكات 5G و6G على نطاق واسع.

بالتوازي مع ذلك، يضع التعاون مع ID Quantique أساسًا لدمج التشفير الآمن ضد الحوسبة الكمومية في البنية المعمارية لشبكات الاتصالات، ما يُهيّئ الشبكات لمتطلبات الأمن طويل الأمد في عصر 6G وسيناريوهات الاتصال عبر الحدود.

تعتمد هذه المبادرات الإستراتيجية على قدرات Viettel High Tech المثبتة في مجال تقنية 5G على المستوى التجاري. فقد قامت الشركة بنشر 2,500 محطة قاعدية لشبكات 5G ضمن مبادرة "Make in Vietnam" (صُنع في فيتنام)، وطورت حل 5G Open RAN بالتعاون مع Qualcomm ليحقق توفيرًا في الطاقة يصل إلى 24% في ظروف الأحمال المرتفعة، وتم تصنيفها "كلاعب متخصص" في تقرير 2025 Gartner Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions. تحميل التقرير كاملًا:

من خلال الاستفادة من تقنية 5G Advanced كجسر إستراتيجي نحو شبكات 6G، تعمل Viettel High Tech على دمج تقنيات متوافقة مع المستقبل داخل البنية التحتية الحالية، مما يقلّل من دورات الانتقال التقنية، مع المساهمة الفاعلة في تطوير المعماريات العالمية ووضع المعايير القياسية. ويمثل ذلك تحولًا حاسمًا من مجرد نشر التكنولوجيا إلى قيادة المنظومات التقنية والمعماريات المستقبلية خلال العقد القادم.

