مهرجان VIVATECH يقفز إلى المستوى التالي احتفالاً بعيده السنوي العاشر

باريس, 15 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- من أجل نسخة الذكرى السنوية العاشرة له، يعود مهرجان "فيفا تك" (VivaTech) من 17 إلى 20 يونيو 2026 في مركز معارض "بورت دو فرساي" ويعلن عن توسع حجم نشاطاته. بعد أن أصبح، على مدى عشر سنوات ، منصة أوروبية رئيسية للاجتماعات بين الشركات الناشئة والشركات الكبيرة والمستثمرين وصناع القرار ، يشهد الحدث نموًا في الجمهور بنسبة 300٪ ، حيث ارتفع من 45،000 زائر إلى أكثر من 180،000 زائر في عام 2025 (171 دولة) ، مع مضاعفة الشركات الناشئة ثلاث مرات ومضاعفة المستثمرين اثنتي عشرة مرة.

©VivaTech 2026

في عام 2026 ، يشغل مهرجان VivaTech القاعة (7) عبر ثلاثة طوابق ، مع مساحة معرض تبلغ 30٪ ، وتضاعف سعة المقاعد ، و 15000 شركة ناشئة ، وأكثر من 1500 عرض تقديمي، وأكثر من 4000 اجتماع تجاري وتعارفي، ومخطط "ساعات مكتبية للمستثمرين" لتسريع الاتصالات بين المؤسسين والمستثمرين الدوليين. ستركز نسخة 2026 على التحديات التكنولوجية والجيوسياسية الرئيسية في السنوات العشر المقبلة ، في وقت يرسخ فيه الذكاء الاصطناعي مكانته كمحرك للإنتاجية والتحول التنظيمي.

يتمحور البرنامج لهذه النسخة الجديدة حول أربعة مواضيع مركزية؛ هي: "الذكاء الاصطناعي والإنتاجية" ، و"الأمن السيبراني والدفاع" ، و"التكنولوجيا الخضراء والطاقة" و"التكنولوجيا العميقة". سيتم إجراء العديد من الإعلانات كعرض عالمي لأول مرة ، بما في ذلك الابتكارات في واجهات الأدمغة والحواسيب، والهياكل الخارجية الصناعية، ووكلاء المحادثة ، وقدرات كشف مواطن الضعف المؤتمتة، وحلول انتقال الطاقة ، وكذلك تقنيات الكم والفضاء والواقع الممتد.

يسلط مهرجان VivaTech أيضًا الضوء على بُعده الأوروبي ، حيث تم تعيين ألمانيا "بلد العام 2026" ، حيث تضم أكبر وفد في تاريخ المعرض (800 متر مربع ، 200 شركة ناشئة ، العديد من الشركاء الاتحاديين والإقليميين ، 14 ولاية و 12 كيانًا حكوميًا) ، مما يرسل إشارة قوية لصالح السيادة الأوروبية والقيادة التكنولوجية.

وتهدف هذه النسخة العاشرة أيضًا إلى توسيع تأثيرها على الجمهور العام. للمرة الأولى ، سيُقام مهرجان VivaTech في شارع الشانزليزيه يوم الأحد ، 14 يونيو ، مع يوم مجاني وغامر يركز على التكنولوجيا اليومية (الذكاء الاصطناعي، الروبوتات ، النقل، المناخ ، الصحة ...). في 20 يونيو ، سيقوم "مهرجان VivaTech" بفتح آفاق التكنولوجيا لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 عامًا من خلال محتوى الذكاء الاصطناعي والمجتمع ، واقتصاد المبدعين ، ومواهب الغد ، و"مهرجان للمهن".

كما سيحضر متحدثون مشهورون من الشركات الناشئة والشركات الكبيرة والمؤسسات ، مما يؤكد الطموح في جعل هذه النسخة العاشرة حدثًا عالميًا ينبغي الحرص على حضوره في مفترق طرق الابتكار والأعمال والمناقشات الرئيسية حول مستقبل التكنولوجيا.

للتواصل: [email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2955864/VivaTech.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2955865/VivaTech_EN_Logo.jpg