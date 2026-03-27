شركة VIVATECH تكشف عن أفضل 30 شركة ناشئة في النسخة الخامسة من جائزة AFRICATECH لعام 2026: نيجيريا وكينيا ومصر هي الدول الثلاث الأكثر تمثيلاً

باريس، 27 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت VivaTech، أكبر فعالية في أوروبا مُخصصة للشركات الناشئة والتكنولوجيا، عن قائمة أفضل 30 شركة في جائزة AfricaTech لعام 2026، وهي جائزة تعترف بالشركات الناشئة التي تقدم حلولاً تكنولوجية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القارة الأفريقية.

قال François Bitouzet، المدير الإداري لفعالية VivaTech: "أنا فخور بمدى انتشار جائزة AfricaTech. تتيح هذه النسخة الخامسة تكريم من يقودون الابتكار في القارة الأفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الإستراتيجية. تُنظَّمُ هذه الدورة بالتزامن مع الذكرى العاشرة لفعالية VivaTech، وهي تذكير بالهدف الأساسي للحدث: أن يكون منصة تجمع الفاعلين في مجال التكنولوجيا في أوروبا والعالم من أجل تشكيل ابتكارات المستقبل".

الدول الثلاث المتصدرة تؤكد مكان الابتكار في القارة الإفريقية

لتسليط الضوء على ثراء منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال في إفريقيا، قامت VivaTech باختيار 30 شركة ناشئة من بين أكثر من 260 طلب ترشّح نهائي، من 34 دولة مختلفة.

تؤكد نيجيريا حيوية منظومة الابتكار لديها، حيث احتلت المركز الأول بعد اختيار 11 شركة ناشئة من أصل 30. كما حافظت كينيا على مكانتها بين الدول الرائدة بوجود 4 شركات ناشئة ضمن القائمة، بينما جاءت مصر في المركز الثالث بعد اختيار 4 شركات ناشئة.

القطاعات الإستراتيجية المُمَثَّلة والتنوع المُعزَّز

في عامها الأول، تسلط جائزة AfricaTech الضوء على شركات ناشئة من 7 صناعات مبتكرة: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية المالية، إضافة إلى تكنولوجيا الصناعة والتصنيع وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ومن بين هذه القطاعات، تبرز التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا الموارد البشرية كأكثر المجالات نموًا: قام بتمثيل التكنولوجيا المالية 12 شركة ناشئة، والتكنولوجيا الصحية 8 شركات ناشئة، وتكنولوجيا الموارد البشرية 4 شركات ناشئة.

في المجموع، فإن 75% من الشركات الناشئة المختارة هي شركات في مرحلة "النمو" أو مؤسسات في طور التوسع، مما يؤكد التزام VivaTech، على مدى عشر سنوات، بدعم المشاريع ذات الإمكانات العالية.

وأخيرًا، فإن 50% من الشركات الناشئة المختارة أسستها أو شاركت في تأسيسها نساء، مثل 10mg Health وIFunza وEight Medical. برز قطاع تكنولوجيا الموارد البشرية بشكلٍ خاص بين القطاعات الأخرى، حيث تشكّل النساء 69% من القوى العاملة في الشركات الناشئة المشاركة في نسخة 2026 من جائزة AfricaTech. تعكس هذه الأرقام أهمية التنوع، ودور المرأة في قطاع التكنولوجيا الإفريقي.

