VIVATECH DÉVOILE LE TOP 30 DE LA 5EME ÉDITION DE L'AFRICATECH AWARD 2026 : NIGERIA, KENYA ET ÉGYPTE SONT LES TROIS PAYS LES PLUS REPRÉSENTÉS

PARIS, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux startups et aux technologies, révèle la liste du Top 30 de l'AfricaTech Award 2026, un prix récompensant les startups dont les solutions technologiques répondent aux défis économiques, sociétaux et environnementaux du continent africain.

"Je suis fier de la portée de l'AfricaTech Award. Cette cinquième édition permet de valoriser celles et ceux qui font l'innovation du continent africain dans une pluralité de secteurs stratégiques. Organisée à l'occasion des 10 ans de VivaTech, elle rappelle l'objectif premier de l'événement : être une plateforme réunissant les acteurs de la tech européenne et internationale pour façonner l'innovation de demain." déclare François Bitouzet, Directeur Général de VivaTech.

Un trio de tête qui confirme la place de l'innovation sur le continent africain

Pour valoriser la richesse de l'écosystème tech et de l'entrepreneuriat africain, VivaTech a sélectionné 30 startups parmi plus de 260 candidatures finalisées, provenant de 34 pays différents.

Le Nigeria confirme son dynamisme de son écosystème d'innovateurs et reste en tête avec 11 startups sélectionnées sur 30. Le Kenya maintient sa place parmi les leaders avec 4 startups en lice , tandis que l'Égypte occupe la troisième place du classement avec 4 startups sélectionnées.

Des secteurs stratégiques représentés et une diversité renforcée

Pour sa première année, l'AfricaTech Award met en avant des startups issues de 7 industries innovantes : FinTech, HealthTech, HRTech, AI & Big Data, GreenTech, Agri-Fintech, ainsi que Industry Tech, Manufacturing, Supply Chain et Logistics.

Parmi ces secteurs, la FinTech, la HealthTech et la HRTech se démarquent comme étant des industries en croissance : la FinTech est représentée par 12 startups, la HealthTech par 8 startups et la HRTech par 4.

Au total, 75 % des startups sont des "growth" startups, ou des structures en croissance, ce qui confirme l'engagement de VivaTech, depuis 10 ans, à soutenir des projets à fort potentiel.

Enfin, 50 % des startups sélectionnées sont fondées ou cofondées par des femmes, comme 10mg Health , IFunza ou Eight Medical . La HRTech se distingue parmi les secteurs, puisque 69 % des femmes constituent les effectifs des startups participant à l'édition 2026 de l'AfricaTech Award. Ces chiffres illustrent l'importance de la diversité et du rôle des femmes dans la tech africaine.

Plus d'informations disponibles sur l'AfricaTech Award sur le site de VivaTech.

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